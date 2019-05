Foto: Hallgeir Vågenes

Tidligere E-sjef Kjell Grandhagen er død

Generalløytnant og tidligere etterretningssjef Kjell Grandhagen er død. Han ble 64 år gammel.

Grandhagen sovnet inn på Akershus universitetssykehus natt til fredag. Det meldes på hans egen åpne side på Facebook.

«Kjære alle sammen. Det er med sorg vi må meddele for dere at Kjell Grandhagen er død. Han sovnet stille inn på Akershus universitetssykehus klokken 02:35 natt til fredag 3. mai».

Familien retter en stor takk til sykehuset Ahus, der Grandhagen fikk behandling for den alvorlige diagnosen med benmargskreft. Familien skriver blant annet:

«Kjell var opptatt av at benmargskreft var en sykdom som skulle kunne helbredes i fremtiden. Heller enn blomster til hjemmet vil vi derfor verdsette donasjoner til Blodkreftforeningen i hans navn».

Grandhagen fortalte selv at han var svært alvorlig kreftsyk, og døende, i et svært åpenhjertig innlegg på Facebook i november i fjor. Der redegjorde han for at han hadde fått beskjed av legene om at han trolig ikke ville være i live om ett år.

– Nå syntes jeg det var på tide å gi dere en oppdatering på hvordan det står til. Etter å ha levd med beinmargskreften i mer enn syv år, fikk jeg for noen uker siden denne beskjeden på Ahus: – Nå er DEN dagen kommet. DEN dagen betyr at sykdommen har tatt en alvorlig vending til det verre, og – som legen tydelig sa det – med dagens behandlingsmetoder vil du ikke være i live et år fra nå, skrev Grandhagen den gang.

Den da pensjonerte generalløytnanten godkjente at VG omtalte hans innlegg.

– Jeg har vært åpen om denne sykdommen hele veien. Det å gå ut og fortelle om det på Facebook har gjort det mye enklere for meg, sa Grandhagen til VG i november.

