TANGEN-MØTE: Leder Julie Brodtkorb i Norges Banks representantskap sier de legger opp til å behandle Tangen-ansettelsen 11. juni. Foto: Tore Kristiansen, VG

Tangen kan måtte sitte på pinebenken til 11. juni

Hovedstyret i Norges Bank offentliggjør torsdag ansettelsesavtalen til Nicolai Tangen som oljefondssjef. Men endelig avklaring i representantskapet skjer trolig ikke før 11. juni.

26. mars offentliggjorde Norges Banks hovedstyre at de har ansatt milliardær og hedgefondforvalter Nicolai Tangen (53) som sjef for det norske oljefondet.

18. april skrev VG om Tangens nettverk; de som var med på hans luksustur til hans drømmeseminar i USA.

Flere har i etterkant satt spørsmålstegn ved om han er rette mannen til å lede oljefondet.

Både hans investeringer i skatteparadis, en pågående skattesak i England og vurdering av om det er mulig å sette opp en sterk nok mur mellom oljefondet og hans selskaper, har blitt trukket frem som saker som taler mot at han bør tiltre jobben som planlagt i september.

Bekrefter 11. juni

Onsdag ettermiddag var hovedstyret i Norges Bank samlet for å vurdere ansettelsesavtalen til Tangen, som ikke var klar da ansettelsen ble offentliggjort. Torsdag blir den offentliggjort på en pressekonferanse klokken 12.

Norges Banks kontrollorgan, representantskapet, skal få oversendt avtalen og hovedstyrets vurderinger av den, og så gjøre sine avsluttende vurderinger om prosessen rundt ansettelsen av Nicolai Tangen.

Leder i representantskapet i Norges Bank, Julie Brodtkorb, sier til VG at de vil gjøre en grundig vurdering, og at det trolig vil skje 11. juni.

– Vi har etter planen møte i representantskapets faste komité 3. juni og i representantskapet 11. juni. Det er naturlig at vi holder oss til de ordinære møtene, da vi trolig vil trenge den tiden, sier Brodtkorb.

NICOLAI TANGEN: 26. mars offentliggjorde Norges Banks hovedstyre at de har ansatt milliardær og hedgefondforvalter Nicolai Tangen som sjef for det norske oljefondet. Foto: Nina E. Rangøy

Den faste komiteen er et engere utvalg av representanter i representantskapet; det er det saksforberedende organet til representantskapet.

Tre runder med Olsen og styret

Representantskapet har i tre omganger behandlet saken og kommet med kritiske spørsmål og vurderinger:

Først ble sentralbanksjef Øystein Olsen grillet i nesten fem timer om ansettelsen 22. april, før de 23. april sendte 26 spørsmål til hovedstyret.

Styret svarte på spørsmålene, men de svarene utløste et dokument, som representantskapet sendte til hovedstyret 11. mai.

Hovedstyret skal torsdag svare på de utfordringene som representantskapet har lagt på deres bord og presentere en endelig ansettelsesavtale med Tangen.

Representantskapet er Stortingets tilsynsorgan, som består av 15 tidligere politikere fra de ulike partiene.

Rent formelt er det finansministeren som må handle, hvis man politisk ikke er fornøyd med svarene eller ansettelsesprosessen.

I april uttalte Tangen at han mente det er positivt at saken tas opp i et tilsynsorgan.

– Jeg synes det er veldig positivt at dette skal opp i tilsynsorganet slik at alle forhold rundt min ansettelse blir belyst, sa Tangen i slutten av april.

LO legger press

Nå uttaler for første gang LO seg om saken.

– Oljefondet skal bidra til høyere skatteetisk standard, og skal gjennom sitt eierskap rundt i verden stille forventning om at selskap betaler den skatten de skal. Det er viktig at fondets leders private interesser ikke svekker troverdigheten bak et slikt budskap, sier LOs 1. nestleder Peggy Hessen Følsvik.

Hun sier at alle uavklarte spørsmål må ryddes av veien før Nicolai Tangen kan ansettes som ny sjef for oljefondet.

– Det må ikke kunne reises tvil om hverken rolle eller interessekonflikt. Vi må være sikre på at private milliardinteresser ikke står i veien for fellesskapets interesser. Norges Bank må forholde seg til de kravene som representantskapet stiller.

Ber om brems

Også SV-leder Audun Lysbakken legger kraftig press på hovedstyret i Norges Bank.

– Flere nyhetssaker viser at det er problemer knyttet både til å sikre vanntette skott når det gjelder Tangens formue og rolle som sjef for oljefondet, og at Tangen kan bli inhabil i flere saker på grunn av koblingen til AKO-systemet. Da er det vanskelig å se for seg hvordan Tangen skal kunne gjøre jobben han er satt til å gjøre.

– Jeg ser egentlig bare en løsning på at det ikke skal oppstå interessekonflikt og habilitetsspørsmål, og det er at Tangen må flytte investeringene sine til Norge, sier Lysbakken, som dermed fremmer det samme kravet som Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har fremmet.

Publisert: 28.05.20 kl. 06:27

