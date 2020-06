ADVOKAT: Geir Lippestad representerer Thorkildsen. Foto: MATTIS SANDBLAD, VG

Advokat: Korrupsjonssiktet ordfører har et vennskapelig forhold med medsiktet

Den korrupsjonssiktede Nittedal-ordføreren Hilde Thorkildsen og en medsiktet var i samme uformelle ledernettverk, opplyser advokat Geir Lippestad til VG. – De hadde en vennskapelig relasjon.

Tirsdag ble det kjent at Nittedals ordfører Hilde Thorkildsen og tre andre er siktet for grov korrupsjon i forbindelse med en stor byggesak i kommunen.

Økokrim etterforsker om Thorkildsen mottok fordeler i bytte mot å jobbe for byggeprosjektet. Alle fire nekter straffskyld.

SIKTET: Ordfører i Nittedal, Hilde Thorkildsen, er en av fire personer som blir etterforsket for grov korrupsjon. Foto: Paul Kleiven

Ifølge advokat Lippestad er Thorkildsen og en av de siktede i det samme uformelle ledernettverket. Thorkildsen har også deltatt på middager hjemme hos vedkommende.

– Hvordan vil du beskrive forholdet mellom Thorkildsen og denne siktede?

– De er i samme lokale og uformelle ledernettverk, der de møter hverandre noen ganger i året. Thorkildsen har vært på middager hjemme hos denne siktede, i en vennskapelig kontekst og de to har et vennskapelig forhold, sier ordførerens advokat, Geir Lippestad, til VG.

Den siktede som var vertskap for middagene har en rolle i byggesaken som Økokrim etterforsker.

– I ledernettverket har folk i lokale lederposisjoner vært mentorer

for hverandre, sier Lippestad.

VG har forelagt opplysningene for den medsiktedes advokat.

– Vi har ikke noen kommentar, sier Odd Ivar Grøn til VG.

Økokrim etterforsker også en investering i en butikk Thorkildsen drev i flere år, som ble gjort fra en tredje siktet i saken, har VG meldt tidligere.

Stort byggeprosjekt

Det har vært mye strid mellom kommunen og fylkeskommunen om utbyggingen som er sentral i Økokrims etterforskning.

Dokumenter VG har fått innsyn i, viser at kommunen allerede i 2009 fikk forslag om å bygge ut det aktuelle området. I området er både kulturminner og turstier. Særlig den lange avstanden til kollektivtransport har fått kritikk fra Fylkesmannen.

Både Thorkildsen og tidligere ordførere fra flere partier har vært i forhandlinger med fylkeskommunen for å få gjennomslag for planene.

– Det er helt vanlig saksbehandling at ordføreren har dialogen med Fylkesmannen i slike saker, har Lippestad uttalt til VG om Thorkildsens rolle i saksbehandlingen.

Tirsdag sa han at klienten stiller seg uforstående til anklagene og at hun forventer at saken blir henlagt.

