Bergen med strengere corona-tiltak: Ber utesteder ta grep mot trengsel

Utesteder og serveringssteder i byen må sørge for at gjester kan holde en meters avstand. – Omfattende og vil treffe alle, sier byrådsleder Roger Valhammer om de nye tiltakene.

Valhammer beskriver situasjonen som svært alvorlig, og trekker frem kommunens to hovedoppgaver:

Beskytte sårbare grupper

Sikre drift, særlig av helsetjenesten, i en eventuell fase med økt smitte

Kommunen holdt tirsdag en pressekonferanse for å orientere om nye vedtak og befolkningsrestriksjoner, som er innført for å begrense spredning av coronaviruset Covid-19.

Et av vedtakene, som er hjemlet i smittevernloven, innebærer at utesteder, serveringssteder, forsamlingslokaler og arenaer uten plasstildeling skal legge til rette for at alle tilstedeværende personer kan holde en meters avstand i hele lokalet eller arenaområdet.

– Det betyr at man i Bergen er nødt til å forholde seg til dette, sier kommunaldirektør og leder for den nyopprettede beredskapsgruppen Robert Rastad.

At vedtakene er hjemlet i lov, innebærer at overtredelse kan være straffbart med bot eller fengsel inntil to år.

Begrenser besøk til sårbare grupper

Det er også innført vedtak knyttet til besøk hos sårbare grupper, for eksempel ved eldreinstitusjoner, sykehus eller bofellesskap.

– Besøk til disse gruppene skal begrenses til det nødvendige. Besøkende skal også følge besøksstedets hygieneregler, og kan nektes adgang, sier Rastad.

Reisende med kollektivtransport blir bedt om å ta særlig hensyn til sine medreisende og følge hygienerådene.

Bergen kommune ber samtidig personer som er ilagt karantene eller begrensninger på bevegelsesfrihet, om å etterleve gjeldende karanteneregler.

Dette er nå også hjemlet i smittevernloven.

– Vi går også ut og sier at innbyggere i Bergen skal legge til rette for å være i karantene i egen bolig, sier kommunaldirektøren.

Det stilles i tillegg krav til at overnattingssteder skal kunne ivareta eventuelle gjester i karantene, gjennom hele karanteneperioden.

Vurderer strengere restriksjoner

Byrådet har den siste uken fått flere henvendelser fra arbeidsgivere som mener kommunen må dekke kostnader knyttet til ansatte i karantene.

– Det er vi uenige i. Arbeidsgiver har ansvar for den ansatte og kostnader rundt det, sier Rastad.

Medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen sier at vedtakene har et godt smittevernfaglig grunnlag, og at de er egnet til å begrense og forsinke smittespredning.

– Det diskuteres fortløpende om dette er strengt nok. Vi må se om utviklingen tilsier ennå strengere restriksjoner, sier han.

Vurderer cruiseskip-vedtak

Beredskapsgruppen som Rastad leder, har av Valhammer blitt bedt om å vurdere tiltak knyttet til havn og cruisetrafikk.

Neste cruiseanløp er torsdag, og gruppen skal derfor komme med et svar i løpet av onsdag.

– Vi kan hjemle vedtak knyttet til cruise, dersom vi mener at behovet er der, sier Valhammer og legger til:

– Dette er et område der vi hadde ønsket oss tydeligere retningslinjer og råd – aller helst klare nasjonale vedtak knyttet til cruisehavnene. En ting er hva vi gjør i Bergen, men dersom de gjør noe annet i Haugesund, vil det ikke ha samme effekt.

