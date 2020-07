VG-Peil-Logo Utsatte studiene for å seile Stian Terland Danielsen (24) bor i båt på Aker Brygge, og seiler rundt i verden. Sveip for å lese om hvordan det er å bo i båt. Selma Heiberg Hellstrand Av Publisert 12. juli, kl. 14:46 Selma Heiberg Hellstrand – Det er mye gøyere å invitere venner på en pils eller på middag i en båt, enn i en leilighet, sier Danielsen. Selma Heiberg Hellstrand Av Publisert 12. juli, kl. 14:46 Selma Heiberg Hellstrand Han mener at alle kan bo i en seilbåt. Man trenger ikke engang å kunne seile før man skaffer seg en båt, men man bør vite litt om vedlikehold, sier han. Selma Heiberg Hellstrand Av Publisert 12. juli, kl. 14:46 Selma Heiberg Hellstrand

Utsatte studiene for å seile

Selv om det ikke finnes tall på hvor mange som bor i båt i Norge, mener Morten Jensen i Norges Seilforbund at det er et godt antall personer som velger å bo på denne måten – i alle fall for en periode. Han sier at de ser en tendens til at flere unge velger å bo i båt, for eksempel mens de studerer.

Danielsen bor i en seilbåt på Aker Brygge i Oslo. Foto: Selma Heiberg Hellstrand

Stor frihet, men mindre luksus

– Det er mindre luksus på båt, og det er både positivt og negativt. Du blir mer vant til å ha mindre plass og ikke har like mye ting, sier Danielsen.

Han beskriver seg selv som en minimalist.

– Jeg har en bag og en sekk og kan dra akkurat hvor jeg vil når jeg vil, og derfor passer båt veldig bra inn i min livsstil, sier han.

Friheten man får av å bo i en båt er viktig for han.

– Det er lettere enn å ha en leilighet. Du har hjemmet ditt på vann, også kan du flytte hjemmet ditt hvor du vil ut ifra hva du skal, sier han.

Mindre plass: Danielsen sier at det er viktig å holde det ryddig når man bor i båt. Foto: Selma Heiberg Hellstrand

En utfordring er at man ikke kan dra fra båten i lengre perioder slik man kan dra fra en bolig på land.

– Om det for eksempel er dårlig vær må du passe på båten. Man vet jo aldri om en ventil lekker og båten begynner å synke, eller om et tau sliter, så man må være litt mer til stede i hjemmet sitt, sier han.

Danielsen syns det er flest positive ting ved å bo i båt, spesielt om sommeren.

– Vinteren er litt kald som regel, men det spørs hva slags båt du har, sier han.

Han får ikke så mange spørsmål om bosituasjonen sin fra venner, men han får litt ekstra oppmerksomhet.

– Folk syns det er kjempegøy, også husker folk deg lettere, sier han.

les også En kompisgjeng var de første norske med båt til Skagen

Vennene til Danielsen syns det er gøy at han bor i en båt. Foto: Selma Heiberg Hellstrand

Billigere å bo i båt

Danielsen forteller at det stort sett er billigere å bo i båt.

– Det kommer jo litt an på hva slags standard båten er i, og om du må fikse mye selv. Så lenge du bor i den og prøver å følge med på alt av utstyr i båten så er det som regel billigere, sier han.

Han forteller at det er mange som bor i seilbåt i Oslo.

– Det er et veldig hyggelig miljø. Båtfolket er veldig hjelpsomme og du trenger ikke gå langt om du trenger hjelp, forteller han.

Han sier at noen nok bor i båt av økonomiske grunner, men at de fleste gjør det på grunn av livsstilen.

Seilte til Karibien

Da Danielsen ble interessert i seiling i 2015 hadde han ingen erfaring, men siden da har han blitt en erfaren seiler. Etter videregående i 2016 bestemte han og to venner seg for å pusse opp en båt og seile til Karibien.

– Alle burde egentlig dra på lengre seilturer for å kjenne litt på den typen livsstil. Og kjenne på friheten og at luksusen blir litt borte, for vi tar jo mye av det vi har for gitt. Det er en veldig bra lærdom, sier han.

For tre år siden startet Danielsen prosjektet «Ægir Expeditions» med to venner. Prosjektet går ut på at guttene tar med seg folk som driver med ekstremsport på seiltur.

– Som oftest har vi med oss folk som skal på toppturer og da seiler vi fra fjord til fjord. Vi lar dem gå skiturene sine, lager middag til dem og lar dem leve livet på en båt, forteller Danielsen.

Om alt går som planlagt skal guttene seile til Grønland til vinteren sammen med basehoppere.

– Stort sett har vi med de yngre generasjonene som ikke har like mye penger, men som vi kan gjøre veldig mye gøy med og lære av, sier Danielsen.

Men det er ikke bare ekstremsport-entusiaster guttene tar med seg på tur.

– Vi liker å dra på venneturer og ta med folk som ikke har seilt så mye før sånn at vi kan lære dem å seile og gi folk en liten smakebit, forteller Danielsen.

I fremtiden vil han heller kjøpe en egen båt enn en leilighet.

– Både fordi det er økonomisk, men også på grunn av friheten. Jeg kan for eksempel seile til Nederland to-tre uker om jeg vil, sier han.

Han kunne godt tenke seg å seile mer i Norge.

– Norge er et ekstremt fint land å seile i, så bare det å oppleve kysten og de stedene jeg har vært gjøre jeg gjerne igjen og 10 ganger til på akkurat de samme stedene. Det er som en campingtur med huset ditt og du kan gjøre hva du vil og du har en behagelig seng, sier Danielsen.

Danielsen kan ta med seg hele hjemmet sitt når han reiser. Foto: Selma Heiberg Hellstrand

Lurt å vite litt om vedlikehold

Danielsen mener at alle kan bo i en seilbåt, selv før man har lært seg å seile. Hans beste tips til de som ønsker å flytte inn i båt er å få en forståelse over hvor mye vedlikehold det er med å eie egen båt.

– Det er veldig mange som kjøper seg en båt også er den i ekstremt dårlig stand uten at de vet det, fordi de vet ikke hva de skal se etter. Så ta med en som kan litt om båt når du skal se på båter, tipser han.

Et annet tips er å bruke YouTube.

– Det er bare å sette seg ned med YouTube-videoer for å se hvordan ting i båten fikses. Da feiler du de første 4–5 gangene, også gjør du det riktig den 6 gangen. Også kommer seilingen etter det, sier Danielsen.