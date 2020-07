LAVSPENNING: Generalløytnant Rune Jakobsen, Forsvarets operative sjef, ønsker å beholde lav spenning i nordområdene, og et mest mulig ryddig forhold til Russland. Foto: Klaudia Lech, VG

FOH-sjefen: Ønsker ikke allierte krigsskip og fly i Barentshavet

BODØ (VG) Norge ønsket ikke å provosere Russland. Slik forklarer Forsvarets operative sjef hvorfor norske fartøy ikke deltok da krigsskip fra NATO-landene USA og Storbritannia seilte langs Kolahalvøya i mai.

I dette intervjuet med VG i fjellanlegget til Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), antyder generalløytnant Rune Jakobsen at det ikke er ønskelig fra norsk side at andre NATO-land skal operere i disse områdene, og så nært Russland i Barentshavet:

– Vi prøver å fortelle våre partnere at Norge er NATO i nord. Russerne er vant til at norske fly og fartøyer er til stede i Barentshavet. Og at E-tjenestens fartøy «Marjata» seiler der. Det er lavspenning i praksis, sier han.

– Sånn ønsker vi at det også er i fremtiden: At det ikke er amerikanske P8 overvåkningsfly, men våre egne som flyr i luftrommet øst for Andøya, sier Jakobsen, som er sjef på FOH på Reitan utenfor Bodø.

Øvelse i Barentshavet

4. mai i år seilte tre fartøyer fra den amerikanske marinen inn i Barentshavet sammen med et britisk marinefartøy.

Det var første gang siden midten av 80-tallet at den amerikanske marinen sendte overflatefartøyer inn i Barentshavet. Formålet med den amerikansk-britiske øvelsen ble opplyst å være «maritime sikkerhetsoperasjoner».

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sa til TV 2 i mai at «norske styrker skal delta i denne typen aktivitet når den foregår utenfor Norge og det for øvrig er hensiktsmessig. Denne gangen ble det ikke prioritert».

PROTESTERTE: I mai var disse fire fartøyene fra USA og Storbritannia på tokt og øvelse i Barentshavet. Russland fordømte øvelsen og kalte den for en provokasjon. Foto: US NAVY via REUTERS

Bevare lavspenning

Men nå gir generalløytnant Jakobsen en utfyllende forklaring på hvorfor Norge ikke ville seile med amerikanere og briter i internasjonalt farvann utenfor Kola:

– Vi skal bevare lavspenning i nord. Hvis vi opererer sammen med amerikanske styrker eller andre allierte styrker utenfor Russlands ubåtbaser på Kola, så bidrar det til høyere spenning, sier FOH-sjefen.

– Det vil russerne se på som en ren provokasjon. Det inngår ikke vi i. Vi samtrener gjerne med amerikanerne og andre, men lenger vest, legger han til.

– Hva var begrunnelsen for at USA og Storbritannia gjennomførte dette toktet?

– Jeg vil ikke spekulere i det. Men det er ikke utenkelig at det var en styrkedemonstrasjon overfor Russland, akkurat som at russerne viser seg fram utenfor USAs østkyst. Det kan også være for å gjøre seg kjent med de operative forholdene i Barentshavet. Jeg vil anta at det var en kombinasjon av trening, signalisering og markering, sier Jakobsen.

SLAPP UNNA COVID: Forsvarets operative styrker har nå bare tre personer med påvist Corid 19-smitte, ifølge FOH-sjefen Rune Jakobsen. Foto: Klaudia Lech, VG

Besøk til Murmansk

Det militære samarbeidet mellom Norge og Russland har vært satt på hold siden 2014, da Russland annekterte Krim. Men i Barentshavet har samarbeidet fortsatt på områder som søk, redning og fiskeriforvaltning.

Likevel er generalløytnant Jakobsen opptatt av å holde så tett kontakt som mulig med sine russiske kolleger/motparter:

For to uker siden var FOH-sjefen i Murmansk på invitasjon fra sjefen på den russiske nordflåten, viseadmiral Aleksandr Moisejev.

De møttes første gang i Kirkenes i oktober i fjor, under markeringen av Finnmarks frigjøring.

– Det var et viktig besøk for oss begge, sier Jakobsen.

– Å vite at man kan ta en telefon over grensen dersom det skulle oppstå en situasjon, er av stor betydning for både Nordflåten og FOH. Og det er et klart uttrykt ønske fra russisk side å videreføre den militære dialogen.

TIL MURMANSK: Generalløytnant Rune Jacobsen (t.h. med ryggen til) ble hentet på russergrensen i helikopter av den russiske nordflåtens sjef, viseadmiral Aleksandr Moisejev, til møter i Murmansk i juni. Her er de i helikopteret med hver sin tolk. Foto: Russlands Nordflåte

NATO-sjef Jens Stoltenberg har gjentatte ganger vist til forholdet mellom Russland og Norge i nord som et forbilde: Å kunne holde dialogen i gang samtidig selv om man står mot hverandre militært.

Stillegående ubåt

Men moderniseringen av Nordflåten er en militær utfordring for NATO. Denne gjennomførte russerne skipsdåp av sin nyeste atomdrevne ubåt, «Knyaz Vladimir».

Ubåten vil bli utstyrt med langtrekkende missiler, men også missiler med en rekkevidde som gjør at de kan ramme hovedstedene i alle europeiske NATO-land fra sin hjemmehavn på Kola.

– Vi forventer at den er enda mer stillegående, og dermed en stor utfordring å følge med på for oss. Kommer en stillegående ubåt usett ut i Atlanterhavet. er den nesten umulig å detektere. Vi har sett dem dukke opp uanmeldt til havs utenfor kysten av Florida og utenfor marinebasen i Norfolk. For amerikanerne er det også en stor utfordring, sier han.

NY RUSSER: Russlands nyeste atomdrevne ubåt «Knyaz Vladimir» er så stillegående at den er nesten umulig å detektere i åpent hav. Foto: HoteitH, Wikimedia Commons/CC-BY-SA-4.0

Corona: Som ventet

Ifølge FOH-sjefen har spenningen og aktiviteten i nordområdene vært «som forventet» i corona-månedene siden mars:

– Russland har nok også vært påvirket av covid 19-utbruddet, uten at vi kan si helt eksakt hvordan. Men vi vet fra åpne kilder at det har stor smittespredning blant anleggsarbeidere, sier Rune Jakobsen.

Det norske Forsvaret har i stor grad sluppet unna: Akkurat nå er det tre bekreftet smittede i Forsvarets operative organisasjon. På det meste har det vært seks, ifølge FOH.

Publisert: 11.07.20 kl. 16:13

