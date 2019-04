FULL BIL: Alle disse sigarettene lå i bagasjerommet til den svenske mannen som kjørte over grensen i Junkerdalen, Nordland. I bilen for øvrig var det ost. Foto: Tolletaten

Tok svensk mann med 60.000 sigaretter og 15 kilo ost

En svenske forsøkte å få med seg et helt bagasjerom med sigaretter inn i Norge. - Hadde ikke vært plass til en sigarett til, sier Tollvesenet.

Det var fredag tollvesenet i Junkerdalen i Nordland stoppet en mann som kom fra Sverige i kontroll på grensen.

– Vi gjorde jobben vår og skulle kontrollere ham. Han fortalte at han hadde noe ost i bilen, forklarer Einar Bødker ved tollstasjonen i Junkerdalen.

Det var ikke bare litt. I bilen fant tollvesenet intet mindre enn over 15 kilo ost i to ulike varianter.

– Den ene var av en type som ligger i lake i små spann, forklarer Bødker.

Tollvesenet gjorde beslag i osten, men det var ikke alt som befant seg i bilen:

– I bagasjerommet var det helt fullt av sigaretter, tre ulike typer. Rommet der reservehjulet skulle ligget var også fylt opp. Det hadde ikke vært plass til en sigarett til, forteller Bødker.

Anmeldes til politiet

Han vet ikke hva den svenske mannen skulle med hverken osten eller sigarettene.

– Men han skulle nok ikke røyke dem selv, sier Bødker med glimt i øyet.

Tollvesenet begjærer beslag i alt sammen og anmelder saken til politiet. Deretter blir varene mest sannsynlig destruert – fordi de ikke kan auksjoneres bort slik som for eksempel sykler.

Bødker forteller at beslag av denne størrelsen er langt ifra dagligdags på tollstasjonen i Junkerdalen.

– Nei, dette var litt av et beslag! Her er vi mest vant til at folk har med seg to-tre-fire ganger kvoten, sier Bødker.

Da den svenske mannen sin bil var ryddet, fikk han kjøre videre. Deretter er det opp til politiet å finne ut hva han skulle med varene og hva som skjer videre.

Publisert: 26.04.19 kl. 15:35