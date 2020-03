Ytterligere seks personer smittet

Totalt er 25 personer nå smittet av covid-19, melder FHI. Ingen av de smittede er alvorlig syke.

Folkehelseinstituttet har tidligere opplyst at tolv av tilfellene i Norge er i Østlandsområdet, inkludert fem ved øyeavdelingen på Oslo universitetssykehus.

På sine egne nettsider skriver FHI at totalt 25 personer nå er smittet av det nye coronaviruset i Norge.

Nå skriver de at ni av tilfellene er i Vestland, to i Agder og ett tilfelle i Tromsø og Rogaland, i tillegg til de tolv tilfellene i Østlandsområdet. De seks nye tilfellene har ifølge FHI tilknytting til smitte i utbruddområder i utlandet.

Overlege ved Folkehelseinstituttet, Siri Helene Hauge, sier til VG at alle de smittede har tilknytning til Italia.

Hun avviser at man vil gjøre som i Sverige ennå, hvor de har oppjustert risikovurderingen av coronaviruset fra høy til veldig høy.

– Vi mener det er absolutt risiko i Norge for at vi får flere tilfeller, men dette handler om å gå inn i en ny fase. Da vil vi absolutt se på ytterligere tiltak. Men som sånn som i dag føler vi at vi har noenlunde kontroll på tilfellene som kommer, for de kommer fra etablere utbruddområder.

Med å gå inn i en ny fase mener hun at man ikke klarer å finne kilden til smitten hos pasienten, slik man har klart med alle de smittede hittil.

– Alle har hittil mild sykdom og klarer seg uten videre innleggelse, sier hun videre.

Inntil videre har de ifølge Hauge god kontroll på antall tester de har på lager, men hun ber folk være varsomme i bruken.

– Vi ber om at folk ikke testes dersom de ikke er syke eller ikke har vært i områdene med smitte. Det er en knapp ressurs, så vi må være varsomme.

VG skrev tidligere at det var 24 tilfeller av coronasmittede i Norge totalt, men dette ble minutter senere oppdatert til 25 av FHI.

Det har kommet frem at en av de ansatte ved øyeavdelingen på Oslo universitetssykehus jobbet på den private klinikken Orbita øyelegesenter i Oslo dagen før han fikk påvist smitte. Dermed er 12 ansatte ved den private klinikken satt i karantene.

Mandag gjennomførte WHO en pressekonferanse hvor de sa at nærmere 90.000 personer er smittet av covid-19 på verdensbasis, men at de er i ferd med å få kontroll på det de ikke vil betegne som en influensa-epidemi.

Det kom også frem at det har blitt registrert 127 nye dødsfall siste døgnet, og at de opplever at sykdomstallene i Kina synker. Totalt har i overkant av 3.000 mennesker mistet livet etter å ha fått det nye coronaviruset.

