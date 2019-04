MÅ MØTE I RETTEN: En mann i 70-årene er tiltalt for seksuell handling mot et barn på 12 år. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Taxisjåfør tiltalt for seksuell handling mot barn

Overgrepet skal ifølge tiltalen ha skjedd mens mannen var taxisjåfør for elever med særskilte behov. Mannen erkjenner ikke straffskyld.

En taxisjåfør i 70-årene er tiltalt for seksuell handling med barn under 16 år. Hendelsene mannen er tiltalt for skal ha skjedd i 2017, i forbindelse med at han var taxisjåfør for elever med særskilte behov ved en skole.

Ifølge tiltalen skal mannen ha strøket en da 12 år gammel elev på hendene og tatt på elevens lår ved flere anledninger, samt ha kysset eleven på munnen ved en anledning.

– Min klient er kjent med tiltalen. Han erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen, sier mannens forsvarer Olav Ramel Haaland til VG.

Bistandsadvokat Ann Helen Aarø forteller at familien ser frem til å få en avgjørelse i saken.

– For familien er det en stor lettelse at saken kommer opp, og at det er tatt ut en tiltale, sier Aarø.

Statsadvokat Åsmund Yli ønsker ikke å kommentere saken ytterligere på nåværende tidspunkt.

Saken er berammet til å gå i Oslo tingrett i midten av oktober.

Publisert: 30.04.19 kl. 12:37