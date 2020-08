VEIEN VIDERE? Slik har enden på den nybygde motorveien ligget siden 2017. Fortsatt har Samferdselsdepartementet ingen kjente planer om å fullføre den manglende delen av riksvei 4 i området ved kommunegrensen mellom Gran og Lunner. Foto: Mattis Sandblad, VG

28 boliger ble revet – flere år senere er veien ikke ferdig

GRAN (VG) Her skulle for lengst riksvei 4 ha vært forlenget med fire kilometer. Men fire felt bred asfalt ender i en steinfylling. Allerede for tre-fire år siden ble 28 boliger revet for å gi plass til veistrekningen.

– Jeg synes det er en skandale at folk er kastet ut fra husene sine for fire år siden uten at det er blitt veibygging her. Da kunne de jo ha bodd der en stund til fremfor å bli revet ut av hjemmene sine og tvangsflyttet, sier stortingsrepresentant Rigmor Aasrud (Ap) til VG.

Tidligere har hun vært både statsråd i en Stoltenberg-regjering og ordfører i Gran på Hadeland. 60-åringen er en av Stortingets mer erfarne politikere, men maken til veisak har hun aldri vært borti.

Nå er det på høy tid at regjeringen bevilger midler til å fullføre strekningen i statsbudsjettet senere i høst, krever Ap-veteranen.

– 28 boliger og totalt 67 bygninger skulle bort, og vi fikk inntrykk av at veivesenet hadde hastverk. Alt skulle rives. Det er allerede brukt 250 millioner på erstatninger og forberedelser på veibyggingen. Men ingenting er bygget, konstaterer Aasrud oppgitt mens hun spaserer på stripen med asfalt som fører ut i en steinfylling. Bilene på den midlertidige to felts rv. 4 dundrer forbi like ved siden av.

FJERNET EN GREND: Husene på høyre side av veien på dette bildet fra 2014 – ble fjernet for å gi plass til den nye motorveien. Det røde huset delvis skjult bak et stort tre helt til høyre på bildet, tilhørte Ivar Haglund. Foto: Bjørn Bjørkli, Avisen Hadeland

Ivar Haglund (53) har bodd 50 år av sitt liv på Volla ved Roa. Men i 2017 var det slutt på tilværelsen i det røde huset midt i grenda. Haglund, som nå bor på Jevnaker, synes det er kjedelig at det ennå er fullstendig stillstand i veifremføringen.

– Jeg fikk revet huset mitt jeg også, men har egentlig lagt det bak meg. Det var nok verst for de eldste menneskene i grenda å miste hjemmene sine. Vårt hus hadde stått der siden 1917, forteller Haglund.

Han forstår at noen hus må bort når de ligger i traseer for vei og jernbane.

– Men det kjedelige i denne saken er at veien ikke er bygget så lang tid etter at en hel grend ble jevnet med jorden, sier Haglund til VG.

BRAKKERIGG KLAR: Statens vegvesen har for flere måneder siden etablert en egen brakkerigg for prosjektet fullføring av rv.4 – i Roa sentrum i Lunner. Men prosjektet lar vente på seg. Nå brukes brakkeriggen som kontorer for andre prosjekter i Innlandet og E16-utbyggingen på Filefjell. Foto: Mattis Sandblad, VG

– Kunne Ap ha gjort noe for å få dette prosjektet ferdig tidligere, Rigmor Aasrud?

– Vi bevilget jo penger til denne veien, og det var hele tiden meningen at det skulle være en sammenhengende utbygging av rv. 4, sier Aasrud.

Statssekretær John-Ragnar Aarset (H) i Samferdselsdepartementet har ingen løfter om noen snarlig videreføring av motorveien som ender i ingenting.

– Jeg kan ikke love hva som blir tidspunktet for når regjeringen går til Stortinget med bompengeproposisjonen for dette veiprosjektet, og når det blir prioritert i statsbudsjettet. Selv om samferdselsbudsjettet er økt med 80 prosent de siste årene, er det enda flere prosjekter vi skulle hatt raskere fremdrift på, sånn som denne delen av riksvei 4 på Hadeland, skriver Aarset i en e-post til VG.

HAREIDES HØYRE HÅND: John-Ragnar Aarset (H) er nå statssekretær. Foto: Frode Hansen, VG

– Hva tenker dere om at denne delen av firefeltsveien ny riksvei 4 i området ikke ble finansiert og fullført samtidig med andre deler av veiprosjektet?

– Det er ingen tvil om at det er denne type «stykkevis og delt»-bygging av vei og jernbane er noe den borgerlige regjeringen jobber for å komme bort fra, og som vi har lyktes med i mange andre prosjekter. Vi ønsker å bygge helhetlig og samanhengande, fremfor stykkevis og delt, svarer statssekretæren til samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen, innrømmer i et innlegg på vegvesenets hjemmeside at rv.4 mellom Oslo og Mjøsbrua er blitt bygget stykkevis og delt. Men det var fordi de lokale styresmaktene prioriterte en helhetlig utbygging av E6, bemerker han.

– Innlandet (tidligere Hedmark og Oppland) prioriterte E6 øst for Mjøsa, skriver Davik.

I tillegg har veivesenet tidligere forklart at anleggsarbeidet ikke er i gang fordi Stortinget ikke har fått finansieringsopplegget til behandling ennå. Det skyldes særlig lokal uenighet og nye lokale vedtak om bomplasseringer. Dette har igjen ført til nye runder med reguleringsplaner og forsinkelser for noen av de fem delprosjektene som rv-4-utbyggingen er oppdelt i.

– Vi er klare til å bygge med en gang et vedtak i Stortinget er på plass, skriver Davik i en sms til VG.

Statssekretær Aarset sier han skjønner at folk synes det er tungt å måtte forlate hjemmene sine flere år før en planlagt ny vei påbegynnes.

– I nesten alle saker der det skal bygges ny vei eller jernbane, er det folk som må flytte fra hjemmene sine. Dette har både Vegvesenet og BaneNor (tidl. Jernbaneverket) god erfaring med, og en får som oftest til gode løsninger. Men det er godt kjent at enkelte av dem som har måttet flytte fra Volla, har syntes at dette har vært tungt. Og det forstår jeg godt, sier Aarset.

På spørsmål om hvorfor ikke fullføringen av denne veistrekningen har vært med i regjeringens krisepakker, svarer høyrepolitikeren at ingen samferdselsprosjekter ble fremskyndet der.

– Vi mente det var viktigere å gjøre andre prioriteringer. Vi har brukt mange krisemilliarder på å kjøpe tog- og flyruter for å få samfunnet til å fungere, samt at vi har prioritert vedlikeholdsprosjekt både på vei, jernbane og i kystforvaltningen.

– Er det overhode aktuelt å utsette finansiering og oppstart utover statsbudsjettet for 2021?

– Statsbudsjettet for 2021 er langt fra spikret. Og det er en gang slik at innhold i neste års statsbudsjett, det spekulerer vi ikke i før budsjettet er gryteklart og ferdig, svarer Aarset.

Regjeringen møtes til budsjettkonferanse om 2021-budsjettet kommende uke.

SNARLIG LØSNING? Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) varslet en snarlig avklaring på Rv 4-floken i februar. Ennå er det høyst uklart hva som skjer. Foto: Naina Helén Jåma, VG

Aps Sverre Myrli spurte allerede i februar om status for riksvei 4 mellom Roa og Gran grense på Hadeland, og når en sak ville bli lagt fram for Stortinget.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) svarte at saken var under behandling i departementet og vil bli lagt frem for Stortinget så snart alle avklaringer var på plass.

– Denne saken prioriteres og en avklaring er forventet snarlig, la Hareide til.

I mai fulgte Rigmor Aasrud opp og spurte hva statsråden la i begrepet «snarlig».

Hareide svarte enda en gang at prosjektet var under behandling i departementet og videre at behandlingen av saken ble forsinket grunnet ulike problemstillinger knyttet til bom på en sidevei.

– Før en starter opp nye større samferdselsprosjekter, herunder dette prosjektet på rv.4, må det være tilstrekkelig penger innenfor de budsjettrammene det er rimelig å legge til grunn for de kommende årene, la veistatsråden til.

Publisert: 24.08.20 kl. 21:26 Oppdatert: 24.08.20 kl. 21:54

