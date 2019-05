«IKKE SÅ ÅLREIT»: Ap-nestor Gro Harlem Brundtland tror ikke folk setter pris på Frps tradisjon med protester på 1. mai. Foto: Frode Hansen, VG

Gro om Frps taler på 1. mai: – Et slags misbruk

– Jeg tror ikke det gjør noe særlig godt inntrykk på folk, sier Ap-nestor Gro Harlem Brundtland om Frps taler på 1. mai.

Frp-nestleder Sylvi Listhaug holdt tale på 1. mai, for tredje året på rad i Drammen. Hun på Strømsø torg og Rødt-leder Bjørnar Moxnes på Bragernes torg.

– Første mai er arbeidernes internasjonale kampdag. Denne dagen tilhører arbeidsfolk, ikke First House-eliten – heller ikke om de kler seg ut i grilldress, sa Moxnes i sin 1. mai-tale, med klar adresse til Frp-nestlederen på nabotorget.

Han pekte på at Listhaug for noen år tilbake uttalte at 1. mai er en fin dag å rake i hagen på.

I et intervju med NTB i forkant av arrangementet i Drammen i fjor, uttalte Listhaug at 1. mai ikke er Aps eller LOs dag.

– Dagen tilhører arbeiderne i Norge, og mange av dem er hverken medlem av Ap eller LO, sa Listhaug.

– Mine foreldre er bønder, og 1. mai var en fin dag å gjøre gårdsarbeid på, sa hun.

ANBEFALER RAKING: – Listhaug burde holdt seg unna og raket i hagen i stedet, har Moxnes uttalt til VG, om Listhaugs tale på 1. mai. Foto: Frode Hansen, VG

Gro: «Et slags misbruk»

Gro Harlem Brundtland deltok i samtale med prest Sturla Stålsett i Sagene kirke i Oslo på 1. mai.

Etter seansen hadde Brundtland følgende å si om Frps gjentatte taler og aksjoner på 1. mai:

– Jeg tror ikke det gjør noe særlig godt inntrykk på folk. Det er et slags misbruk av noe som har med å samles om en del sentrale verdier, også skal de liksom prøve å lage sin variant som er i protest mot noe. Det er ikke så ålreit, sa Brundtland til VG.

– Men jeg har aldri kommentert det på noen måte, jeg har bare sett bort fra det. Jeg ville bare ... vifte det bort.

Hun understreket at dette ikke er noe nytt.

– Selv i min tid som statsminister, på midten av 90-tallet, drev Carl I. Hagen å stilte opp i Drammen på samme dagen jeg var der. Jeg bare smiler litt av det, sa hun.

VG har lagt frem Brundtlands kommentarer for Listhaug, som ikke ønsket å kommentere.

SAMTALE: Sorg, besluttsomhet, klima og likestilling, var blant temaene da Gro Harlem Brundtland møtte prest Sturla Stålsett til samtale i Sagene kirke i Oslo 1. mai. Foto: Frode Hansen, VG

Slo getto-alarm

Oslo Frp valgte å arrangere bomaksjon i hovedstaden 1. mai. Og Listhaug, som leder Frps innvandrings- og integreringsutvalg, benyttet 1. mai til å slå getto-alarm. Et av forslagene hennes er at syv kommuner skal få flyktningstopp på grunn av for høy andel ikke-vestlige innvandrere.

Også IS-kvinnene ble tema fra podiet på Strømsø torg.

– Det finnes ingen tilgivelse for IS-kvinnene, sa Listhaug.

Brundtland ville ikke kommentere talen onsdag kveld.

– Jeg har ikke interessert meg for hva hun har sagt i dag, så det kan jeg ikke kommentere. Jeg går ikke inn nå og driver med politisk polemikk om ting jeg ikke har lest eller hørt, sa hun til VG.

expand-left arrow-right 1. MAI-TALER: FrPs nestleder Sylvi Listhaug tok opp bompenger, oljenæringen, innvandring og IS-kvinnenes skjebne under sin tale i Drammen.

Bidrar i valgkampen

– Ap-ledelsen har gitt signal om at du er ønsket i en aktiv rolle i valgkampen. Hvordan stiller du deg til det?

– Det gjør jeg jo, og det har gjort før. Det er partiet som legger opp det de ønsker å ha meg med på.

– Er det noe spesielt du ønsker å være med på?

– Nei, men jeg vet at Oslo-partiet og Raymond Johansen har sagt at de gjerne vil ha meg med i sin valgkamp i Oslo, og det er jo naturlig.

– Hva er den viktigste 1. mai-parolen i år?

– Det samme som sist landsmøtes hovedparole: Sterkere fellesskap. Men det er mange engasjerte, og det dreier seg om frihet, likhet og solidaritet uansett, sa Brundtland, som deltok i sitt første 1. mai-tog i 1946.

– Jeg har vokst opp med trygghet i disse verdiene, og jeg har trodd på dem, og aldri betvilt dem siden, sa hun fra scenen i Sagene kirke.

Besvarte 2000 brev

Brundtland snakket også om støtten hun fikk etter at hennes yngste sønn Jørgen tok sitt liv i 1992, 25 år gammel.

– Da du selv mistet din sønn var det mange som kom til deg med sin sorg, og du besvarte alle henvendelser. Hvorfor var det viktig? spurte Stålsett.

– Jeg tror det var mer enn 2000 brev, og alle ble besvart, med håndskrift fra meg. Dette var folk som delte sin sorg med meg, og som beskrev og forsto hvordan jeg hadde det. Det betydde noe for dem som skrev, og det betydde noe for meg, svarte hun.

Stålsett lurte også på hvor den tidligere statsministeren har fått besluttsomheten fra.

– Jeg har vokst opp i et hjem med veldig tydelige signaler om hva som var rett og galt. Men vi var heller ikke undertrykket – det var selvstendighet og uavhengighet som var viktig. Da får du en indre trygghet som jeg takker mine foreldre for, sa Brundtland.

Publisert: 02.05.19 kl. 07:12 Oppdatert: 02.05.19 kl. 07:27