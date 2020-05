PLEKSI-STORTINGET: Det er de doble setene bak Siv Jensen på dette bildet, som skal splittes opp med pleksiglass. Men det blir ikke glass foran eller bak. Foto: Frode Hansen

Siv Jensen om pleksiglass i Stortinget: – Helt vilt

Frp-leder Siv Jensen fillerister KrF etter at de tvang gjennom at det midlertidig må settes opp pleksiglass til 225.000 i Stortingssalen.

– Dette en helt uhørt bruk av skattebetalernes penger, sier Frp-lederen:

KrFs krav om at bioteknologiloven skal behandles av full stortingssal 26. mai, får konsekvenser når hele salen skal fylles opp:

Stortingets presidentskap behandlet fredag saken og et enstemmig presidentskap gikk inn for forslaget.

Men av smittevernshensyn må det da arbeides fysisk på Stortinget frem til 26. mai:

Presidentskapet vil sette opp pleksiglass mellom dobbeltsetene i Stortingssalen.

– Det var et enstemmig presidentskap, men jeg må jo si at jeg beklager sterkt at KrF tvinger gjennom dette. Kostnaden for pleksiglassene anslås til 225.000 kroner og det kunne skattebetalerne vært spart for, sier Frps mann i presidentskapet, Morten Wold.

Han sier at KrF fikk støtte fra Høyre og Venstre for sitt krav om full sal.

– Da måtte et enstemmig presidentskap støtte det, sier han.

– Helt vilt

Frp-leder Siv Jensen sparer ikke på kruttet.

– Det er helt vilt å bruke en kvart million på et midlertidig tiltak, for en votering i stortingssalen. Vi har greid oss godt gjennom behandlingene i Stortingssalen de siste ukene, hvor vi har begrenset hvor mange som sitter i salen, av hensyn til smittevern, sier Jensen.

– Men når KrF på død og liv ville tvinge gjennom behandling i full sal, så skjønner jeg at presidentskapet måtte støtte det. Vi tar det derfor til etterretning, selv om vi er sterkt uenig.

Tirsdag blir det i tillegg til pleksiglassene, en egen smittevernansvarlig foran i salen, som skal sørge for at talerstolen og mikrofonen renses mellom hver taler.

Ropstad avviser

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sier de ikke vil ta på seg noen skyld i denne saken, for pleksikostnader.

– Vi mente i utgangspunktet at dette var en så viktig sak som burde bli utredet slik at vi kunne fått den i Stortinget senere, da det kanskje kunne vært mulig å samle en full stortingssal uten å ta de forholdsreglene som vi må ta nå.

– Men når Frp, Ap og SV vill hastebehandle nå, så ville det vært veldig spesielt ikke å samle alle.

Ropstad sier hadde vært en annen mulig løsning:

– Det kunne først sittet 85 i salen under selve voteringen som hadde votert først - og så kunne 84 komme inn etterpå for å stemme.

Dette står striden om

De viktige slagene om bioteknologiloven tirsdag, står om eggdonasjon og assistert befruktning for enslige skal bli tillatt - som det kan bli flertall for hvis representantene til Ap, Frp og SV står samlet.

Et annet stort stridstema er om tidlig ultralyd og blodprøven NIPT, som kan avlese Downs-syndrom, skal bli tilgjengelig for alle gravide.

KrF ønsker full sal, fordi de håper at enkeltrepresentanter i Frp, Ap og SV vil bryte ut og sikre flertall sammen med KrF og de andre regjeringspartene.

