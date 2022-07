KRITISK: Djevat Hisnej i Fellesforbundets avdeling 266 i Hordaland mener servicebransjen har en lang vei å gå.

Raser mot «cowboyarbeidsliv»: − Bransjen har kjørt seg selv i grøften

Fagforeningsleder Djevat Hisenaj mener bransjen kan skylde på seg selv for mangelen på arbeidskraft i servicenæringen. – Uriktige sleivspark, svarer NHO.

Publisert: Nå nettopp

VG har tidligere omtalt mangelen på arbeidskraft i store deler av servicebransjen.

Antall ledige stillinger i bransjen har skutt i været siden gjenåpningen etter coronapandemien. Særlig hoteller og serveringssteder sliter med å få tak i nok folk, og flere restauranteiere beskriver kokkemangelen som særlig utfordrende.

– Det er egentlig ikke mangel på arbeidskraft. Det handler om at de ikke bruker riktig arbeidskraft. Bransjen må se seg selv i speilet, sier Djevat Hisenaj til VG.

Han er leder i Fellesforbundets avdeling 266 i Hordaland, som organiserer ansatte innen blant annet serverings- og overnattingsvirksomhet.

– Folk gidder jo ikke fortsette i en jobb hvor det bare er midlertidige stillinger å få. Det er den største utfordringen når det gjelder arbeidskraft innenfor servicenæringen, hevder Hisenaj.

Har du sluttet i jobben din i servicebransjen under eller etter coronapandemien? Tips VGs journalist her!

– De får bare hyle

Hisenaj forteller at hans eget forbund har mistet mange medlemmer under pandemien, og at de ikke ønsker seg tilbake til bransjen.

– Arbeidsgivere kastet ansatte ut på gaten under pandemien, og nå hyler de etter arbeidskraft. De får bare hyle, sier han.

Fagforeningslederen mener arbeidsgivere i servicebransjen har drevet med «bruk-og-kast mentalitet» i årevis, og satset på billig arbeidskraft.

– Nå betaler de prisen for det, og hyler mer enn hva som er virkeligheten. De hyler fordi de ikke har tilgang til billig arbeidskraft, sier Hisenaj.

Han mener faglærte kokker og servitører har blitt skjøvet vekk de siste tiårene, og at det er et «selvsagt» resultat at arbeidskraft forsvinner til andre næringer.

– De har ikke blitt behandlet skikkelig, og da drar de dit hvor det er bedre vilkår og lønn. Kokker forsvinner til det offentlige, til sykehus eller til Nordsjøen, for eksempel.

Hisenaj har «ikke noe vondt å si» om regjeringen og næringsministeren, men han er klar på at bransjen har en lang vei å gå mot organisert arbeidsliv. Han kaller det et «cowboyarbeidsliv».

– Det er veldig synd at vi mister folk som elsker yrket sitt fordi de ikke blir tatt vare på. Bransjen har kjørt seg selv i grøften og må begynne å behandle sine ansatte med respekt. Det er dessverre mange cowboyer i bransjen vår.

NHO: For lettvint å skylde på «cowboyer»

Magne Kristensen er direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv. Han mener Hisenaj tar feil:

– Det er trist at Fellesforbundets representant i avdeling 266 i Hordaland nok en gang kommer med disse uriktige sleivsparkene om næringen, skriver han i en e-post til VG.

NHO Reiseliv er Norges største arbeidsgiver- og næringsorganisasjon for reiseliv. Medlemmene inkluderer bedrifter innenfor serverings- og overnattingsvirksomhet i servicebransjen.

– Før pandemien sysselsatte reiselivet flere og flere, og det blir for lettvint å si at dagens krevende situasjon skyldes dårlig lønn, midlertidige stillinger og cowboyer.

Kristensen peker derimot på etterdønningene fra coronapandemien som en av hovedårsakene bak bemanningsutfordringene i bransjen. Under pandemien var store deler av næringen nedstengt over lange perioder.

UENIG: Magne Kristensen er direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv. Han mener kritikken fra avdelingsleder Djevat Hisenaj i Fellesforbundet er «for lettvint».

– Arbeidsgiverne jobbet også svært hardt for å få på plass lønnsstøtteordningen i vinter nettopp fordi de ville beholde sine ansatte og slippe flere runder med permittering, skriver han i e-posten.

– Å skape et godt og trygt arbeidsmiljø for sine ansatte er høyt prioritert hos det store flertallet av arbeidsgivere i bransjen, skriver han.

Kristensen mener også at arbeidstagerne i servicebransjen har gode lønnsvilkår:

– De ansatte får ikke dårlig betalt. I overnattings- og serveringsnæringen er lønnen allmenngjort. Det vil si at minstesatsen i tariffavtalen, Riksavtalen, er lovbestemt minstelønn for alle arbeidstagerne. Lokale forhold og arbeidsmarkedet generelt gjør også at mange har høyere lønn enn dette, skriver Kristensen.

Det er altså ikke lovlig å betale mindre enn minstelønnen i Riksavtalen.

Riksavtalen er en lønnsavtale som er fremforhandlet mellom arbeidsgiversiden og arbeidstagerne. Se satsene som gjelder fra 1. april 2022 under:

Kokker med fagbrev Kroner per måned 35,5 timer i uken 37,5 timer i uken Begynnerlønn 31 229,25 202,79 192,18 Etter ti års praksis i bransjen 34 376,88 223,23 211,55 Øvrige arbeidstakere med fagbrev Begynnerlønn 30 592,25 198,65 188,26 Etter ti års praksis i bransjen 34 376,88 223,23 211,55

Kilde: Riksavtalen 2022.

NB! Denne tabellen er ikke en fullstendig oversikt. Det finnes fire trinn for ansiennitet mellom begynnerlønn og ti års praksis: to, fire, seks og åtte år. Tabellen viser altså ytterpunktene. Det finnes også egne satser for arbeidstagere uten fagbrev. Fullstendig oversikt finnes her.

– Titusenvis trives godt i bransjen

Kristensen forteller at hovedregelen i bransjen er fast ansettelse, men at man har behov for midlertidige utover dette på grunn av næringens sesongpreg.

Kristensen understreker at for å være en attraktiv arbeidsplass må man betale den lønnen som gjør at kompetent arbeidskraft vil ta arbeid der.

– Det er titusenvis av ungdommer og voksne som trives godt i bransjen, og som har et godt og trygt arbeidsliv, hevder han.