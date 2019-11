ANTIBIOTIKA: I både tablett- og flytende form. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Helsevesenet kommer ikke til å nå målene om redusert antibiotikabruk

Siden 2012 har bruken av antibiotika gått ned med 24 prosent, ifølge en ny rapport. Målet er en reduksjon på 30 prosent i løpet av 2020. Det målet når man ikke.

Torsdag presenterte Helsedirektoratet en statusrapport for norsk antibiotikabruk. Den viser at dersom alle sykehusene hadde redusert antibiotikabruken like mye som de sykehusene som reduserer mest, hadde man nådd regjeringens mål for antibiotikabruk.

I regjeringens handlingsplan for antibiotikaresistens har man et mål om 30 prosent reduksjon innen utgangen av 2020. Det målet kommer man ikke til å nå, ifølge rapporten.

– Dersom alle helseforetak hadde samme forbruk som gjennomsnittet for de fem foretakene som ligger lavest, og som ikke er spesialsykehus, ville vi trolig nådd målet i handlingsplanen om 30 prosent reduksjon, skriver helsedirektør Bjørn Guldvog i en pressemelding.

Guldvog er tydelig på hva som må til for å nå målet.

– Vi må i enda større grad bruke antibiotika bare når det trengs. Noen fastleger, sykehjem og sykehus klarer å nå målene for redusert antibiotikabruk, Guldvog.

Han mener at det viser at det er mulig å nå målene.

– Nå må vi jobbe videre, slik at alle kommer på nivå med de beste, skriver Guldvog.

