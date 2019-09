DÅRLIGE PROGNOSER: Nestleder i Frp, Sylvi Listhaug, da de foreløpige prognosene ble offentliggjort klokken 21 mandag kveld. Foto: Harald Henden

Frp går kraftig tilbake: - Dette er ikke godt nok

Frp ligger an til å gjøre sitt svakeste valg siden tidlig på nittitallet. Leder Siv Jensen sa fra talerstolen på partiets valgvake at man må forvente et tydeligere og tøffere parti fremover.

8 prosent får Frp på valgprognosen klokken 22, i tråd med meningsmålingene på forhånd. Det er en nedgang på 1,5 prosentpoeng fra valget i 2015. I kommunevalget i 1991 fikk partiet en oppslutning på 6,5 prosent.

– Det er ikke et så godt resultat som vi hadde håpet på selvfølgelig. Men vi ser at det er veldig mange gode enkeltresultater som det er all mulig grunn til å glede seg over, sa partileder Siv Jensen til VGTV på vei inn på partiets valgvake på Hotel Bristol.

– Men er vi fornøyd? Nei det er vi ikke. Dette er ikke godt nok og det er mange som er skuffet i år. Det er også jeg, sa Jensen fra talerstolen på valgvaken.

Hun poengtere at velgerne forventer mer av partiet, og trakk spesielt frem hvordan partiet stilte seg i bompengesaken.

– Da likte velgerne det de så. De likte at vi sto på kravene. For vi har utålmodige og resultatorienterte velgere. De gledet seg over å se at vi sto bom fast bokstavelig talt som bidra til lavere bompengekostander for folk flest over det ganske land, og det klarte vi, sa Jensen og la til:

– Man kan bare forvente et tydeligere og tøffere Fremskrittsparti fremover. Vi skal vise også fremover at det er vi som gjør en forskjell. Så blir det spennende å se nå da hvordan de faktiske resultatene blir og utfallet av forhandlinger.

Vil ikke utfordre Siv

Første nestleder Sylvi Listhaug i Frp tror ikke dette valget fører til strid rundt partilederen:

– Vi har en fantastisk god leder i Siv Jensen. Jeg håper hun blir med lenge.

– Er det utelukket at du utfordrer henne før neste stortingsvalg?

– Ja, jeg vil at hun skal fortsette som leder og at vi skal gi jernet fremover for å vise velgerne at det er viktig at de stemmer på oss, sier Listhaug.

Men hun vedgår at hun har vært på valgvaker med bedre stemning.

– Velgerne er på vandring, mer enn noen gang, konstaterer Frps første nestleder Sylvi Listhaug og finner fattig trøst i at partiet har klart å øke oppslutningen noe under valgkampen.

– Det er helt klart at vi har større ambisjoner. Det blir beinhard jobbing fremover for å vise velgerne at vi oppnår resultater i de sakene som betyr noe for oss og fortjener deres tillit.

– Hva har dere igjen for å sitte i regjering?

– Vi får være med og påvirke politikken i det daglige og får gjennomslag for gode Frp-saker.

– Er det vanskelig for et tidligere protestparti å inngå kompromisser?

– Vi har vist i seks år at vi kan inngå kompromiss og være med og styre Norge, sier Listhaug.

Frp fikk 8,1 prosent på det siste, nasjonale Partibarometeret som Respons Analyse utførte for VG. På denne målingen var både MDG og SV større enn Frp.

Gjennomsnittlig oppslutning for Frp på sluttundersøkelsene fra fem ulike meningsmålingsinstitutter er 7,7 prosent, ifølge nettstedet pollofpolls.no.

For fire år siden fikk Frp 9,5 prosent av stemmene i kommunevalget. Partiet har jevnt og trutt tapt oppslutning blant velgerne det siste tiåret.

Kan bli svakest siden tidlig nittitall

Et valgresultat på ca. åtte prosent vil være det svakeste for Frp siden tidlig på nittitallet, da intern uro og splittelse preget partiet under Carl I. Hagen:

Frp fikk 6,5 prosent i kommunevalget i 1991 og 6,3 prosent i stortingsvalget i 1993.

Til sammenligning hadde Frp sitt sterkeste kommunevalg i 2007, da partiet fikk 17,5 prosent. To år senere fikk Frp rekordhøye 22,9 prosent i stortingsvalget.

IKKE I TAKET: Det ble ikke stormende jubel på Frps valgvake på Hotel Bristol i Oslo da prognosene ble kjent. Foto: Harald Henden

Valgforskerne Signe Bock Segaard og Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) blir ikke overrasket over et svakt Frp-resultatet.

Bergh minner om at samferdselspolitikk og innvandrings- og flyktningpolitikk har vært kjernesaker for Frp.

– Men partiet har mistet mange velgere til Folkeaksjonen nei til bompenger og innvandring har ikke preget denne valgkampen, sier Bergh.

Segaard viser til Sylvi Listhaugs Facebook-utspill mot båtmigranter.

– Hun prøvde seg, men ble imøtegått på bred front av andre partier og vant ikke gehør i velgermassen, sier Segaard.

les også Valgforskere om valgkampdramaet: – Vil bli husket for bompengesaken

– Frp kom bakpå i bompengesaken

Hun mener Frp kom bakpå da bompengemotstanderne mobiliserte i storbyene.

– Da bompengestriden ble løftet fra lokalpolitikken til regjeringsnivå, tok det lang tid før avklaringen kom. Det kostet Frp dyrt, sier Segaard.

Bergh tror Siv Jensen og hennes mannskap opplever regjeringsslitasje etter seks år i Erna Solbergs koalisjonsregjering.

les også Siv Jensens valg-appell: Et sterkt Frp betyr noe

– Et veldig dårlig valgresultat vil få spørsmålet om regjeringsdeltagelse til å blusse opp. Om Frp forlater regjeringskontorene, kan de drive valgkamp på egen politikk, helt uavhengig av regjeringspartnerne, sier Bergh.

Venter ikke lederstrid

Signe Bock Segaard er enig:

– Det er helt naturlig å spørre om det er lurt å være i regjering, når Frp opplever at de må kompromisse gang på gang på gang.

– Tror du lederskifte blir et tema etter dette valget?

– Nei. Det er vanskelig å se hvem som kunne ta over etter Siv Jensen, sier Segaard.

Publisert: 09.09.19 kl. 22:21 Oppdatert: 09.09.19 kl. 22:50







