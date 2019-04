REFSER OPPHAVET: KrFU-leder Martine Tønnessen gir moderpartiet klar beskjed om å ikke bruke for mye penger. Foto: Helge Mikalsen / VG

KrFU-lederen krever kutt: Kritisk til pengebruken i regjering

SOLA (VG) KrFU-leder Martine Tønnesen ber moderpartiet stramme inn ønskelisten og prioritere hardere når de skal bruke penger i regjering. De 20 millionene KrF har sikret til kirkesikring, ville hun helst brukt til noe annet.

– KrFere kan ikke bare si ja, de må også lære å si nei, sier Tønnesen til VG.

Fredag åpnet det første landsmøtet i Kristelig Folkeparti (KrF) mens partiet sitter i regjering på 14 år. Olaug Bollestad holdt sin første, og mest sannsynlig siste, tale som partileder og avslørte blant annet at regjeringen snur etter kritikk og gjør endringer i pleiepengeordningen.

Det er Kjell Ingolf Ropstad som er innstilt til ny partileder før partiets landsmøte denne helgen, etter at Knut Arild Hareide tapte kampen om KrFs veivalg sist høst. Resultatet ble en regjering bestående av Høyre, Venstre, Frp og KrF.

Leder i Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU) Martine Tønnessen sto på seierherrenes side, men har noen tydelige formaninger fra talerstolen:

– KrFere, dere har vært som Onkel Skrue og har svømt i penger i mange år. Det har vært en fin illusjon, men sannheten er denne: vi har ikke en utømmelig pengesekk, sier hun og legger til:

– KrFU vil utfordre dere til tre ting: prioriter, prioriter, prioriter.

Fornøyd med barnetrygd

Ikke all KrFs pengebruk er like ille, skal man tro Tønnessen. Hun er fornøyd med et av KrFs dyreste gjennomslag: økt barnetrygd.

– Jeg mener at det er riktig. Barnetrygden treffer, det er dyrt å ha barn og den har stått stille i altfor mange år. Det er en gruppe mennesker KrF må kjempe for og som gjennomslag har mye å si for.

Selv om Tønnessen sier at hun er stolt over hva moderpartiet har fått til i regjeringsforhandlinger, er det ikke alt hun er like fornøyd med. Torsdag skrev VG at KrF har fått gjennomslag for å bruke 20 millioner mer på å sette i stand og sikre kirkebygg.

– Det er ikke en prioritering KrFU nødvendigvis ville hatt. Men hvis det er en prioritering, må det gå på bekostning av noe annet.

Hadde hun bestemt, hadde pengene gått til fritidskort for unge. Ellers ville hun fordelt de 20 millionene på flere tiltak:

– Jeg ville gitt mer penger til Barnas stasjon, til arbeid med fattige i Norge og til oppfølging av rusmisbrukere og familiene deres.

– Bør regjeringen bruke mer eller mindre oljepenger?

– Jeg mener man bør bruke mindre.

Alt kan prioriteres

Ordet prioriteringer er en gjenganger når Tønnessen skal forklare VG hva hun og KrFU håper å oppnå denne helgen.

– KrF må være flinkere til å prioritere. Vi satt i vippeposisjon, der vi kunne få og bruke mye penger. Da har vi unngått å prioritere, gitt mye til mange og smørt tykt utover. Det kommer til å forandre seg når handlingsrommet blir mindre, sier hun.

Beskjeden er nemlig klar fra innsiden av forhandlingene som nå foregår, når regjeringen jobber med revidert nasjonalbudsjett: Det blir stramt.

– KrF tør ikke si nei og unngår alle kuttforslag. De bruker for mye penger gjennomgående. Landsmøtet kan ikke bare vedta alt man er for, de må også gjøre prioriteringer. Hvis ikke er oppgaven stortingsgruppen for helt umulig, sier Tønnessen og legger til:

– Det er mye man kan kutte. Vi kan ikke gi til absolutt alle.

Et av stedene det bør kuttes, er i sykelønnen, mener KrFU-lederen. Hun vil også 11 måneders studiestøtte for folkehøgskoleelever til livs.

– De går på skole i 10 måneder og er ferdige før 17. mai. De trenger ikke studiestøtte da.

Likevel kan heller ikke KrFU skryte av totalt måtehold. Ungdomspartiet er for gratis prevensjon også for jenter under 16 år.

– Det handler om at det er det vi vil prioritere. Å utvide nedover til 16 år vil ikke være dyrt, men det er andre ting vi ikke kan prioritere da.

