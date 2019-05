OPPFINNER: Espen Beck her ved et lakseopprett langs norskekysten. Foto: HEINZ TROLL

Norsk oppfinner kan vinne prestisjepris

Han har funnet opp en laser som dreper lakselus. Nå kan Espen Beck (47) bli hedret som årets oppfinner i Europa.

– Det er en stor ære. Jeg har aldri vært i nærheten av å få så mye oppmerksomhet, eller opplevd noe lignende. Så dette er stort for meg personlig. Og så er det viktig for Stingray. Vi er et oppstartsselskap, og prosjektet har holdt på i 10 år. Det føles godt å endelig få anerkjennelse for den jobben vi har gjort, sier Beck til VG.

Det er gjennom selskapet Stingray Marine Solutions oppfinneren, ingeniøren og gründeren har utviklet et apparatet, som ved første øyekast kan minne om en boksesekk. Senket ned i oppdrettsmerden scanner apparatet fisken som svømmer forbi. Straks den gjenkjenner en lakslus skyter den ut en lynkjapp laser, som treffer og tar livet av lusen.

– Teknologien minner litt om den teknologien du har på mobilen som kjenner igjen ansiktet ditt. Den som for eksempel gjør at du kan legge på morsomme briller og hatter på bilder av deg selv på Snapchat. Forskjellen er at vår teknologi må gå superraskt fordi laksen hele tiden er i bevegelse, forklarer Beck.

Første nordmann

Lakselus har over lang tid vært et stort problem for norsk oppdrettsnæring. Årlig bruker bransjen enorme pengesummer på å bli kvitt den vesle lusen som fester seg til laksen og påfører den åpne sår og øker risikoen for infeksjon. Dette fører til at laksen mister vekt og ofte dør.

Dette fører selvsagt til store økonomiske tap for oppdrettsnæringen.

LASER: En laserstråle blir skutt ut av apparatet og dreper lus på laksen. Foto: Stingray

– Denne oppfinnelsen viser hvordan høyteknologi fra en SMB-bedrift (små og mellomstore bedrifter red.anm.) kan hjelpe en etablert industri som er verdt milliarder, sier EPO-president António Campinos om Becks nominasjon som finalist i European Inventor Award 2019 i en pressemelding.

EPO er forkortelsen til Det Europeiske Patentverket. Det er de som deler ut prisen, og altså har nominert nordmannen som en av tre finalister i kategorien «små og mellomstore bedrifter».

Beck er den første nordmannen som er nominert siden prisen, som regnes for den gjeveste oppfinnerprisen i Europa, ble etablert i 2006.

Trodde tanken var tenkt før

Nordmannen har jobbet med ideen og produktet i flere år. Han sier det ikke er så enkelt å forklare hvordan han kom på ideen, men tror hans bakgrunn fra teknologiutvikling var nyttig.

– En egenskap man gjerne har da er å se hvilke nye områder man kan ta i bruk eksisterende teknologi på. Derfor er det kanskje mer naturlig at jeg fikk en slik ide i stedet for for eksempel en veterinær eller en marinbiolog, sier han.

47-åringen forteller at da han for mange år siden leste om lakselusproblematikken tenkte han at det måtte være mulig å skyte dem med laser.

– Det var en tanke som kom med en gang, men jeg kan ikke forklare helt hvor det kom fra.

Og tanken viste seg å være svært så god. Beck tenkte først at dette var så åpenbart at noen garantert hadde tenkt på det før ham. Men da han sjekket litt viste det seg at det var det ikke. Dermed tok han etter hvert patent på ideen.

50 ansatte

Etter år med utvikling begynner det å betale seg. Nå har selskapet rundt 50 ansatte. I fjor omsatte de for 90 millioner og kunne notere seg for 10 millioner på den såkalte bunnlinjen.

– Det har tatt tid å selge inn denne nye teknologien til en konservativ bransjen, men vi selger lasere som aldri før nå. Du kan si at vi er ute av dødens dal, sier Beck.

Lakseluslaseren finnes nå i 100 merder i Norge og flere land kan stå for tur. Totalt har den skutt ut over én milliard lasterstråler og så langt er det ifølge oppfinneren ikke meldt om skade på en eneste fisk.

20. juni kan Espen Beck kanskje glede seg over å bli årets oppfinner.

– Det ville være prikken over i-en om vi vinner, men det er uansett fantastisk å være nominert, avslutter han.

LASERMASKIN: Slik ser «boksesekken» Espen Beck har utviklet ut. Foto: HEINZ TROLL

Publisert: 07.05.19 kl. 10:13