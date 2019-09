PROTESTERTE MOT MDG: Frode Olav Smith (midt på bildet) demonstrerte høylydt mot bompenger og Miljøpartiet De Grønne i borggården ved Oslo rådhus 1. november 2017. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Bom-motstander ble grønn

EIDSVOLLS PLASS (VG) Frode Olav Smith var den hardbarkede bom-motstanderen som arrangerte demonstrasjoner og ropte ut sin vrede mot MDG og Oslo-byrådet. Så ble han grønn.

Han kommer stille syklende til Eidsvolls plass foran Stortinget. Slik har det ikke alltid vært. Smith var kjent for å bruke roperten foran store menneskemengder både foran Stortinget og ved Oslo rådhus. Han arrangerte store aksjoner mot bompenger, MDG og Oslobyrådet som samlet tusenvis av folk.

Budskapet var soleklart: «Nok er nok! Slutt å lure oss med flere bomringer!» Respekten for MDG og Ap i Oslobyrådet var på et lavmål.

HER KOMMER SMITH: Han sykler rundt i Oslo som ferskt MDG-medlem nå, Frode Olav Smith. Eidsvoll plass foran Stortinget besøkte han mest tidligere da han var aksjonist mot bompenger. Foto: Frank Ertesvåg, VG

Så skjedde det gradvis noe.

– Jeg trakk meg ut fra bom-motstanderne. Jeg følte at vi stanget hodet i veggen. Jeg hadde ikke kapasitet til å fortsette. Mitt utgangspunkt var at bomringen er en usosial greie som mange lider under, forteller Smith, som har gitt seg ut på en velgervandring av de sjeldne.

Ved valget mandag stemte han på Miljøpartiet De Grønne - etter han tidligere har vekslet mellom Høyre og Fremskrittspartiet.

Privat har han endret karrierevei fra å være gründer og næringsmegler til å bli sykepleiestudent. Folk rundt ham så også at han endret seg.

– Jeg har snudd helt i mitt syn på at så mange parkeringsplasser har forsvunnet fra sentrum. Jeg holdt appell om min motstand mot dette. Men har snudd tvert om, og synes det er så bra at Oslo er blitt en fin og nesten bilfri by, erkjenner Smith.

Oslomannen fra Oppsal er tydelig på at det er vanskelig å finne et parti man er enig med i ett og alt. Men han mener kjerneverdiene hans finnes i MDG. Blant annet har han sans for at partiet sier ja til ulv, ja til flere sykepleiere og en bærekraftig klimapolitikk.

BOM-MOTSTANDERE: Rundt 4000 mennesker protesterte mot bomringer sammen med arrangørene Frode Olav Smith og Cecilie Lyngby 1. november 2017. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Fremdeles synes han bompengene, slik de er i dag, er både «usosiale og en stor uting».

– De rammer manges økonomi kraftig, sier Smith til VG.

Men parkeringsplassene som forsvant, savner han altså ikke lenger.

– Hva synes du om at flere av de som driver butikker i sentrum sier de har mistet kunder og omsetning på grunn av bil- og P-begrensninger?

– Det er synd hvis butikker og næringsliv går dukken på grunn av manglende parkeringsplasser. Noen sier til meg at de har overlevd to verdenskriger, men de er ikke sikker på om de overlever parkeringskrigen. Jeg skjønner det, men personlig gjør det meg ingenting at det blir et stadig mer bilfritt sentrum.

Smith har blitt stadig mer kjent med MDGs politikk. Det kulminerte med en innmelding i partiet.

I valgkampens tidlige fase sendte han av gårde tre e-poster med politiske spørsmål til både Høyre, Ap og MDG i Oslo. Bare MDG svarte. Det vitner om et parti som tar folk på alvor, mener Smith.

Så på MDG som en sekt

– MDG har også fått mye motstand for sine tøffe klimatiltak i Oslo. Hva tenker du om den nå?

– Jeg forstår den motstanden. MDG var for meg tidligere en sekt, det var forferdelige mennesker. Men jeg oppdaget at dette var uvitenhet. Jeg visste ikke nok om MDG, vedgår han.

Han er på ingen måte noe ukritisk partimedlem.

– De går litt vel raskt frem, og kan med fordel ta det litt roligere i svingene. Samtidig har vi bare én jord, pol-isen smelter, mye er menneskeskapt. Vi må ta grep, mener Smith.

– Tror du MDGs mål om en utslippsfri hovedstad i 2030 er realistisk?

– Nei, det tror jeg ikke lar seg gjennomføre. Men bilfritt sentrum, grønne lunger og planting av 100.000 trær er veldig positivt. Bomringene er imidlertid en enorm kamel å svelge for mange. Det skjønner jeg.

MDG: Klok mann

Smith har en fortid som medlem i partier med god avstand til Miljøpartiet De Grønne.

– Jeg har alltid vært Høyre og Frp-mann, hovedsaklig på grunn av Frps innvandringspolitikk og Ernas trygghet. Så kom jeg i kontakt med MDG, og i år så havnet min stemme hos dem.

MDG-rådgiver Stian Bjørnøy har hatt flere samtaler med Frode Olav Smith på Oppsal-mannens vei fra Frp til MDG. De møttes første gang i en av de store bompengedemonstrasjonene i 2017. Deretter traff de hverandre i en debatt en ukes tid senere, de ble venner på Facebook og diskuterte politikk. Så gikk det en stund, de møttes tilfeldig og Frode Olav fortalte om sin spesielle politiske reise.

Bjørnøy er selvsagt fra seg av begeistring over MDGs nye partimedlem:

– Det er helt fantastisk at han har snudd hundre prosent fra å være en av de ivrigste bompengemotstanderne i Oslo til å støtte MDG. Det er inspirerende for oss, og det vitner om at vi har en klok mann her som evner å innrømme at han har tatt feil tidligere. Jeg har aldri hørt om noen som har tatt et lignende politisk sprang tidligere, sier MDG-rådgiveren til VG.

Heller ikke Cecilie Lyngby har hørt om noen lignende politisk omvendelse. Sammen med Smith så arrangerte hun flere av demonstrasjonene mot bompenger og nye bomstasjoner i Oslo.

– Frode Olav er en god venn av meg. Jeg synes dette er en merkelig vandring fra hans side. Samtidig så ser jeg at livet hans har endret seg. Han har begynt å sykle og studere sykepleie. Likevel er jeg rimelig sjokkert over at han har meldt seg inn i MDG, sier Lyngby til VG.

Hun var av listetoppene hos MDGs politiske motpol i hovedstaden, Folkeaksjonen Nei til bompenger (FNB).

