Anders Bjørnstad duppet av i sofaen da telefonen eksploderte: – Jeg ble sjokkert

Plutselig kom Samsung-telefonens batteri som et prosjektil gjennom lufta, smalt i veggen og ble liggende – rødglødende. – Jeg er ganske sikker på at vi ville brent inne om jeg hadde gått og lagt meg den natten, mener 39-åringen.

Natt til onsdag ble en smule mer dramatisk enn Anders Bjørnstad (39), bosatt i Orkdal, hadde sett for seg. Klokken var rundt 1.30 på natten, resten av familien hadde lagt seg, mens Anders satt og duppet av i sofaen.

Drøye tre meter unna lå sønnen Arons (8) telefon, trolig på lading, uten at noen av familiemedlemmene vet det med sikkerhet.

I huset bor også samboeren Kine Brandvoll Johnsen (38), samt barna Imre (10) og Birk (5).

– Plutselig våknet jeg av et lite smell, eller et «poff» er vel en mer korrekt beskrivelse. Så kommer et prosjektil gjennom lufta med en røyksky etter seg. Det fyker diagonalt, snur og smeller rett i veggen. Det var som en rakett uten styringspinne. Så datt den i gulvet, der den lå og glødet. Det var batteriet, og det var rødglødende, forteller 39-åringen til VG.

Telefonen var av merket Samsung Galaxy 5, og var drøye to og et halvt år gammel.

– Først skjønte jeg ikke hva det var. Jeg hentet ovnsspaden og kastet det som var telefonens batteri ut på grusen. Hele 1. etasje var full av røyk, jeg visste ikke at et så lite batteri kunne forårsake så mye røyk. Da jeg kom inn igjen etter å ha kastet ut batteriet, glødet det fortsatt i gulvet, så jeg måtte legge en våt fille over. Nå har vi et stort, svart merke i gulvet vi la i desember.

Heldigvis kom samtlige familiemedlemmer unna hendelsen uten skader.

– Men dette kunne gått mye verre. Jeg ble sjokkert over at ting kan gå så fort, det gikk bare noen sekunder fra det smalt til batteriet lå og glødet på gulvet. Jeg har ikke opplevd maken. Jeg er ganske sikker på at vi ville brent inne om jeg hadde gått og lagt meg den natten, mener Bjørnstad.

Det begrunner han med at familien bor i et gammelt hus, der treverket er svært tørt.

– Mange har jo telefonen sin på lading på nattbordet eller under puten, og jeg skjønner nå at det er kjempeskummelt. Hadde dette skjedd et sånt sted skal det ikke mye til før sengetøyet står i full fyr, erkjenner familiefaren, som tidlig dagen etterpå delte sin historie på Facebook.

I skrivende stund er innlegget delt over 2700 ganger på det sosiale nettverket.

Torsdag fikk samboeren Kine en telefon fra Samsung, som ga beskjed om at de kom til å ringe tilbake igjen dagen etter, fredag.

– Jeg vet ikke om vi får noen erstatning, men ifølge samboeren min virket det som at de ville gjøre opp for seg. Jeg håper i hvert fall at vi får en eller annen kompensasjon, forteller Bjørnstad, som mener at Samsung-telefonen ikke var tuklet med, og at batteriet som eksploderte var et originalbatteri.

VG har stilt pressekontakt i Samsung, Martin Borander, som er tilknyttet PR-byrået Geelmuyden Kiese, en rekke spørsmål om hendelsen. Borander ønsker ikke å si mer enn følgende:

– Vi har dessverre ikke mulighet til å kommentere enkelthendelser. Det vi kan si, er at vi ikke har noen kjente problemer med den aktuelle modellen, sier han til VG.

