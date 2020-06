Foto: Carina Johansen

Avdøde ba om kontaktforbud før drapet

STAVANGER (VG) Politiet skal sette ned en egen gruppe som skal vurdere håndteringen i forkant av dobbeltdrapet i Stavanger natt til onsdag.

Oppdatert nå nettopp

På en pressekonferanse torsdag opplyser politiet at de avdøde var i kontakt med politiet flere ganger før de ble drept. Den siktede ble også anmeldt flere ganger.

Den avdøde kvinnen har hatt et tidligere samliv med den siktede mannen som startet da de bodde i Syria. Paret kom til Norge i 2015 og i mai i år ble forholdet avsluttet.

– Etter at kvinnen flyttet ut av felles bolig ble det registrert flere anmeldelser av siktede hvor kvinnen var den fornærmede i saken, sier politiadvokat Lars Ole Berge.

Siktede skal blant annet ha kommet med trusler overfor kvinnen.

26. mai anmeldte den avdøde mannen siktede for vold utenfor en forretning på Mariero i Stavanger, og ba om besøksforbud.

Noen dager senere anmeldte den avdøde mannen igjen siktede, denne gangen for skadeverk. Den avdøde kvinnen ba samtidig om kontaktforbud.

Før utstedelse av kontaktforbud skulle siktede avhøres, men politiet rakk aldri å avhøre han før drapene skjedde.

– På bakgrunn av sakens tragiske utfall, er det vår vurdering at oppfølging av disse sakene har tatt for lang tid, sier politiadvokat Lars Ole Berge.

Det skal nå settes ned en arbeidsgruppe som skal se på håndteringen av hendelsene i forkant av dobbeltdrapet.

– Helt avslutningsvis kan jeg legge til at siktede og den avdøde kvinnen har bodd på flere mottak flere steder i landet, og at politiet som en del av etterforskningen vil se nærmere på om det har skjedd hendelser med relevans til den pågående etterforskning, sier politiadvokaten.

Foto: Hallgeir Vagenes

les også Mann erkjenner dobbeltdrap: Ringte selv til politiet

Mannen i 40-årene, som er siktet for dobbeltdrap, var onsdag ettermiddag i et flere timer langt avhør på politihuset i Stavanger. Han erkjenner de faktiske forholdene i saken og har samtykket til fengsling.

– Påtalemyndigheten har i dag bedt tingretten om oppnevning av rettspsykiatrisk sakkyndighet, sier politiadvokat Lars Ole Berge.

Dette for å belyse spørsmålet om tilregnelighet.

– Ut fra det jeg har fått opplyst, er dette en sak med sterke følelser involvert. Både sjalusi og ære er ting som blir etterforsket, men vi kan ikke trekke noen slutninger nå, sa den dobbeltdrapssiktede mannens forsvarer, Odd Rune Torstrup, til VG onsdag.

Politiet rykket ut til den aktuelle adressen i Storhaug bydel klokken 02.19 natt til onsdag.

– Politiet var raskt på stedet og konstaterte at to personer var døde. Politiet pågrep en mann i 40-årene som oppholdt seg på adressen. Han er nå siktet for drap på de to personene, sa politiadvokat Lars Ole Berge på en pressekonferanse onsdag.

Han opplyser at politiet har gjort beslag på åstedet som de kobler til hendelsen. Ifølge VGs opplysninger skal det være brukt et stikkvåpen under drapene.

– Det var mannen som nå er siktet for drap som selv ringte inn og meldte fra om hendelsen og egen rolle til politiets operasjonssentral, sa Berge.

Publisert: 25.06.20 kl. 13:10 Oppdatert: 25.06.20 kl. 14:14

Les også

Fra andre aviser