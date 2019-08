AP-TOPP: Raymond Johansen er byrådsleder i Oslo kommune og byrådslederkandidat for fire nye år. Bildet er fra et arrangement på restauranten Internasjonalen ved Youngstorget tidligere i år. Foto: Frode Hansen, VG

Ap-Raymond: Krever at Oljefondet trekker seg ut av privat omsorg

Samtidig med at NRK avslørte at Ap-leder Jonas Gahr Støre har fond i private helsekonsern, så vil byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ha Oljefondet til å trekke ut 340 millioner av det private helsekonsernet Attendo.

Nå nettopp







Onsdag ettermiddag ble det kjent at Ap-leder Jonas Gahr Støre har penger i fond som har investert i private helsekonsern.

Litt tidligere på dagen fortalte Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til VG at han vil be Etikkrådet i statens Oljefond om å vurdere å trekke seg ut av helse- og omsorgsgiganten Attendo.

I Oslo driver Attendo-konsernet Rødtvet sykehjem, Paulus sykehjem og Romsås sykehjem med til sammen 256 sykehjemsplasser etter avtale med det forrige Høyre-byrådet.

I tillegg driver selskapet sykehjem på Askøy og i Tønsberg, samt hjemmetjenester og hjemmesykepleie.

les også Sjokkmåling: MDG er nesten like store som Ap i Oslo

Raymond Johansen mener det er en riktig vurdering av partileder Støre at han nå vil trekke sine penger ut av det private omsorgsselskapet Stendi (tidligere Aleris).

– Jeg forstår godt at han ikke vil ha penger i fond som investerer i kommersielle selskaper som har til formål å tjene store penger på velferd. Det er viktig at skattepenger går til velferd, ikke til utbytte for private investorer, sier Raymond Johansen til VG.

SJEF FOR OLJEFONDET: Oljefondet, personifisert ved sjefen for fondet, Yngve Slyngstad fotografert utenfor Finansdepartementet. Foto: Trond Solberg, VG

Han var ikke kjent med NRKs sak om Støres fond da han var i kontakt med VG om Oljefondets investering i det private omsorgsselskapet Attendo.

Johansen vektlegger også at Støre ikke personlig har kjøpt aksjer i Stendi, men at fondet hvor han har hatt eierandeler – har gjort det.

les også Støre: Det kan komme flere spørsmål om formuen

Raymond Johansen har vært en av mange Ap-folk som har forsøkt å løfte kampen mot privat, kommersiell omsorg og helse på dagsorden i valgkampen.

Hittil ukjente opplysninger for mange om at Oljefondet har plassert 346 millioner kroner (2018) i Attendo, får Johansen til å reagere.

– En halv milliard svenske kroner er tilbakeført som utbytte til de svenske eierne de siste tre årene. Det er sjenerøst. Vi synes ikke Oljefondet skal investere i kommersielle sykehjem som har sugerøret ned i norske kommunekasser, sier Raymond Johansen til VG.

Ifølge Attendos årsrapporter de siste årene, har selskapet betalt ut til sammen 495 millioner svenske kroner i utbytte til aksjeeierne i årene 2016–2018.

les også Oooops, han gjorde det igjen

–Blir det ikke vanskelig for Oljefondets forvaltere å trekke en grense for hva de skal investere i?

– Ja, men det skal være vanskelig. Vi kan ikke være en nasjon som godtar en udiskutabel bruk av at Oljefondet går til avkastning for søkkrike kommersielle selskaper og eiere, svarer Raymond Johansen.

les også Toppsjef Erik Sandøy i helsegiganten Stendi går av

Saken om at hans egen partileder Jonas Gahr Støre, også har penger i privat omsorg, forkludrer ikke Arbeiderpartiets jobb mot privat omsorg og velferd, mener Johansen.

– Jeg opplever at partilederen har redegjort greit for saken og at Arbeiderpartiet er tydelig på hva vi mener om investeringer i kommersielle helseselskaper, sier Raymond Johansen.

les også Ap-Raymond ut mot helsegigant: Granskere fant snitt-arbeidstid på 108 timer i uken

Uten å anklage Attendo spesielt, sier han:

– Statens rolle skal vel ikke være å investere i børsnoterte selskaper som dumper lønns- og arbeidsvilkår og tar ut store overskudd og utbytter på velferd og eldreomsorg som skattebetalerne finansierer.

– Jeg mener det er viktig å løfte denne debatten. Dette bør være diskutabelt for Oljefondet og Oljefondets etiske råd, sier Raymond Johansen.

Han mener det er «et stort paradoks» at de som styrer Oljefondet bruker fellesskapets midler til å investere i et svært kommersielt drevet helsekonsern.

les også Fagforbundet om dommen:–Bidrar ikke til et ryddig arbeidsliv

–Er det uetisk?

– Jeg vil ikke karakterisere det slik. Jeg vil bare reise spørsmålet om det er greit at Oljefondet fritt investerer i private, kommersielle selskaper som driver det vi mener bør være offentlige velferdstjenester her i landet.

– Har ikke Norge uansett gjort seg avhengig av private, supplerende helsetjenester og eldreomsorg?

– Det er kommunens politikere som bestemmer om sykehjem og eldreomsorg skal drives av det offentlige, av ideelle organisasjoner eller av kommersielle aktører. I Oslo lot høyresiden kommersielle aktører få en dominerende rolle. Jeg ønsker meg en sterk offentlig velferd kombinert med noen ideelle aktører, svarer Johansen.

les også Ap-Raymond nekter private i helsesektoren å bruke konsulenter:–De beriker seg selv

Kommunikasjonsansvarlig i Attendo, Geir Hansen, synes anklagene fra Johansen er alvorlige.

– Vi regner med at Oljefondet har fulgt sine etiske retningslinjer ved sin investering i vårt selskap. Vi er et børsnotert selskap med bred eierstruktur bestående av flere tradisjonsrike svenske konsern, mange småsparere og egne ansatte, og flere internasjonale pensjonsfond. Vi skjønner ikke helt hva Johansen mener etikkrådet skal vurdere, skriver han i en e-post.

Hansen sier selskapet betaler skatt i Norge og har tariffavtaler med NHO.

– Å bruke uttrykk som «dumper lønns og arbeidsvilkår» synes vi er ugreit. Børsnotering og vår eierform gir fullt innsyn i våre forretninger, skriver han videre.

Hansen sier størrelsen på overskudd og utbytte i Attendo «gjenspeiler selskapets størrelse».

– Vår margin lå på 2,9 prosent i 2018. Dette syntes vi er godt innenfor en ordnet forretning. 3 prosent av omsetningen er i Norge, sier Hansen.

Etikkrådet velger ikke ut selskap

Leder for sekretariatet i Etikkrådet i Oljefondet, Eli Ane Lund, skriver i en e-post til VG at bare selskap som har virksomhet som er i strid med retningslinjene fra Finansdepartementet, kan utelukkes fra fondet. Etikkrådet er heller ikke med på å velge ut hvilke selskap det skal investeres i, understreker hun.

– Vi følger løpende med på oppslag om selskaper i fondet gjennom en rekke medier. Vi får også tidvis tips om saker vi bør se på. Etikkrådet er imidlertid ikke et klageorgan og vil prioritere undersøkelser av selskap som synes å være ansvarlige for grove normbrudd, skriver hun til VG.

SJOKKERT: Eirik Lae Solberg (H) var byråd da Oslo kommune inngikk avtalen med den private helseleverandøren Attendo. Foto: Helge Mikalsen, VG

Høyre er sjokkert

Byrådslederkandidat og tidligere finansbyråd i Høyre-byrådet, Eirik Lae Solberg, er rystet over Raymond Johansens utspill.

– Jeg er sjokkert over at Raymond Johansen retter stadige angrep mot private tjenesteytere som de pleietrengende og deres pårørende er veldig godt fornøyd med. Når han nå også vil utelukke dem fra oljefondets investeringer sidestiller han dem med våpen- og tobakksprodusenter. Byrådslederen er i ferd med å bli landets største velferdssabotør, karakteriserer Lae Solberg som stadig får høre av venstresiden at han bistår velferdsprofitører.

– Har han ikke et poeng når han anklager dere for å gi selskaper med høy avkastning og store utbytter et sugerør ned i kommunekassen?

– Drift av eldreomsorg og helse i Oslo kommune gir ikke store overskudd. Det viktigste er at tilbudet til de eldre er best mulig. Det er ikke et problem at noen yter god omsorg med overskudd, svarer Høyre-toppen i Oslo.

les også Budsjettgutten til Siv Jensen:–Spar litt til oss

Han synes timingen for Raymond Johansens henvendelse til Oljefondet er spesiell.

– Det er påfallende at dette kommer dagen etter at det ble kjent at Ap-leder Jonas Gahr Støre har fond med eierskap i et annet privat omsorgsselskap. Dette er ikke akkurat noen hjelpende hånd til en hardt prøvet partileder, sier Lae Solberg som også synes det er spesielt at Raymond Johansen er så opptatt av nasjonale saker i en lokal valgkamp.

Publisert: 30.08.19 kl. 09:23







Mer om