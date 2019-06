BOMFEIDE: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum går kraftig ut mot Frps bom-politikk. Foto: Frode Hansen, VG

Sp-Vedum anklager Frp-Siv for bompengebløff

Frp-leder Siv Jensen har lovet 200 millioner kroner til bompenge-kutt i revidert nasjonalbudsjett. Men i samme budsjett kutter regjeringen 430 statlige millioner fra to bom-prosjekter.

– Regjeringen sparer inn mer enn dobbelt så mye som de bruker. Det blir ekstremt hult når de skryter av at de har prioritert å kutte 200 millioner kroner i bompenger, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til VG.

Han mener Frp gir med den ene hånda og tar med den andre, og kaller Siv Jensens løfte om å bruke 200 millioner på å rive bommer en eneste stor bløff.

– Hadde regjeringen bare videreført det som stod i statsbudsjettet i fjor høst, uten de 200 millionene, hadde det vært 230 millioner mindre å betale i bompenger til sammen, sier han.

– Det er rett og slett triksing med tall for å sminke Frp-brura.

Her sparer regjeringen 430 mill

Veiprosjektene det er snakk om, er utbyggingen av E39 på strekningen Klett-Bårdshaug i Trøndelag, og den nye firefelts-veien på riksveg 3 /riksveg 25 mellom Løten og Elverum i Hedmark.

KONTRER MOT VEDUM: Siv Jensen avbildet på vei inn til pressekonferansen etter landsstyremøtet om bom-opprøret i Frp sist onsdag. Hakk i hæl følger nestleder Sylvi Listhaug og statssekretær Atle Simonsen. Foto: Frode Hansen, VG

Staten og bilistene deler regningen, som har blitt billigere enn antatt. Derfor foreslår regjeringen å redusere de statlige pengene med til sammen 430 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2019.

Vedum mener dette burde blitt kuttet fra det bilistene skal betale i bompenger.

– Når de kutter i det statlige bidraget, så blir det høyere bompengeandel - opp mot 90 prosent. Vi vil foreslå å legge de pengene regjeringen har tatt ut tilbake, så det blir mindre bompenger på de to prosjektene i Trøndelag og Hedmark.

Dette endres i budsjettet *Begge veiprosjektene er OPS-prosjekter (Offentlig-privat samarbeid), og finansieres delvis med statlige penger, og delvis med bompenger. *I statsbudsjettet 2019 er det bevilget om lag 330 mill. kroner til tunnelutbedring i henhold til tunnelsikkerhetsforskriften på OPS-strekningen E39 Klett – Bårdshaug i Trøndelag. Etter forhandlinger med OPS-selskapet om omfanget av tiltak og kostnader foreslås bevilgningen redusert med om lag 280 millioner kroner, til om lag 50 millioner kroner. *I statsbudsjettet 2019 er er det bevilget 500 millioner. kroner til milepælsbetaling til OPS-selskapet for prosjektet rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet i Hedmark. Den samlede statlige andelen av milepælsbetalingen forventes å bli lavere, og det foreslås at 150 millioner kroner mindre settes av til dette i 2019.

Ifølge NRK, som har sett på bompengeandelen riksveg 3/25, går andelen som betales med bompenger opp til 90 prosent med kuttene i de statlige midlene.

– Frp er mest bekymret for seg selv

I innstillingen til revidert nasjonalbudsjett vil Senterpartiet fremme forslag om å tilbakeføre de 430 millionene.

Neste uke skal også Stortinget behandle bom-prosjektene de egentlig skulle vedta samme dag som Frps skjebnemøte, men som ble utsatt.

– Skjer det samme på de prosjektene, så vil vi at hele gevinsten skal komme de som bruker veien til gode, gjennom lavere bompenger, sier Vedum.

Senterpartiet vil foreslå følgende prinsippforslag: «Stortinget ber regjeringen sørge for at alle eventuelle kostnadsbesparelser i prosjektet kommer bilistene til gode gjennom reduserte bompenger.»

– Det prinsippet vil vi ha med Frp på. Hvis de mener at de er bekymret over bompenger, så må de stemme for det. Dette er et konkret, praktisk grep, ikke uansvarlig. Det vil bare være en gevinst for bilistene.

Men han har ikke stor tro på at han vil få Frp med seg:

– Med Frps møte onsdag og det sirkuset de har skapt, får man inntrykk av at de er så bekymret for bompenger, men de er mest bekymret for seg selv, sier han.

Siv Jensen: Vedum har null troverdighet

– Jeg vil veldig gjerne si at Vedum har vært den varmeste tilhenger av bompenger og motsatt seg reduksjoner en rekke ganger. Han har null troverdighet i bomsaken. Og jeg kan love at det folk får med Ap, Sp og SV er veiprising, som vi bli et taksameter rett inn i bilen, som vi løpe avsted og gi høyere kostnader, sier Siv Jensen til VG.

SAMFERDSELSMINISTER: Jon Georg Dale (Frp), her på vei inn til Frps ekstraordinære landsstyremøte om bompenger onsdag. Foto: Frode Hansen

Utover det viser hun til samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) i saken. Han anklager Vedum for ikke å ha lest sakspapirene skikkelig.

– At Vedum ikke leser sakspapirene ordentlig og skyter fra hoften, er ikke noe nytt. Men hadde han satt seg inn i saken, ville han ha oppdaget at bevilgningene han snakker om er en budsjetteknisk flytting av midler, sier Dale til VG.

– Han kaller dere for bløffmakere når dere fjerner 430 millioner fra to lokale veiprosjekter i Hedmark og Trøndelag, og samtidig bevilger halvparten til å fjerne bommer?

– Da må han for en gangs skyld lese sakspapirene sine før han omtaler oss på den måten, gjentar Dale, som til NRK Hedmark tidligere i uken sa at regjeringen ikke har konkludert i saken.

– Jeg har sagt at jeg er åpen for å se på bompengene også her, sier han til NRK.

Publisert: 07.06.19 kl. 19:16