FRA HELE VERDEN: Familien fikk bursdagshilsener fra hele verden. Foto: PRIVAT

Barnas bursdagsfeiring stoppet av corona – da fikk de brev fra hele verden

Da barnas bursdagsfeiring ble stoppet av coronaviruset tok mamma Mona (37) grep og sikret bursdagshilsener fra hele verden.

Begge Mona Helgelands barn har bursdag veldig snart, og planen var å invitere venner over for å feire. Så kom coronaviruset og stakk kjepper i hjulene for feiringen.

Barna var nedfor, og synes det var dumt at det ikke ble noen feiring. Da fikk mamma Mona en god idé.

– Jeg tenkte at jeg skulle overraske dem og gjøre noe ut av bursdagene så de fikk noen hilsener, forteller Helgeland.

Hun publiserte på forskjellige grupper på Facebook, og lurte på om noen ville hjelpe henne å overraske barna med noen bursdagskort. Da rant svarene inn.

Gratulasjonskortene kom fra alle verdens hjørner. Mennesker i blant annet Sør-Afrika, Mexico, Nederland, Finland, Skottland, Australia, Canada, USA og England strakk alle ut en hånd.

– Jeg begynte å gråte. Jeg hadde ikke forventet at folk skulle gjøre det. De har virkelig lagt arbeid i det, og dekorert, forteller Helgesen.

Se noen av brevene her:

























Hun sier hun er sjokkert over responsen.

– Det er helt fantastisk at det går an, jeg tenkte at jeg ville få to eller tre, men aldri så mange.

Totalt har de fått rundt 50 bursdagskort fra rundt om i verden.

I utgangspunktet var planen å holde overraskelsen hemmelig frem til bursdagene kom, men Helgeland forteller at det ikke var mulig. Hun ble kontaktet av utenlandske medier, og dermed var katta ute av sekken.

Tirsdag kveld ble hun nødt til å avsløre overraskelsen tidlig for barna Vetle (14) og Sol Kristine (17).

– Jeg viste dem alle bildene i kveld, og de ble ganske overrasket, ler mamma Mona over telefon til VG.

Datteren Sol Kristine forteller at moren hadde vært litt «luren» i det siste, men at hun likevel ble veldig overrasket da hun så alle kortene.

– Jeg ble litt sjokkert da jeg så det. Det er veldig snilt og koselig, slår Sol Kristine fast.

Publisert: 19.03.20 kl. 09:19

