HVALER: Vannscooteren som ble funnet i sjøen ved Øyenkilen av redningsskøyten «160 Horn Rescue», heises opp ved Skjærhalden i Hvaler. Foto: Morten Asbjørnsen, VG

Stian Andre og Kristoffer døde i vannscooterulykken ved Hvaler

Det var 33 år gamle Stian Andre Arnesen og 35 år gamle Kristoffer Johansen, begge fra Sarpsborg, som døde i vannscooterulykken fredag kveld.

Navnene ble først omtalt i Sarpsborg Arbeiderblad.

De to mennene var sammen med andre kamerater på guttetur på ei hytte på Seilø på Hvaler. De ble funnet omkomne i vannet i Øyenkilen i Fredrikstad lørdag morgen.

– Obduksjonsrapporten forteller oss at det er drukning som er dødsårsaken, opplyser Even Klund, fungerende kriminalsjef ved Fredrikstad politistasjon, til lokalavisen.

Ble meldt savnet

Vannscooteren ble funnet med baugen opp ved Øyenkilen av redningsskøyten «152 Bergesen d.y.» klokken 04.37 lørdag.

Rundt 13.30 lørdag bekreftet operasjonsleder i politiet, Ronny Samuelsen, at to personer som ble funnet omkomne i vannet like før klokken ti, var de to savnede mennene.

Skulle bare fylle bensin

Haakon Alexander Grøttum i den frivillige organisasjonen Beredskapsbåten Østfold var lørdag morgen med på å koordinere søket etter de to savnede.

Han er nær venn av en av deltagerne på hytteturen de to omkomne deltok på, og ble ringt da de ikke returnerte som avtalt til hytta.

– Jeg har fått vite at de hadde grillet, og deretter dro ut på sjøen en tur. To av gutta skulle fylle bensin på vannscooteren, mens de andre dro tilbake til hytta med båt. Etter det har det gått galt på et tidspunkt. Rundt nitiden hadde de ikke kommet tilbake, og da fikk jeg en telefon av en kamerat av meg som var på hytteturen, har Grøttum forklart.

Det er samme informasjon politiet fikk i forbindelse med de siste observasjonene av de to omkomne.

Det skal være cirka fem kilometer i luftlinje fra øya de to mennene skulle besøke, til der de ble funnet.

Ifølge redningsleder Nils-Ole Sunde i Hovedredningssentralen ble de to funnet ikke mange hundre meter fra hverandre, og heller ikke langt unna scooteren. Scooteren og de omkomne hadde drevet i samme retning fra ulykken.

Redningsskøyten, redningshelikopter, politi, Røde Kors, Norsk Folkehjelp og privatbåter var involvert i redningsaksjonen.

– DYPT TRAGISK: Ordfører Sindre Martinsen-Evje i Sarpsborg sier til VG at de to mennene i 30-årene er fra Sarpsborg. – Dette er dypt tragisk, sier han. Foto: Morten Asbjørnsen, VG

Ordfører: Dypt tragisk

Ordfører i Sarpsborg, Sindre Martinsen-Evje, sa lørdag til VG:

– Dette er dypt tragisk, og våre tanker er med de pårørende, sier Martinsen-Evje.

– Vi tilbyr vår bistand og støtte til de sørgende som ønsker det. Det er fryktelig når to så unge menn går bort, det er trist og påvirker mange, sa Kari Mangsrud Alvsvåg til VG lørdag. Hun er prost i Sarpsborg prosti, og sitter i kommunens kriseteam.

Publisert: 27.05.20 kl. 11:38 Oppdatert: 27.05.20 kl. 11:59

