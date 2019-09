STOR RASFARE: Veslemannen har aldri vært nærmere å rase ifølge NVE. Slik ser det ut tirsdag kveld. Foto: Torstein Bøe/VG

Det kan være siste gang innbyggerne evakuerer fra Mannen: – Det tærer på

RAUMA (VG) Dersom ikke Veslemannen raser i år, vil kommunen bygge en voll som tar imot fjellmassene og fører det vekk.

Nå nettopp







Siden fredag har det vært rødt farevarsel på Mannen i Rauma kommune i Møre og Romsdal. De elleve beboerne som berøres av et ras har evakuert for 16. gang.

– De har det vanskelig. De er frustrerte. De lurer på når skredet kommer. Det er mye som blir satt på vent. Særlig for dem som har gård, sier ordfører Lars Olav Hustad (H) til VG.

les også Svindyrt fjellparti: Veslemannen har kostet mange millioner

Bevegelsene øker

Onsdag morgen var det flere steinsprang fra fjellpartiet, og støvskyer virvlet opp nedover mot fjellmassene som allerede har separert seg fra Veslemannen.

STEINSPRANG: Onsdag morgen gikk det flere steinsprang på Veslemannen, og støvskyer virvlet opp. Foto: Torstein Bøe/VG

Det som er annerledes denne gangen er at fjellpartiet aldri har hatt så raske bevegelser, og at partiet nå beveger seg uten påvirkning fra nedbør.

Tirsdag kveld sa geosjef i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Lars Harald Blikra, til VG at det aldri har vært større sjanse for at fjellpartiet raser.

les også Overvåker Norges rasfarlige fjell: – Det kan utvikle seg fort

– Det har økt etter at vi varslet rødt. Bevegelsene har også økt siden i dag tidlig. Øverst er det rundt 30 centimeter og nederst, som er det viktigste området, er det rundt 20 centimeter bevegelse i døgnet, forteller Blikra til VG onsdag.

VESLEMANNEN: Det er dette fjellpartiet som truer med å rase. Foto: Torstein Bøe/VG

Vurderer 10 meter høy voll

Han har reist til Rauma for et møte med kommunen. Siden i sommer har det vært diskutert om man skal bygge en voll som tar imot fjellmassene og fører dem vekk. Dersom ikke Veslemannen raser denne gangen eller senere i år, vil dette alternativet settes i arbeid når fjellet fryser til. Vollen vil ha en høyde på 10 meter.

les også Mannen er blitt turistmagnet: – Er det sant at den kan rase?

Ordførerens oppgave i denne situasjonen er å ivareta innbyggerne som i løpet av de siste årene har måttet forlate hjemmene sine på grunn av Veslemannens trusler om å rase.

– For eksempel hvor de skal bo og at de kan få snakke med helsepersonell. For det er vanskelig når man ikke vet hvor lenge man skal være borte om gangen. Det |tærer på. Vi vet ikke hvor lenge det blir denne gangen, sier han.

Forventer økte bevegelser

Rett før klokken 15 onsdag har skyene lagt seg på toppen av Mannen, og nedbøren som er varslet truer med sin ankomst. Torsdag er det meldt større nedbørsmengder.

– Sannsynligvis vil vi få økte bevegelser dersom den varslede nedbøren, både i form av regn og snø, kommer i morgen. Men vi vet ikke hvordan ting har endret seg inne i fjellet og hvilke veier nedbøren vil ta, forklarer Blikra.

les også Geologen svarer: Derfor sprenges ikke Mannen

Det er på nåværende tidspunkt ikke sannsynlig at Veslemannens eventuelle fall vil ta med seg større deler av fjellet Mannen. På en annen side er det vanskelig å spå akkurat hvor mye fjellmasse som vil rase.

– Dersom det er store masser som løsner er vi redde for at det kan gå helt ned til elven og gårdene. Vi jobber både med å se på størrelsen på skredet og vil evaluere hvor langt et skred kan gå, sier geosjefen.

Publisert: 04.09.19 kl. 17:27







Mer om