«HJELPERNE»: Knut Espen Solberg (t.v.) og Alexander Gamme på polisen klare for tur. Bengt Rotmo i bakgrunnen med pulk med utstyr.. Foto: Jørgen Braastad, VG Foto: Jørgen Braastad

«Lance»-teamet og polfarerne står 150 meter fra hverandre

NORDISHAVET/OSLO (VG) Etter 86 dager i isødet står polfarerne Børge Ousland og Mike Horn bare 150 meter fra Bengt Rotmo og Aleksander Gamme som er sendt ut fra skipet «Lance», på hver sin side av en råk.

For mindre enn 10 minutter siden

– Råken er foreløpig litt for stor og de har ikke krysset over enda. Men de har jublet og ropt, sier ekspedisjonsleder Lars Ebbesen til V

En råk er en stor sprekke i isen med vann og isflak. Det er foreløpig uklart hvordan polfarerne skal klare å krysse over råken.

Bakkemannskap Rotmo og Gamme ble tirsdag sendt ut for å gå de to polfarerne i møte med forsyninger, fordi Ousland og Horn straks er tomme for både mat og brensel. Fordi isen er i stadig bevegelse har det vært vanskelig å si akkurat hvor stor avstanden mellom dem har vært er til enhver tid.

Den siste tiden har det vært polfarerne som går på vei mot «hjelperne», som har ventet på dem ved møtepunktet.

Ribbe og pinnekjøtt venter Børge Ousland og Mike Horn når de plukkes opp av skipet «Lance». Men når de fire møter hverandre, har de fortsatt en lang vei å gå før polfarerne er inne i varmen.

– Ekstremt vanskelig å orientere seg

Ombord i skipet «Lance» venter de fortsatt på å høre om polfarerne og bakkemanskapet treffer hverandre. Iskart-ansvarlig Knut Espen Solberg sier det er vanskelig å forutse hva som skjer, fordi satellittbildene kun gir et «snapshot» av virkeligheten.

Krevende isforhold og råker med åpent vann gjør det vanskelig å finne de trygge rutene for de som er ute og går

– Det er en av utfordringene. Og så er det jo ekstremt vanskelig for de gutta å orientere seg Du ser maks noen hundre meter - og å stake ut en god løype er ikke så veldig enkelt

Værendringer med vindhastigheter som forandrer seg, og fører til at isflakene driver - og fordi store flak trenger lengre tid på å bygge opp fart enn små flak, beveger de seg i forskjellige hastigheter, forklarer han til VG.

– Det fører til at noen råker åpner seg og noen råker lukker seg.

– Livredde for å miste dem

Når de fire som går ute på isen har truffet hverandre, sier Solberg at det ser ut som om de er omtrent 2,5 mil fra der de er og frem til båten. Det ville vanligvis betydd at de var en dagsmarsj unna, forteller han.

– Men her vi er nå inne med båt, er vi avhengige av noe åpent vann - og så er det mye råksystemer som gjør det mye vanskeligere å forutsi hvor lang tid dette vil ta.

– Hva er blir den mest krevende delen av den siste etappen?

– Sånn vi ser dette er det egentlig to faser som gjenstår nå etter at de har møtt hverandre. Det ene er at de må komme seg ned til båten, og det andre, som man heller ikke skal undervurdere vanskelighetsgraden, av er å få båten ut av isen, sier han.

les også Det iskalde dramaet

–Vi er jo ekstremt langt nor med en relativt liten båt i veldig tunge isforhold.

Han tror det mest sannsynlig vil gå fint fordi de har gode kart, men på grunn av forandring i isforholdene vil det være vanskelig å si hvor lang tid dette vil ta.

Både båten og isflakene teamene befinner seg på, driver raskt med vinden. Men ifølge Solberg, driver de i samme regning.

– Ja, vi er livredde for å miste disse gutta her ute - men så lenge vi ligger i den samme isen som de ligger i og driver med samme hastighet, så vil de relative avstandene mellom lagene og båten være konstante - så vi har valgt å ikke gå ut av isen på grunn av det.

– Tror tårene kommer til å trille

Med unntak av begrenset kommunikasjon ved hjelp av satellitt, har ikke Ousland og Horn snakket med eller sett andre mennesker siden de forlot seilbåten «Pangea» og spente på seg skiene 12. september.

Leder Lars Ebbesen for ekspedisjonen sa i går at han trodde møtet ville bli tårevått.

– Det tør jeg nesten ikke å tenke på, for da begynner jeg bare å gråte. Det å treffe folk på den måten der ute... Jeg tror tårene kommer til å trille, sier Ebbesen.

les også Polfarerne på vei mot «hjelperne»: – Det er krevende isforhold

Mike Horns datter Jessica Horn befinner seg nå i Longyearbyen på Svalbard. Sammen med en kaptein, mannskap, kameramenn og et journalister fra den franske TV-kanalen France 2, håper hun å gå fra kai fredag eller lørdag morgen.

De skal prøve å komme så langt nordover som mulig med Horns seilbåt «Pangea», og håper på å kunne møte faren og resten av ekspedisjonsteamet på iskanten på søndag.

– Jeg kan ikke forestille meg den følelsen de får når de møter dem (Gamme og Rotmo, journ. anm.) når de ikke har sett liv på 86 dager, sa hun tidligere til VG.

– Tror du som Ebbesen sier at de kommer til å felle noen tårer?

– Kanskje noen gledestårer. Det blir nok en stor lettelse å vite at ekspedisjonen nærmer seg slutten, og glede over å kunne sosialisere med andre mennesker.

Det er ikke bare julemat som venter de to polfarerne. Om bord på «Pangea», har Horns datter nemlig med seg en haug med sveitsisk sjokolade.

– Skipet er fylt opp med Mikes favorittgodterier, noe kjøtt og vin, forteller Jessica Horne.

Publisert: 06.12.19 kl. 17:39

Mer om