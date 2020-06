Foto: Carina Johansen

Avdøde ba om å få utstedt kontaktforbud før drapet

Politiet skal sette ned en egen gruppe som skal vurdere håndteringen i forkant av dobbeltdrapet i Stavanger natt til onsdag.

Det sier politiet på en pressekonferanse torsdag. Der forteller de at de har vært i kontakt med både avdøde og den nå drapssiktede mannen i forkant av drapet.

Politiet rykket ut til den aktuelle adressen i Storhaug bydel klokken 02.19 natt til onsdag.

– Politiet var raskt på stedet og konstaterte at to personer var døde. Politiet pågrep en mann i 40-årene som oppholdt seg på adressen. Han er nå siktet for drap på de to personene, sa politiadvokat Lars Ole Berge på en pressekonferanse onsdag.

– Det var mannen som nå er siktet for drap som selv ringte inn og meldte fra om hendelsen og egen rolle til politiets operasjonssentral, sa Berge.

Han opplyser at politiet har gjort beslag på åstedet som de kobler til hendelsen. Ifølge VGs opplysninger skal det være brukt et stikkvåpen under drapene.

Mannen i 40-årene, som er siktet for dobbeltdrap, var onsdag ettermiddag et flere timer langt avhør på politihuset i Stavanger.

– Ut fra det jeg har fått opplyst, er dette en sak med sterke følelser involvert. Både sjalusi og ære er ting som blir etterforsket, men vi kan ikke trekke noen slutninger nå, sa den dobbeltdrapssiktede mannens forsvarer, Odd Rune Torstrup, til VG onsdag.

