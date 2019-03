BRA MED SNØ: Slik ser det ut i Nordmarka nå - bildet er tatt på Blankvannsbråten onsdag 20. mars. Snøen vil trolig holde over påske. Foto: Stella Bugge, VG

Vi kan få godværspåske - og påskesnøen kan være reddet

Gladmelding til alle skiglade: Store påfyll av snø de tre siste ukene kan vise seg å redde påskesnøen over store deler av Sør-Norge. Og månedsprognosen åpner for sol og godvær i påsken!

– Så bra snødekke som vi har nå, hadde vi ikke før vinterferien i slutten av februar, fastslår hydrolog Heidi Bache Stranden i Norges Vassdrags- og Energidirektorat NVE.

SUPERPÅSKE? Månedsvarselet legger opp til høytrykk, sol og strålende vær i påsken - og snøen ser ut til å holde mange steder også. Foto: Kart: StormGeo

Snøfattig vinter

For bare tre uker siden lå snømengden over store deler av Sør-Norge på minimumsnivå - og det kunne se stygt ut for skiføret framover våren. At vi har en nokså sen påske i år - palmesøndag er først 14. april - gjorde det ikke bedre for skientusiastene.

– Men så har vi fått flere episoder med gode snødumper særlig Østafjells. Det har gjort at rapportene fra for eksempel Hardangervidda har gått fra å være minimumsdekke med snø til å nærme seg et normalår, forteller Bache Stranden.

ROSA ER VÅT SNØ: Slik så skiføret ut i Sør-Norge torsdag denne uken. Fortsatt bra med snø - selv om snøen begynner å komme i påskemodus. Foto: Kart: Senorge.no

Påfyll av snø

Også øvre deler av Buskerud og Telemark har fått sårt tiltrengt påfyll av snø, og det samme har store deler av sentrale Østlandet.

– Jeg vil anslå at vi har fått jevnt over en halvmeter snø i mars mange steder, mener hun.

Hun presiserer at vanlig snøsikre steder som Trysil og Sjusjøen og Filefjell også i år ser nokså sikre ut - og neppe vil se barmark før i mai engang.

– Men vi har målestasjoner rundt i Norge, som viser ganske brukbare forhold nå. I Bærumsmarka har vi en målestasjon på 350 meters høyde, og den viser 88 cm snødybde, som er ganske nøyaktig på normalen for mars.

PÅFYLL AV SNØ: Her er en kurve over snødybden på Groset på Hardangervidda i vinter. Fra et minimumsnivå i februar har dygbden økt til nærmere normalen nå. Foto: Graf: NVE

Nattefrost

Hun mener at dette også er en indikasjon på forholdene i Nordmarka utenfor Oslo - selv om vi her har en del høydeforskjeller.

– Men så lenge vi har nattefrost, er det begrenset hvor mye snøen smelter. Med minusgrader om natten får vi tilfrysing, og dermed blir døgnsmeltingen begrenset. Når vi derimot får plussgrader også om natten, forsvinner snøen fort, forklarer NVE-hydrologen.

Hun presiserer at det som vanlig vil være barmark rundt kysten av Sør-Norge og et stykke inn i landet.

– Men det er vi vant til. For folk på Sørlandet betyr vel påsken helst båtpuss, ikke ski..

Mildvær på vei

– Men mye avhenger også av været framover - hvis vi får en brå omlegging til betydelig varmere dager kan det minke fort på skiføret noen steder, påpeker hydrolog Heidi Bache Stranden.

Meteorolog Camilla Albertsen i StormGeo vedgår at det ligger en omlegging til mildvær i Sør-Norge før påske. Hun lager seksukersvarsel for kraftbransjen, og varselet går altså helt fram til utgangen av april:

– Det vi ser, er at vi først får litt påfyll av snø i høyden, selv om vi har litt stigende temperatur. De to kommende ukene vil være moderat milde, fra normal for årstiden til to grader over normalen.

Godværspåske

Men uken før påsken, altså 8. - 14. april, skjer det noe:

– Da viser prognosene høytrykksoppbygging, som gir en del pent og tørt vær, med sol. Denne værtypen kan se ut til å holde seg inn i selve påskeuken.

– Hvordan påvirker dette snødekket?

– Det er ikke den verste værtypen for snødekket. Snøsmelting krever mye energi - mye godt og mildt vær helt døgnet for en viss tid. Med denne værtypen har vi gode sjanser for nattefrost, noe som virker bevarende for snøen. Så det er ikke utenkelig at snøen mange steder vil holde til påske, mener Camilla Albertsen.

Flomfare i nord

Det er elver Nord-Norge som har størst risiko for vårflom i år, viser en oversikt NVE har gjort for varsom.no.

- I Troms, nord i Nordland og enkelte steder i Finnmark er det så mye snø at det i flere vassdrag er 20-80% sannsynlighet for stor vårflom. Med stor vårflom menes flom på oransje nivå. Det vil si en flom som kan medføre alvorlige skader, forklarer Engen. Det vil alltid være en sannsynlighet for flom på rødt nivå, men våre beregninger viser at denne sannsynligheten også i år er liten, med unntak av Målselvvassdraget i Troms, som vi må følge ekstra nøye med på i år, sier hydrolog og flomvarsler i NVE, Inger Karin Engen.

