UNDERSØKELSER: Politiet gjør undersøkelser i to boliger. Foto: Ole Berg-Rusten, NTB scanpix

Mann funnet død i bil i Nittedal – én siktet for drap

NITTEDAL (VG) En person er siktet for drap etter at en mann som ble meldt savnet onsdag kveld er funnet død i en bil Nittedal.

Oppdatert nå nettopp

Politiet har igangsatt tekniske og taktiske undersøkelser etter at en mann i 30-årene ble funnet død i Nittedal ved 05:30-tiden torsdag morgen.

Det skriver Øst politidistrikt i en pressemelding.







Avdøde ble meldt savnet onsdag kveld. På bakgrunn av etterforskning gjennom natten ble han funnet i en bil av en politipatrulje.

I en pressemelding klokken 11 opplyser politiet at en mann i 40-årene er siktet for drap.

– Motiv og bakgrunn for hendelsen er noe av det politiets etterforsking skal å søke å avdekke. Av hensyn til etterforskingen og faren for bevisforspillelse er det for tidlig å gi noen detaljer i dag.

Mannen er bosatt i Nittedal og har en ikke-familiær relasjon til avdøde.

– Vi kan torsdag formiddag ikke si mer om relasjonen til avdøde, sier politiadvokat Aud Gravås politiet i pressemeldingen.

KRIMINALTEKNIKK: Politiets teknikere er på plass i Nittedal torsdag morgen. Foto: TORE KRISTIANSEN

Mannens forsvarer Cato Johannessen sier til VG at han har snakket med den nå siktede mannen torsdag formiddag. På det tidspunktet hadde hverken forsvareren eller mannen i 40-årene mottatt siktelsen.

– Jeg har akkurat vært i arresten og snakket med ham. På nåværende tidspunkt har jeg ingen kommentar, sier Johannessen.

Politiet gjør torsdag formiddag undersøkelser på to separate adresser i Nittedal. Adressene er knyttet til stedet avdøde ble funnet, samt den siktedes bolig.

Avdødes pårørende ble varslet torsdag morgen.

Ifølge lokalavisen Varingen har politiet satt opp sperrebånd foran Maxbo på Bjertnestangen og er på stedet med flere politibiler. Bilen med den avdøde ble funnet på en parkeringsplass på baksiden av bygget. Knut Bolstad, sjef på Elkjøp-butikken vegg i vegg med Maxbo, forteller at butikken skulle åpnet ti, men fortsatt er stengt inntil videre på grunn av avsperringene.

SPERRINGER: Politiet har sperret av utenfor Maxbo i Nittedal torsdag morgen. Foto: TORE KRISTIANSEN

– Førstemann på stedet i dag fikk beskjeden av politiet, sier han, som ikke har vært i butikken selv i dag.

Noe før klokken 09 kom teknikere fra politiet til stedet. De har satt opp et telt rundt den aktuelle bilen.

En mann med en ikke-familiær relasjon til avdøde er pågrepet, og han blir torsdag morgen avhørt av politiet.

Politiet har sperret av område rundt et hus i Nittedal, ifølge Dagbladet. Hverken politiet på stedet eller operasjonsleder vil uttale seg om hva det handler om, og hvorfor de har sperret av området.

Den pågrepne mannen ble torsdag morgen avhørt, skriver NTB. Han har en relasjon til avdøde, men de to er ikke i familie, opplyser politiet til nyhetsbyrået.

Politiet kan foreløpig ikke si noe om mannen har fått oppnevnt forsvarer eller om de pårørende er varslet.

Saken oppdateres

Publisert: 28.05.20 kl. 07:44 Oppdatert: 28.05.20 kl. 11:48

