Legionella-bakterier påvist i sameie på Lørenskog

Det er påvist legionellabakterier i en vannprøve fra en bolig i et sameie på Lørenskog. Én beboer er syk, men det er uvisst om dette skyldes legionella.

– Det var i forbindelse med utredningen av et sykdomstilfelle i forrige uke, at kommunelegen foretok legionellaprøver i hjemmet, sier kommunikasjonssjef Bettina Thorvik i Lørenskog kommune til VG.

Prøvene testet positivt for legionella. Onsdag varslet kommuneoverlegen styrelederne i de tre aktuelle sameiene i Søster Mathildes gate 10–20, som består av totalt 230 boenheter.

– Det har vært mye å sette seg inn i for å kunne være oppdatert. Ingen av oss har vært i en slik situasjon tidligere, så vi har hatt en løpende, tett og god dialog med kommunen, sier Einar Stien, en av de tre styrelederne.

VG har spurt kommunen om vedkommende som er syk er innlagt på sykehus, men Thorvik sier at de ikke kan kommentere dette på grunn av taushetsplikten.

Varslet etter to dager

Beboerne ble varslet om bakterie-funnet først fredag ettermiddag og kveld. Informasjonen ble i første omgang publisert på sameiernes interne Facebook-side, og litt senere samme kveld fikk alle brev i postkassene med kommunelegenes informasjonsskriv vedlagt.

– Hvorfor ble ikke beboerne varslet tidligere?

– Vi hadde møter, telefoner og e-postutvekslinger med kommunen, hvor vi stilte spørsmål og fikk gode råd og anbefalinger, og dette tok tid. Informasjonen som skulle sendes ut måtte være godt tilpasset sameiets faktiske situasjon, og vi vet at kommunen og Folkehelseinstituttet også jobbet sammen for å spisse og kvalitetssikre det endelige innholdet i informasjonsskrivet i løpet av fredagen. Vår høyeste prioritet har vært å sørge for å treffe de tiltak som på raskeste og beste måte kan bringe oss ut av situasjonen vi befinner oss i akkurat nå, sier styrelederen.

Alle beboerne i boenhetene er innkalt til et informasjonsmøte søndag.

Ukjent smittekilde

Thorvik sier at smittekilden foreløpig ikke er kjent.

– Det er vanskelig å vite om bakteriene kun finnes i denne ene boenheten eller om de finnes i andre deler av vannsystemet. For å være på den sikre siden er sameiet blitt gjort kjent med at det må foreligge rutiner for å forebygge legionella, og at det må gjennomføres tiltak for å fjerne en eventuell bakterievekst, sier hun.

– Kommunen har sendt skriftlig informasjon og hatt møte med styret i sameiet for å forsikre oss om at sameiet iverksetter tiltak. Vi har også vært i dialog med Folkehelseinstituttet.

Thorvik sier at de er kjent med at sameiet har kontaktet et firma som har fulgt opp med flere prøver og andre tiltak. Det bekrefter styreleder Stien.

– Det har blant annet blitt tatt en rekke prøver av vannet med tanke på å kunne finne eventuelt bakterieinnhold, og dessuten foretatt målinger av temperaturen på vannet mange steder i bygningene. På kort sikt skal vanntemperaturen skrus opp til en temperatur som bakteriene ikke trives i, så snart det ligger teknisk til rette for det, sier han.

Publisert: 15.06.19 kl. 16:58