Støre: Det kan komme flere spørsmål om formuen

Nok en valgkamp er Jonas Gahr Støres formue blitt et tema. Ap-lederen sier han ikke kan utelukke at det kommer flere spørsmål fremover.

– Jeg har aldri visst at det har vært investert penger i slike selskaper, sier Støre til VG.

12 dager før valget kom NRK onsdag ettermiddag med nyheten om at Støre har plassert formuen sin i et fond som via andre fond har investert i et privat velferdskonsern.

Ap-lederens investeringer står i kontrast til Arbeiderpartiets hovedsak i valgkampen.

– Aps valgkamp handler om å stanse privatiseringen av norsk velferd, nå viser det seg at du som er leder av Ap, har penger investert i et privat velferdskonsern, hva sier det om troverdigheten til deg som leder av Ap?

– Nå har jeg ikke det da, for da jeg fikk greie på dette, ba jeg DNB som forvalter pengene, om å gå ut av fondet, sier Støre til VG.

– Hadde du solgt deg ut hvis ikke mediene skrev om dette 12 dager før valget?

– Nei, for da hadde jeg ikke visst det. Det står ikke noe sted.

– Formue er ikke et problem

Etter å ha drevet med valgkamp hele dagen, måtte Støre reise innom Stortinget på kveldstid for å svare på spørsmål fra pressen som følge av NRKs sak.

I 2017-valgkampen ble formuen til Støre et stor tema.

Støre hadde investert i et hemmelig hedgefond og Dagens Næringsliv skrev at fondene ikke fulgte oljefondets etiske retningslinjer.

Støre sier til VG at han mener han nå har gjort det mest ansvarlige han kunne med formuen sin, nemlig å plassere den hos profesjonelle forvaltere i DNB og Danske Bank, i likhet med 750.000 nordmenn, og sørget for å plassere pengene i fond som følger oljefondets etiske retningslinjer.

– Er formuen din blitt et problem for Ap?

– Du kan ikke si at det er et problem å ha en formue. Jeg har arvet penger av min bestefar. Arbeiderpartiet vet det, sier Ap-lederen.

– Dette var et spørsmål i 2017. Nå kommer spørsmål om formuen din igjen. Er tilliten din som Ap-leder svekket?

– Det avgjør Aps landsmøte. Men dette kan komme igjen. Hver gang noen spør. Det er ikke helt vanlig å ha en så stor formue som jeg har. Det vet Ap, sier Støre.

– Hvilke reaksjoner har du fått internt i Arbeiderpartiet på dette?

– Jeg har vært på valgkamp i dag, men jeg har fått gode støttende meldinger. Jeg tror de kjenner meg som en som tar konsekvenser når det er nødvendig. Da jeg fikk informasjon om dette har jeg ryddet opp.

Mener han har kontroll

– Har du kontroll på formuen din?

- Det mener jeg at jeg har.

– Ja, hvordan kan du ha det?

– Fordi jeg går til Norges beste forvaltere med dette. 750 000 nordmenn har sparepengene sine i DNB, fordi vi stoler på at de forvalter dette på en god måte. Jeg kunne valgt et liv hvor jeg satt og drev med dette selv, men det er mange grunner til at jeg ikke gjør det.

- Hvor lenge hadde du penge plassert der?

– Det vet jeg ikke for disse fondene går de ut og inn av.

– Så da hadde du ikke kontroll?

– Hele poenget er at forvalterne som går ut og inn av markede,r tar de beslutningene når de forvalter - det er ikke det jeg som gjør. Dette er ikke noe jeg forvalter dag for dag.

– Men hvordan kan man ha kontroll da?

– Fordi de opererer fondene etter de retningslinjene de har fått, de har investert i USA, Europa og store markeder, og jeg har ikke på noen måte tenkt at vi kunne komme dit. Jeg burde kanskje ha tenkt det, men da jeg fikk vite det tok jeg affære.

Skadet valget i 2017

Da Ap evaluerte det katastrofale valgnederlaget i 2017, fikk Ap-ledelsen kritikk av egne medlemmer for ikke å ha ryddet av veien sakene om Støres økonomi.

«Det er en sak som skulle vært ryddet vekk», sa partisekretær Kjersti Stenseng dengang.

Støre tror ikke denne saken vil skade Aps valgkamp anno 2019.

– Vi skal ut å snakke om bedre skole, skolemat, flere lærere og eldreomsorg - og at vi ikke ønsker profitt inn i velferd. Det skal vi ikke ha i politikken, i kommunene og jeg vil heller ikke ha det i forvaltningen av min formue.

