TOK FYR: Ifølge brannvesenet er denne elsparkesykkelen årsaken til at en leilighet er totalt utbrent. Foto: Vestfold interkommunale brannvesen

Elektrisk sparkesykkel tok fyr: Leilighet ubeboelig

Brannmannskapene rykket i 20-tiden ut etter melding brann i en bolig i Tønsberg. Brannen startet i en elsparkesykkel.

Klokken 20.03 rykket brannmannskapene ut etter melding om brann i en bolig på Nes, Tønsberg.

– Da vi kom fram gikk to røykdykkere og fikk slått ned brannen inne i boligen umiddelbart. De sjekket kaldloft da det var røykspredning dit. Alle personer som kunne bli truet av brannen hadde evakuert ut, sier brannmester Steinar Holm i en Facebook-post.

Leiligheten er utbrent og ubeboelig, og etter hva brannvesenet forstår startet brannen i en elektrisk sparkesykkel.

– Heldigvis ble vi varslet tidlig. Det er fire boliger i rekke her, og den første leiligheten totalskadet, mens de øvrige tre har noe røykskader ettersom spredde seg via loftet. Den røyken lufter vi ut med vifter slik at de blir beboelige, sier vakthavende brannsjef Hans-Otto Schjerven.

– Sprer seg raskt

Brannsjefen minner om utfordringene knyttet til oppladbare sykler.

– Det finnes millioner av kraftige oppladbare litium batterier, noen ganger tar de fyr. Det medfører utfordringer, da brannene er vanskelige å slukke og batteriene spyr ut ild som rakst sprer seg til interiør og annet brennbart materiale, skriver Scherven i posten.

