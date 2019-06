STIGFOSSBRUA: Stedet er populært for turister for å ta bilder i Trollstigen. Foto: Anne Marit Grøvdal

Mann døde etter fall fra bro ved Trollstigen – skal ha tatt bilder

En litauisk statsborger døde etter å ha falt fra Stigfossbrua i Trollstigen i går.

En mann i slutten av 40-årene omkom i går i en tragisk ulykke ved turistattraksjonen Trollstigen i Rauma kommune. Nødetater og redningsmannskap rykket ut og fant kort tid etter mannen død i elven ved Langøya.

Lensmann i Rauma Vebjørn Bale etterforsker saken og betegner det hele som en tragisk ulykke. Vitner er avhørt.

– Det vi vet så langt er at han falt fra en parkeringsplass ved Stigfossbrua. De (mannen var i følge med to andre, journ.anm.) har tatt bilder, og det er og grunn til å tro at det har vært ablegøyer, mannen har tatt et steg bakover, havnet over murkanten. Han falt ned skråningen og ble ført ned i elven, sier lensmannen.

Det var en lignende hendelse for noen år siden fra den samme broen, uten dødelig utfall. Stedet er populært for å stoppe opp og ta bilder, selv om det i utgangspunktet kun er en møteplass for biler.

Er stedet godt nok sikret, slik dere ser det?

– Det er en murkant der som er barrieren mot skråningen. Når ting skjer kan man diskutere om det er godt nok sikret uten at jeg vil uttale meg om det nå, sier Bale.

FALT FRA BROEN: Det var her ved Stigfossbroen den tragiske ulykken skjedde i går ettermiddag. Foto: Anne Marit Grøvdal

Stedet er ikke skiltet som farlig, og det er ingen hindringer for å gå opp på muren.

Lensmannen sier det generelt er få ulykker med personskader i Trollstigen, selv om det ofte er trafikale utfordringer i turistsesongen.

– Men dette har bedret seg veldig fra noen år tilbake. Uansett, når sånne ulykker skjer er det naturlig å se på om det er ting man kan foreta seg for å gjøre ting sikrere. Men i norsk natur klarer man ikke sikre alt. En annen faktor er folks sin egen innsats for å opptre sikkert. Man klarer aldri å sikre noe hundre prosent hvis folk utfordrer seg i naturen.

Og selv om det settes opp gjerder og stengsler er ikke det nødvendigvis nok til at folk holder seg på riktig side.

– Dette er ikke stedet med de høyeste gjerdene og murene, men man ser jo at folk også klatrer over murer og gjerder for å få de beste bildene. Sånne ting er vanskelig å forhindre hundre prosent, så man er avhengig at folk er forsiktige selv også.

Publisert: 11.06.19 kl. 16:25