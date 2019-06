SLITEN: Alma Oline (3) har hatt magekramper og kaldsvettet. Her får hun trøst av moren Cindy. Foto: Terje Bringedal, VG

Ville dele badevann med vannkrise-rammede - så måtte Alma Oline (3) hastes til legevakten

ASKØY (VG) Cindy Elise Pedersen (30) fra Ramsøy ville invitere askøyværinger som har forurenset vann i springen hjem til seg for å bade. Men så ble familien selv smittet.

– Det er hun som har fått det verst, sier Cindy Elise Pedersen og stryker over datteren som ligger på et teppe på gulvet og ser på barne-TV.

Også tvillingene Jonas og Joakim (10) har vært syke, og begynner å bli bedre. Men Alma Oline (3) måtte hastes til legevakten lørdag formiddag.

– Natt til fredag begynte hun med feber og det vi trodde var luft i magen. Så vi tenkte det kunne være en luftveisinfeksjon, fordi det ikke var noe diaré og oppkast. Men så smalt det til tidligere i dag. De smertene hun har hatt nå er så intense at hun får panikk, rett og slett, forteller mor Cindy.

Hun og mannen Alf Haakon (40) bor sammen med barna på Ramsøy, like ved Askøy, og har ikke det forurensede drikkevannet fra Kleppe Vannverk i kranen. Men bakterien Campylobaktor, som er funnet hos flere som har blitt syke etter å ha drukket forurenset vann, kan også smitte mellom mennesker.

Rundt 2000 personer har trolig blitt syke av drikkevannet.

Ville tilby rent badevann

Før familien selv ble syke, hadde Cindy planlagt å gjøre det hun kunne for å hjelpe de som i Askøy kan måtte leve med kokevarsel i flere uker. Hun la ut en åpen invitasjon på Facebook om at de som har små barn som trenger å bade, kunne komme på besøk.

På Askøy rådes nemlig innbyggere til ikke å bade, og til å dekke til åpne sår om de dusjer.

– Alma Oline, som er tre år, får fortsatt i seg en del vann når hun bader. Tanken var at det i hvert fall skulle være et sted man kunne komme med de små. Jeg får litt vondt i mammahjertet, sier Cindy.

FLERE SYKE: Tvillingene Jonas og Joakim (10) på bildet har også vært syke, men kjenner seg bedre lørdag. Foto: Terje Bringedal, VG

– Tungt for mange

Hun viser til ettåringen som omkom på Askøy, der det blir undersøkt om dødsfallet kan ha en sammenheng med det forurensede drikkevannet.

– Jeg tenker det er viktig at man holder sammen. Dette er tungt for mange: Selv om man ikke vet sikkert at dødsfallet har en sammenheng med vannet, er det noe som ligger i bakhodet på de fleste. Jeg ville ikke badet Alma Oline hvis jeg bodde der.

Flere fra Askøy, som William (3) med atopisk eksem, må reise ut til familie andre steder for å få badet. Men ikke alle har familie i området.

– Da er man litt avhengig at man har noen å gå til, og det er ikke alle som har det heller. I sånne situasjoner er det viktig med medmenneskelighet og at alle har et sted de kan gå, sier Cindy.

Nå har familien sett seg nødt til å trekke tilbake invitasjonen. Men de har planer om å prøve på nytt når de er friskere igjen, om det er behov.

– Så lenge vi utgjør en smittefare er tanken at det er litt dumt om folk kommer her for å bade og så blir de smittet av oss.

– Velger å tro at de gjør det de kan

Alma Oline har fått paracet, og har det bedre enn hun hadde det for noen timer siden. Da satt hun med kraftige magekramper og ble holdt rundt av foreldrene som prøvde å roe henne ned.

Nå ligger hun utslitt på teppene på gulvet, med høy feber.

– Det er en time siden siden hun fikk paracet nå. Vi har fått beskjed om at vi må inn på legevakten igjen hvis feberen ikke går ned, sier Cindy.

Hun sier hun forstår at mange er sinte i Askøy, og at det er mye frustrasjon.

– I det forebyggende arbeidet har jo kommunen sviktet grovt. Men jeg velger å tro på at når dette skjer, gjør de så godt de kan for å få kontroll på situasjonen.

JOBBER: Folkehelseinstituttet har kommet for å bistå kommunen med å finne årsaken til smitten. Foto: Bringedal, Terje

Publisert: 10.06.19 kl. 08:42