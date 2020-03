Bergen strammer inn corona-tiltak: Forbyr trengsel på utesteder

Utesteder og serveringssteder i byen må sørge for at gjester skal kunne holde en meters avstand.

Nå nettopp

– Omfattende og vil treffe alle, sier byrådsleder Roger Valhammar om tiltakene kommunen har besluttet å innføre for å begrense spredning av corona-viruset.

Han beskriver situasjonen som svært alvorlig.

Kommunen hadde tirsdag ettermiddag invitert til en pressekonferanse for å orientere om de nye vedtakene og befolkningsrestriksjonene.

Et av vedtakene, som er hjemlet i smittevernloven, innebærer at utesteder, serveringssteder, forsamlingslokaler og arenaer uten plasstildeling skal legge tilrette for at alle tilstedeværende personer kan holde en meter avstand i hele lokalet eller arenaområdet.

– Det betyr at man i Bergen er nødt til å forholde seg til dette, sier kommunaldirektør og leder for den nyopprettede beredskapsgruppen Robert Rastad.

At vedtakene er hjemlet i lov, innebærer at overtredelse kan være straffbart med bot eller fengsel inntil to år.

Saken oppdateres.

Publisert: 10.03.20 kl. 15:55

Mer om Coronaviruset Bergen

Fra andre aviser