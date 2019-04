ANMELDT: Hege Haukeland Liadal (Ap) Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Liadals advokat: Hun er tydelig på at hun ikke bevisst har brutt lover eller regler

HAUGESUND (VG) Politiet har registrert anmeldelsen av Hege Haukeland Liadal (Ap). Advokat Erik Lea planlegger å forberede et politiavhør av stortingsrepresentanten.

– Vi har ennå ikke oversikt over hvilke straffbare forhold det er hun mistenkes for, men hun er tydelig på at hun ikke bevisst har ment å bryte lover eller regler, sier Erik Lea til VG.

Han bistår Liadal, som torsdag ble anmeldt av Stortingets administrasjon, etter at Aftenposten avslørte at hun har krevd tusenvis av kroner for reiser som ikke har funnet sted.

Lea sier til VG at han ettersom saken nettopp har blitt anmeldt, har han ennå ikke mottatt dokumentene i saken. Når han får dokumentene, planlegger han å sette seg ned sammen med Liadal for å forberede et politiavhør.

ADVOKAT: Erik Lea møtte VG på sitt kontor i Haugesund fredag ettermiddag. Foto: TORE KRISTIANSEN

Har kommet inn til politiet

Seksjonsleder Rune Skjold ved ved økonomi og spesialetterforskning i Oslo politidistrikt sier til VG at anmeldelsen fredag har kommet inn og er registrert hos politiet.

– Den er registrert inn som en anmeldelse fra Stortingsadministrasjonen. Foreløpig har vi ikke tatt stilling til hva som eventuelt er straffbare forhold. Vi må sammen med Stortinget få hentet inn litt mer informasjon, og ta en vurdering når vi har fått inn det vi trenger, sier han.

Hege Haukeland Liadal landet torsdag morgen på Gardermoen, etter en delegasjonsreise til Qatar. Samme dag satt hun i møte med administrasjonen på Stortinget, der de i følge stortingsdirektør Marianne Andreassen gjennomgikk alvoret i saken.

Etter møtet, sendte Liadal inn ytterligere dokumentasjon. Så gikk Stortinget torsdag kveld til steget å anmelde saken.

Stortingsdirektør Marianne Andreassen ville torsdag ikke gå inn på hva som hadde skjedd i møtet mellom administrasjonen og liadal, men forklarte VG at anmeldelsen kommer basert på informasjon de har fått fra både media og egne undersøkelser.

STORTINGSDIREKTØR: Marianne Andreassen. Foto: MATTIS SANDBLAD

Forstår anmeldelsen

Ifølge Aftenposten har Liadal levert reiseregninger for over 60.000 kroner der hun har vært et annet sted enn det hun har oppgitt, eller der hun har fått penger for å ha vært hjemme, på hytta eller på private reiser.

Hun har blant annet forklart til avisen at planlagte reiser har blitt avlyst, men detaljerte reiseregninger likevel har blitt levert inn fordi planene lå i kalenderen på forhånd.

– Dette er en alvorlig sak, uansett om dette er gjort bevisst eller ikke. Jeg har forståelse for at Stortinget har bedt politiet etterforske saken videre, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre i en uttalelse torsdag kveld.

Aftenpostens undersøkelse av stortingsrepresentanters reiseregninger, har også ført til at administrasjonen gikk til anmeldelse av Mazyar Keshvari (Frp) i oktober 2018. Han er siktet for grovt bedrageri, og har innrømmet og beklaget å ha levert inn falske regninger og levert inn en liste over feil til Stortinget. Saken etterforskes fortsatt.

Publisert: 12.04.19 kl. 14:29 Oppdatert: 12.04.19 kl. 14:55