IKKE FORNØYD: Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Foto: Stian Lysberg Solum

NAV-skandalen: Stemmer over mistillit mot Anniken Hauglie i morgen

Stortinget skal allerede ved møteslutt onsdag etter planen stemme over Rødts mistillitsforslag. Det får VG opplyst av Rødt-leder Bjørnar Moxnes selv.

– Rødt skulle gjerne sett at Hauglie måtte gå av umiddelbart. Men vi har også sagt at vi er lydhøre for andre partier hvis de ønsker lengre tid til å behandle mistillitsforslaget. Det sa både Arbeiderpartiet, SV i går. Det kan enkelt løses ved å sende mistillitsforslaget til komitébehandling, sier han.

Det han viser til, er at de tre andre partiene i opposisjonen, SV, Ap og Sp, har sagt at de mener det er for tidlig å gå inn for mistillit nå, og at de vil ha mer tid til å få alle fakta på bordet i granskingen av saken.

Vanligvis blir et forslag liggende i Stortinget i en dag før det stemmes over, i stedet for at det behandles samme dag. For å stoppe en hastevotering i Stortinget, kreves en femtedels flertall.

Om det skulle blitt sendt til komiteen for en lengre behandling, krever det imidlertid flertall på Stortinget.

– Kan løses på flere måter

Moxnes sier han har hørt argumenter om at en statsråd ikke kan ha en trussel om mistillit hengende over seg uten at det avklares.

– Men trusselen om mistillit har kommet fra hele opposisjonen - det har vært en rekke uttalelser om det. Så hvis resten av opposisjonen trengte lenger tid, så viser jeg til behandlingen av tidligere mistillitsforslag – at det kan løses på flere måter.

Han mener opposisjonen burde samlet seg om å sende mistillitsforslaget til en komité for å legge press på regjeringspartiene til å gå inn for det.

Stortingspresident Tone Trøen (H) sier følgende om forslaget Rødt planlegger å fremme onsdag:

– Først må det fremmes. Så er det stortinget som beslutter behandlingsmåte.

– Uheldig å ha mistillitsforslag liggende

Arbeiderpartiets Eva Kristin Hansen, som leder kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, er klar til å stemme.

– Sånn jeg har oppfattet det blir det stemt over i morgen. Jeg mener det er uheldig å ha et mistillitsforslag liggende i Stortinget over tid – man må ta stilling til det ganske raskt, sier hun.

Hun mener på sin side at det ikke var riktig å stille mistillitsforslag nå. Hun viser til at kontrollkomiteen kaller inn til åpen høring om NAV-skandalen den 9. januar, og at det er mange spørsmål de ikke har fått svar på enda.

– Vi ønsker jo å ha full behandling i Stortinget, så vi synes det kommer altfor tidlig å fremme et mistillitsforslag.

– Må gjøre ting i riktig rekkefølge

Hun understreker samtidig at Ap ikke har sagt at det er uaktuelt å stille mistillitsforslag, eller stemme for et mistillitsforslag.

– Men vi må gjøre ting i riktig rekkefølge og følge praksisen i Stortinget. Vi ser ikke noe mindre alvorlig på denne saken enn Bjørnar Moxnes: Vi ser veldig alvorlig på den, og det er derfor mange som jobber døgnet rundt med å få svar i saken. Dette blir en grundig runde. Jeg er glad for at Stortinget behandler en så alvorlig sak på en så alvorlig måte, selv om jeg forstår at folk der ute er utålmodig.

Publisert: 26.11.19 kl. 16:00 Oppdatert: 26.11.19 kl. 16:49