Frigir navn på omkommet fransk kvinne

Det var 28 år gamle Daisy Mai Tran som natt til søndag ble funnet død i bygda Snartemo i Hægebostad kommune i Vest-Agder. Politiets hovedteori er at kvinnen ble påkjørt.

Kvinnen, som ble funnet på en privat grusvei, var fransk statsborger, men bosatt i Norge.

I tillegg ble en litauisk kvinne i 20-årene funnet med alvorlige bruddskader på samme sted. Hun får fortsatt behandling på sykehus.

– Hovedteorien er at dette er en påkjørsel, og at en tredje person har kjørt fra stedet. Men vi har ingen konkrete vitner, og kan derfor ikke utelukke andre ulykkesalternativ. Vi går bredt ut og ber om at folk som har vært i området og kan ha sett noe, tar kontakt, sier politiadvokat Hellek Rue til VG.

– Kvinnen som ble skadet er fortsatt til behandling på sykehus, og vi har avhørt og fortsetter med avhør av henne. Foreløpig går vi ikke ut med detaljer om disse, sier han.

Rue sier at politiet blant annet leter etter kjøretøy som har vært i området og som har blitt observert, men avviser at de er på leting etter en spesiell bil. De har ingen konkrete mistenkte.

Saken etterforskes nå videre for å kartlegge hendelsesforløpet, og Agder politidistrikt har fått taktisk og teknisk bistand fra Kripos.

