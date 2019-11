Torsdag formiddag skapte snøvær trøbbel i trafikken. Dette bildet er fra Asker. Foto: Ørn E. Borgen

Advarer mot glatte veier: 30 ulykker på fire timer

Det er utfordrende kjøreforhold flere steder på Østlandet, og politiet ber sjåfører om å ta hensyn til vær og føre.

I Innlandet politidistrikt, som omfatter Hedmark og Oppland, har politiet mottatt 30 meldinger om trafikkuhell siden klokken 15 torsdag ettermiddag.

– Det er ikke alvorlige uhell, men meldinger om folk som kjører inn i hverandre, av veien eller sliter i bakkene, sier operasjonsleder Sissel Svarstad til VG.

Flere steder i landet har snø og regn skapt trøbbel for bilistene. I Innlandet er det glatt over stort sett hele distriktet, sier Svarstad. Strøbiler er nå ute for å bedre forholdene.

I Øst politidistrikt, som omfatter Østfold, Romerike og Follo har operasjonssentralen mottatt 19 meldinger om trafikkuhell mellom klokken 15 og 18.

På Bjørkelangen slet en lastebil med å «komme seg av flekken», og en rutebuss skled av veien da den skulle passere.

Også i Trøndelag er det glatte veier flere steder. Det er så langt ikke meldt om alvorlige ulykker.

Veitrafikksentralen Øst opplyser at hovedveinettet stort sett er bart men at det er litt slaps nordover og på vei ned mot Østfold.

– Det har vært mange utforkjøringer og mange har sklidd av veien, men heldigvis har det ikke vært noen store ulykker, sier Nils Aae trafikkoperatør i Statens vegvesen til VG.

– På mindre trafikkerte veier er det snø og slaps på alle veiene i Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark, legger han til.

Veitrafikksentralen Øst dekker ikke Buskerud, men ifølge Aae er situasjonen den samme der.

Han forteller at vinden noen steder legger snøen i driver og at det derfor kan virke som om det er mer enn det er.

– Det skal vel slutte å snø, forhåpentligvis i natt og det kjøres brøyting på alle veiene i natt og i morgen formiddag. Så det blir nok god bedring i løpet av morgendagen, sier Aae.

