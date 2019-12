SATT FAST: «Lance» har siden tirsdag morgen sittet fast på et isflak. Onsdag ettermiddag kom de seg løs. Foto: Jørgen Braastad/VG

«Lance» har kommet løs fra isen

Etter å ha sittet bom fast siden tidlig tirsdag morgen, klarte mannskapet endelig å løsne skipet fra isen.

Det kom et gledesbrøl fra broen da «Lance» klokken 12.57 plutselig rykket fremover i isen.

– Nå er vi løs! sier kaptein Stig Roaldsand opprømt.

Skipet har stått fast siden tidlig tirsdag morgen, på vei mot møtepunktet der de skal plukke opp polfarerne Børge Ousland og Mike Horn.

De to mennene har vært ute under ekstreme forhold i 85 dager, som en del av ekspedisjonen som går ut på å krysse Polhavet til Svalbard via Nordpolen.

GÅR DEM I MØTE: Bakkemannskapet Aleksander Gamme og Bengt Rotmo spente tirsdag kveld på seg skiene for å gå de to polfarerne i møte. Foto: Jørgen Braastad

43 kilometer fra hverandre

Tirsdag kveld sendte skipet bakkemannskap for å komme dem i møte med forsyninger.

Natt til onsdag har de to polfarerne gått to nye mil sørover på ski. Ved 13.40-tiden var det anslagsvis 43 kilometer mellom ekspedisjonen og bakkemannskapet.

Motorsagene har i dag formiddag freset små snø- og isflak opp i luften rundt «Lance», mens motorlyder hjallet innvover den bare isødet.Som de beskrev det under sagingen:

– Vi ligger oppå en rygg. Der er isen 170 til 180 centimeter tykk, så vi kommer ikke helt ned med saga. Det er tre lag med is, påpekte Martin Skrove, som er med om bord som lege.

NÆRMER SEG: Dette var posisjonene til de to lagene onsdag morgen. Foto: Tom Byermoen/VG

Brukte motorsag

Det er betydelig kaldere å være ute i dag, selv om temperaturen bare har sunket med fem grader, ned til 11 minus.

Små snøkrystaller fyller luften så det blinker som små diamanter rundt skipet.

Fremsiden skipet lå oppå denne isryggen, akkurat som om skipet har kjørt opp på land, bare at det i stedet er et kjempetykt isflak. Baugen ble løftet seg en hel meter.

Men sagingen hjalp. Det ble nok sprekker i isen rundt båten til at den klarte å bryte seg løs.

NAVIGERER: Mannskapet på skipet navigerer seg gjennom isen. Bildet er tatt mandag. Foto: Jørgen Braastad

Skipet ligger skeivt

«Lance» krenger rundt åtte grader, det vil si at skipet heller mot en siden og ligger skeivt i vannet.

– Vi har flyttet fuel og vann til den ene siden av skipet og bakover, for å prøve å komme løs, sier eventyrer og sivilingeniør Knut Espen Solberg til VG.

– Men det må nå korrigeres tilbake, påpeker han.

Nå som skipet har kommet løs, ligger det nemlig skeivt.

– Vi ligger veldig på skrå og det er fordi vi har ligget

oppå isen. Og så har isen løftet oss og formet seg rundt skipet, sier Solberg.

