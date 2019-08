GRØNNVASKING: De grønnes listetopp i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg, beskylder Venstre for å grønnvaske regjeringens bomavtale. Foto: Frode Hansen

Lan Marie Berg: Dobbel rushavgift gir mindre bompenger

De Grønnes Lan Marie Nguyen Berg sier bilistene vil spare på Venstres forslag om å doble rushtidsavgiftene i Oslo. Men klimaet vil tape, slår hun fast.

Venstres førstekandidat i Oslo, Hallstein Bjercke, fikk stor oppmerksomhet mandag, da han foreslo å doble bomutgiftene i Oslo i rushtiden.

– Det høres forlokkende ut, men forslaget vil gi nesten halvert bomtakst for tre av fire bilturer i Oslo, sier byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg.

Hun viser til at nye tall som viser at rushtidstrafikken bare utgjør 23 prosent av totaltrafikken i Oslo gjennom 24 timer.

– 77 prosent av trafikken skjer på andre tider i døgnet, sier hun og viser til anslag som viser at hvis pengene brukes til å sette ned bompengene utenom rushtiden, så vil det kunne gi 38 prosent lavere bomsatser.

Det betyr, etter hva VG forstår, at hvis rushtidsavgiften for dieselbiler dobles fra 24,8 kroner til 49,6 kroner (inkludert brikkerabatt), så kan bomutgiftene utenom rushtiden bli redusert fra 20 til vel 12 kroner.

– Det er utrolig dårlig klimapolitikk. Premisset for Venstres forslag er at bilistene skal betale mindre enn i dag. I tillegg går Høyre, Venstre og Frp inn for å bygge nye motorveier på tvers av Oslo, som kommer til å øke trafikken og gjøre det umulig å nå klimamålene, sier hun og legger til:

– Det er bra at Venstre er enige med oss i at rushtidsavgiften må opp og kollektivprisene ned, men jeg fatter ikke hvorfor de skal kutte kraftig i bompengene for tre av fire bilturer i Oslo. Dette er typisk Venstre under Erna Solberg, hvis de tar ett steg frem for miljøet må de samtidig gå et par steg tilbake, sier hun.

– Dere vil øke bomutgiftene kraftig?

– Den store forskjellen på oss og Venstre er at de vil kutte de totale bompengene kraftig, samtidig som de vil bygge nye motorveier over hele byen som vil øke trafikken. Det er elendig miljøpolitikk og det motsatte av hva Oslo trenger for å få renere luft, tryggere skole- og sykkelveier, og mindre kø og utslipp.

Berg sier Bjerckes uttalelser er et «desperat Venstre-forsøk på å få regjeringens bomavtale til å skinnne i grønt».

– Realiteten er at om klimautslippene og kollektivprisene skal kraftig ned, må bompengene kraftig opp. Derfor jobber vi ikke bare for «nullvekst» i trafikken: Våt mål er å redusere biltrafikken med en tredel og gjøre Oslo til verdens første utslippsfrie storby.

– Sier nei til fem-seks milliarder

– Samferdselsministeren sier det ikke er til å tro at dere tar til orde for å si nei til større statlig finansiering av bypakkene mot en reduksjon i bompengene. Han sier det er det samme som å si nei til fem til seks milliarder kroner?

- Ja, vi i De Grønne sier nei til bomavtalen. Hele premisset for å motta disse pengene er jo at vi må gjøre det enda billigere å kjøre bil. De Grønne vil heller gjøre det billigere å kjøre buss, trikk, tog og bane. Derfor forslår vi å øke bompengene for å kutte kollektivprisene med 20 prosent i Oslo.

– Byrådsleder Raymond Johansen sier tvert nei til økte bomutgifter. Hvordan forholder du deg til at sjefen din sier så klart nei?

– Nå er det valg, og De Grønne vil øke bompengene i neste periode, for å kutte kollektivprisene, redusere biltrafikken og få ned utslippene. Det blir helt sikkert gjenstand for diskusjoner etter valget, og jo større MDG blir, jo større gjennomslag kan vi få. Men jeg har større tro på at vi kan få med oss Ap på dette, enn at Venstre klarer å overtale Frp og bompengepartiet.​

– Utrolig synd

Bjercke sier det er gledelige nyheter Berg kommer med.

– For to år siden var 33 prosent av trafikken i rushtiden. At de nå har tall som forteller at vi nå er nede i 23 prosent, viser at rushtidsavgiften fungerer som bare det og at det vil hjelpe ytterligere å skru til mer. Vi må gjøre det dyrere å kjøre bil når folk faktisk kjører bil, og det er først og fremst på arbeidsreiser at vi har mulighet til å vite når vi bør differensiere tøffere.

– Det bidrar til samlet sett mindre bompenger?

– Forslaget vårt om å øke rushtidsavgiften, samtidig som vi reduserer prisene i kollektivtrafikken kraftig, handler om å belønne folk som tar miljøvennlige valg i hverdagen. Transportøkonomisk institutt har vært klare på at vi må differensiere tøffere om vi skal få ned biltrafikken. Rushtidsavgiften er et virkemiddel for akkurat det. Får vi folk til å velge kollektiv foran bil til og fra jobb, så øker også sannsynligheten for at de vil velge kollektivt på andre reiser.

Bjercke reagerer kraftig på at Oslo skal si nei til 5–6 milliarder kroner.

– Regjeringen legger milliarder til Oslos kollektivtrafikk på bordet, og så sier MDG nei på autopilot fordi gaven kommer i feil innpakningspapir. Det er utrolig synd, for det taper klimaet og Oslos innbyggere på. At de ikke en gang vil se på mulige løsninger som gjør at vi både kan få ned biltrafikken og kollektivprisene, er jeg både overrasket og skuffet over.

