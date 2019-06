LANGER UT: Plassmajor på Skjold leir mener ISS har fakturert for arbeid de ikke har utført. Foto: Iver Haugli

Varsler om helsefarlige forhold i militærleir – måtte stenge bygg

I et varselbrev sendt ut til alle på Skjold leir utenfor Bardufoss, anklager plassmajor Dag Myrvoll renholdsselskapet ISS for ikke å gjøre jobben sin. Flere bygninger har vært stengt på grunn av dårlig renhold.

I varselet hevder Myrvoll at det i 2018 kun er utført renhold på 50 prosent av områdene ved Skjold som ISS har ansvaret for å vaske, men at ISS likevel har fakturert for alle byggene.

– Jeg mener jeg har avdekket helt klart at leverandøren overfakturerer. ISS leverer bare halvparten av det de skal levere, og jeg har ikke sett noen avkutting på fakturaen dersom tjenester ikke har blitt utført, sier Myrvoll til VG.

Varselet ble først sendt til Forsvarets varslingskanal i mars, og senere delt med alle ansatte ved leiren. Da hadde uenigheten om renholdet allerede pågått en god stund.

– Har lydopptak

Som plassmajor har Myrvoll det overordnede ansvaret for alt som ikke er operativt på Skjold leir. Det er hans oppgave å godkjenne og betale renhold.

Renholdet for Skjold leir ble nylig lagt ut på anbud, og kontrakten er ifølge utlysningen estimert til en verdi på mellom fire til seks millioner kroner. Den omfatter cirka 90 bygg.

SKITTENT: På Skjold leir mener Forsvaret det er så skittent at hovedverneombudet har stengt ned to store bygninger fordi han mente det utgjorde en helsefare å jobbe der. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Myrvoll forteller at han sitter på lydopptak og dokumenter som han mener underbygger påstandene hans, men ønsker ikke å utdype dette ytterligere da dette er del av en pågående gransking innad i Forsvaret.

Måtte stenge bygninger

Hovedverneombud i Hæren, Thomas Norman Hansen, sier til VG at situasjonen er så ille at han stengte ned to store bygg i leiren i april. Byggene ble åpnet i en prøveperiode på tre uker fra og med 10. mai.

– Det var så skittent der at det kunne være helsefarlig å jobbe der, forteller Hansen.

Han forteller at det var så mye støv i en del elektrisk utstyr at det utgjorde brannfare.

Tirsdag ble det gjennomført nye kontroller av byggene, men renholdet er ikke på et tilfredsstillende nivå, og Hansen har varslet ny stenging 11. juni, dersom dette ikke endrer seg.

– HELSEFARLIG: Thomas Norman Hansen er hovedverneombud i Hæren og så seg i april nødt til å stenge bygg på grunn av dårlig renhold. Foto: Ole Sverre Haugli / Forsvaret

Renholdet i leiren var tidligere underlagt Forsvarsbygg, men ble i 2016 lagt ut på anbud, og den eksterne aktøren ISS fikk kontrakten på fire år for totalt ti områder i Forsvaret.

Åpne for at feil kan forekomme

Konserndirektør kommunikasjon Ronny Pettersen i ISS skriver i en e-post til VG at det finne faste rutiner for fakturering, og at det gjennomføres månedlige møter, internt og med Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), hvor fakturaen kvalitetssikres.

– Vi er åpne på at i noen tilfeller, på en kontrakt av en slik størrelse, kan forekomme feil som kan korrigeres. Vi har et godt samarbeid med FLO og vi vil sammen gå igjennom fakturaene slik at vi kommer til bunns i dette, på tross av at vi i denne saken per nå ikke har noen holdepunkter for at feilfakturering har forekommet, skriver Pettersen.

Han opplyser at ISS og FLO er enige om en handlingsplan for leiren, og at de har lagt ned et «betydelig arbeid» for å forsterke renholdet. Ifølge Pettersen er Forsvaret fornøyd med renholdet på de ni andre områdene kontrakten omfatter.

Uenighet om stengte bygg

ISS og Forsvaret er uenige om de to byggene som ble stengt på grunn av manglende renhold.

ISS mener det er snakk om flerbruksbygg som brukes til «røff og varierende aktivitet», og som ble stengt i en «kortere periode». De mener byggene har vært i bruk under stengningsperioden.

– Det er altså ikke snakk om rene kontorbygg. Stenging av bygg kan skje om det er umiddelbar fare for arbeidstagernes liv eller helse som ikke kan avverges på annen måte. I dette tilfelle ble stengingen varslet over flere dager, sier Pettersen.

Forsvaret mener denne fremstillingen er feil, og hovedverneombud Hansen skriver til VG at byggene til sammen har 32 kontorer som 120 befal i tropp driver sin tjeneste fra, og at det også er undervisningsrom, garderober og sanitærrom for om lag 800 soldater.

– Det jeg kan si som hovedverneombud er at vi har de vernepliktige inne i snaut ett år, og en måned med stengte bygg betyr selvsagt noe. Jeg synes det er arrogant av ISS å snakke ned betydningen av dårlig renhold. En måned er ikke innenfor min definisjon av «kortere tid», sier hovedverneombud Hansen.

Forsvaret undersøker anklagene

I en e-post til VG skriver Roar Wold, talsperson for Forsvaret i Forsvarsdepartementet, at de kjenner til saken.

– Vi er kjent med at det er fremsatt påstander om feilfakturering for renhold av vår leverandør ISS i Skjold leir, og vi undersøker de påstandene, sier Wold.

Wold bekrefter også at Myrvoll har oversendt materiale som omhandler saken til Forsvaret, men ønsker ikke å kommentere dette ytterligere.

– Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) forvalter avtalen med ISS om renhold ved Forsvarets avdelinger, og andre etater i forsvarssektoren. Faktureringsrutinene for denne avtalen er slik at FLO bestiller renholdstjenester, faste avtaler og eventuelle tilleggstjenester, på vegne av Forsvarets avdelinger fra ISS. Deretter fakturerer ISS disse avdelingene direkte, sier han.

Wold forteller at det er riktig at ISS har iverksatt en tiltaksplan for å bedre situasjonen ved leiren, og at dette blant annet betyr at de har satt inn flere ressurser.

