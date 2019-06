ARBEIDSTELT: Politiet setter opp telt for å hindre regn og innsyn mens de åpner graven på Øvsttun gravplass i søket etter Trine Frantzen, som forsvant i 2004. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix/Privat

Graven var nyåpnet da Trine Frantzen forsvant i 2004 - nå graves den opp på ny

BERGEN (VG) Politiet i Bergen gravde i mai i fem graver i jakten på levningene etter Trine Frantzen, som forsvant i 2004. I dag startet de ny graving etter nye, konkrete vitneopplysninger.

I en dunkel krok av Øvsttun gravplass, delvis skjult av trær, har politiet satt opp sitt arbeidstelt over to graver.

Mannskaper fra kirkegårdens egne folk er engasjert for å skjære øverste jordlag pent av i ruter, så det kan legges tilbake uten at gravingen skjemmer graven.

KLARE VITNER: Vitneopplysningene som nå har kommet til politiet, er så spesifikke at de har avsatt 12 timer på å grave i en grav, sier politiinspektør Tore Salvesen. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Møysommelig arbeid

Deretter går kriminalteknikere løs på det møysommelige gravearbeidet – utstyret med små murerskjeer.

– Opplysningene er spesifikke, så spesifikk at vi har funnet det regningssvarende å sette i gang dette arbeidet. Vi har også utvidet tiden for gravingen her til klokken 21 i kveld, sier politiinspektør Tore Salvesen i Vest politidistrikt.

Den opprinnelige planen var å holde på til i ettermiddag klokken 17.

DUNKEL KROK: Stedet hvor graven ligger, er en nokså skjult og dunkel krok av Øvsttun gravplass. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Han bekrefter at denne graven var åpnet i tidsrommet da Trine Frantzen forsvant i 2004 – for en ordinær begravelse. Øvsttun gravplass ligger også i forholdsvis nærhet til Trine Frantzens siste kjente bevegelser. Hun ble sist sett på en sammenkomst nettopp på Øvsttun natt til 7. mai 2004. Hun var da 31 år gammel.

Han utelukker ikke at de også vil grave i en annen grav som ligger nær ved.

Ifølge ba.no skal det også være aktuelt å undersøke jorden som ligger under de gamle kistene i gravene.

To var siktet

To personer var i sin tid siktet for å ha hatt noe med hennes forsvinning å gjøre, men det er ikke disse sporene som nå gjør at politiet graver.

– Vi har ikke gått den veien. Vi har vitneobservasjoner, som vi følger opp. Men dersom det fører til funn, vil vi måtte se på andre sider av saken, sier Salvesen.

Han har fått egen bevilgning fra Politiet i Sørvest til arbeidet – en budsjettpost som er knyttet til søk etter antatt omkomne personer. Politiet i Bergen bruker egne krimteknikere, men har også bistand av krimteknikere fra Kripos. En av bergenspolitiet krimteknikere har også en viss arkeologi-kompetanse.

-Hva skjer hvis dere nå finner levninger som kan være fra menneske her?

– Da vil arbeidet bli stanset, og funnet bli vurdert og klarlagt. Så vil vi vurdere videre fremdrift. Så vil vi varsle pårørende, og deretter vil vi informere allmennheten, sier Salvesen.

