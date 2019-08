Til venstre er tidligere lensmannsførstebetjent Tore Kampen. Politiet søker folk som har kjøpt denne skoen i størrelse 44, 45 eller 46, i perioden mellom august 2016 og mai 2019. Foto: Mattis Sandblad/VG og Tore Kristiansen/VG

Hovedetterforsker i Orderud-saken: Skoavtrykk er nesten som fingeravtrykk

Pensjonert politimann Tore Kampen mener skoavtrykket som ble funnet i Lørenskog er et godt spor.

Nå nettopp







Onsdag offentliggjorde politiet et skosåleavtrykk, som ble sikret ved boligen der Anne-Elisabeth Hagen ble bortført 31. oktober i fjor. De leter nå etter folk som har kjøpt sko med dette avtrykket.

– Fottøyavtrykk er nesten som fingeravtrykk. Det er ofte merker i avtrykket til de enkelte skoene, som gjør at det blir ganske unikt i forhold til andre, sier Tore Kampen, som blant annet var hovedetterforsker i Orderud-saken.

Kampen får støtte av sin tidligere kollega, kriminaltekniker Tore Per Bakken, som ledet den tekniske etterforskningen for Kripos etter Orderud-drapene. Han mener også fottøyavtrykk er et viktig spor.

– Finner man skoen, med riktig mønster og individuelt uttrykk i form av for eksempel skader i skoen, kan det være gjennombruddet i saken, sier Bakken.

– Møysommelig prosess

Nå når politiet har gått ut og etterlyst den spesifikke skotypen og størrelser, gjenstår en møysommelig prosesss for å finne den rette skoen som har satt avtrykket i Sloraveien 4.

– Politiet må prøve å få inn alle de skoene som er solgt, og det er sikkert ikke enkelt. Deretter skal man finne detaljer på skoene. Det er ikke bare mønsteret som skal passe, sier Bakken.

– Hva hvis skoen allerede er ødelagt av gjerningspersonen? Brent opp?

– Det er jo et dilemma.

Politiet kan jobbe både taktisk og teknisk videre med skosporet.

Personer som tar kontakt, men ikke har den riktige skoen, fører til at politiet kan eliminere flere av de om lag 300 som har kjøpt den aktuelle skoen kontant. Da står politiet til slutt med et mindre utvalg som hjelper dem videre.

Dette er taktisk etterforskning.

Den tekniske etterforskningen går ut på at de faktisk får tak i skoen som har laget avtrykket. Da får de et teknisk bevis.

Etterforsket avtrykk i Orderud-saken

Dette er langt fra første gang skoavtrykk blir brukt som spor i etterforskning. Også i Orderud-saken, en etterforskning som Kampen altså ledet, og som Bakken ledet den tekniske etterforskningen i, er et av eksemplene.

– Den gangen ble det funnet ut hva slags sko dette sålemønsteret stammer fra. Da fant vi ut hvilke butikker som solgte disse skoene, og gikk gjennom kvitteringene til de som hadde solgt slike sko, sier Kampen.

Politiet fant ut at to par Marc Bohan Streetwear i størrelse 40 skal ha blitt kjøpt på Lille Vinkel Sko på Majorstuen i Oslo få timer før juleselskapet på Orderud gård i 1998.

Skokjøpet var interessant av flere årsaker:

** Politiet visste at minst en gjerningsperson brukte Marc Bohan Streetwear-sko under drapene. Flere avtrykk ble sikret i kårboligen, ett på knust glass. Dermed visste politiet at det stammet fra en av personene som skjøt og drepte Kristian Orderud (80), Marie Orderud (84) og Anne Orderud Paust (47).

** Kriminalteknikerne slo fast at avtrykkene stammet fra sko i størrelse 40. Den semskede skoen eller støvletten kom i to utgaver, en med glidelås i siden og en med en type borrelåsklaff over vristen, og hadde en høy såkalt blokksåle.

** Dommen slo fast at deler av juleselskapet på Orderud gård lille julaften i 1998 ble brukt til drapsplanlegging.

I Orderud-saken kom de frem til et mulig salgstidspunkt for de aktuelle skoene.

– Det var solgt to par med dette sålemønsteret lille julaften. Det kunne være de skoene, men vi kom ikke frem til hvem som hadde kjøpt dem.

– Det var et eget prosjekt, og veldig omfattende arbeid, sier Kampen.

– I hvor mange av sakene som du har etterforsket har fottøyavtrykk vært avgjørende for å løse saken?

– Ikke så mange, jeg har ikke tall på det. Men det er mange av sakene hvor fottøyavtrykk har hatt en sterk medvirkende årsak til at vi løste saken, sier Bakken.

les også Lørenskog-forsvinningen: Politiet har sikret skoavtrykk på åstedet

– Få modeller

Politiet opplyste fredag at de to modellene med det aktuelle såleavtrykket i Fjellhamar-saken, som selges i Norge, har vært i salg hos kjeden Spar Kjøp mellom august 2018 og mai 2019. Det skal ha blitt solgt om lag 1500 par.

Politiet trapper opp: Jakter svar om ukjente kjøretøy og personer

Av disse er et fåtall – politiet anslår om lag 300 – par som er betalt kontant, og det er disse kjøperne politiet er interessert i. Politiet har derfor bedt de som har kjøpt denne typen sko og betalt kontant om å kontakte politiet.

– Det er få modeller, mener Kampen.

Tidligere FBI-etterforsker: – Det er usannsynlig at hun lever

Han mener at politiets fremgangsmetode – der de ber folk melde seg om de har kjøpt slike sko kontant – er det eneste alternativet

– Hvis det er en del som melder seg vil man snevre inn bunken med ukjente skokjøp, dersom folk følger oppfølgingen. Man har ikke noe alternativ til det, man finner ikke ut av det på annen måte.

Endrer hovedhypotese: Anne-Elisabeth (69) er drept

Alt i alt tror han avtrykket politiet har sikret er et godt spor.

– Jeg tror det er et spor som kan føre politiet videre i etterforskningen.

les også VG får opplyst: Slipper interessante spor fra åstedet

les også Lørenskog-forsvinningen: Her kan den etterlyste skoen ha blitt kjøpt

Solgt over hele verden

Den belgiske produsenten av Sprox-skoen, som er etterlyst i Lørenskog-saken, opplyser til VG at de til sammen har solgt 72 ulike skomodeller med den aktuelle sålen som politiet sikret et avtrykk av på åstedet.

Salgsansvarlig for Cortina Group i Skandinavia, Karlo Noreilde, sier til VG at disse modellene har blitt solgt over hele verden.

Ifølge politiet er det kun to av disse modellene som har blitt solgt i Norge.

– Disse to modellene det refereres til ble levert vinteren 2016 og 2017, sier Noreilde, som opplyser at den aktuelle sålen nå er borte fra markedet.

– Hva er årsaken til det?

– Vi ser etter nye kolleksjoner hele tiden, og en gjennomsnitts levetid for en såle er to år. Deretter blir den erstattet med en oppdatert versjon.

Publisert: 28.08.19 kl. 20:02







Mer om