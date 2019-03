Sp-lederen slår tilbake mot populist-stempelet

HAMAR (VG) Trygve Slagsvold Vedum forsvarer at partiet blir kalt bakstreverske populister – og varsler at de skal over 11,5 prosent i høstens valg.

Partilederen åpnet Senterpartiets landsmøte på Hamar foran grønnkledde Sp-ere fra hele landet.

– Vi som ble stemplet som bakstreverske hele valgkampen 2015, var vi som gikk frem det valget i 2015, sier Slagsvold Vedum.

– I 2017 var vi populister. Populisme! I all verden, skal dere begynne å høre på folket? Makan til populister! Men i 2017 var det vi, de bakstreverske populistene som gikk frem med nesten 150.000 stemmer og var valgets klare vinnere, sier Slagsvold Vedum.

POPULIST-STEMPLET: Trygve Slagsvold Vedum både angriper og forsvarer populist-stempelet han har fått. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Strømstrid og populisme

Da strømdebatten raste som verst i vinter, var beskjeden fra Høyre klar: Sp driver med ren populisme. Senterpartiet vil stoppe en ny strømkabel til Skottland - North Connect-kabelen som Solberg-regjeringen nå behandler konsesjonssøknaden for.

Sp har gått hardt ut og slaktet kabelen, men ble av Høyre beskyldt for populisme fordi de selv har tatt initiativ til de strømkablene vi har i dag.

– Kjære Erna Solberg og Høyre, hvis dere ser på dette, kall oss hva dere vil. Vi mener det vi mener uansett, sier Sp-lederen.

Hyller knallmålinger

Sp har fått gjennomgå når Venstre og Høyre har hatt sine landsmøter.

For et halvår før kommunevalget har partiet medvind. Sp har ligget over 13 prosent på snittet av de norske meningsmålingene i både mars og februar – og er større enn Frp, viser Pollofpolls.

– Det er utrolig artig! sier Sp-lederen til vill applaus i salen.

Og han annonserer et tallmål for Sp dette valget: De skal over rekorden på 11,5 prosent, fra 1995. For bedre enn det har de aldri gjort det i et kommunevalg.

– I 1993 så gjorde vi det beste stortingsvalget i partiets historie. I år har vi som mål å gjøre det beste kommunevalget i partiets historie, sier Sp-lederen.

En fersk måling viser også knalltall for Sp i Troms/Finnmark.

– Det siste jeg sa da jeg ble valgt til partileder i 2014, var at jeg klarer ikke dette alene, men vi klarer det sammen. Vi er det eneste partiet i Norge som har hatt medlemsvekst fem år på rad. Hittil i år har det meldt seg inn 20 medlemmer hver dag. Det er fantastisk, sier Sp-lederen.

I forkant av landsmøtet har en av de store diskusjonene vært hva som skal prioriteres: oljen og dets arbeidsplasser – eller klima og miljø. Der skal diskusjonen på landsmøtet rase i morgen, lørdag.

