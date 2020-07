SLITSOMT: Overnatting i bilen og timesvis i fergekø ble starten på Nord-Norge ferien for ekteparet Magnar Nilsen og Tove Nygård Nilsen. Foto: Privat

Magnar og Tove sto 15 timer i fergekø

Magnar Nilsen og kona Tove fikk et brutalt møte med virkeligheten under norgesferien de hadde gledet seg til. En endeløs fergekø, lang ventetid og overnatting i bilen ble starten på sommeren 2020.

Oppmuntret av statsminister Erna Solberg og regjeringens oppfordring om å feriere i Norge denne sommeren, satte ekteparet seg i bilen i hjembyen Moss med kurs for Saltdalen i Nordland.

I bilen bak kjørte datter, svigersønn og tre barnebarn. Endelig skulle Magnar Nilsen få med seg hele storfamilien til Saltdalen der han vokste opp.

Sov i bilen

– Da vi kom til fergeleiet i Forvik i Nordland var køen lang. Datter, svigersønn og barnebarn kom seg med den siste fergen over til Tjøtta. Da hadde vi sittet i fergekø fra klokken 16.00 mandag ettermiddag. Kona og jeg var nummer to i køen da den siste fergen gikk mandag kveld. Nå befinner vi oss ombord på første avgang tirsdag morgen, 06.55, sier Magnar Nilsen på telefonen til VG.

DÅRLIG SØVN: – Vi er definitivt for gamle til å overnatte i bilen, men slik ble det med det dårlige fergetilbudet som møter feriegjestene i Nord-Norge, sier Magnar Nilsen. Foto: Privat

– Der er egentlig ganske håpløst at de som drifter fergene her i Nord-Norge ikke sørger for å være forberedt på den store trafikken denne sommeren, og klarer å ta unna trafikken. Ekstra irriterende er det å oppleve at det er satt inn ferger som bare tar 20 biler. Når det deretter kommer en Tine-trailer som har forrang, og tar opp 12 bilplasser, føles det temmelig håpløst, sier Nilsen.

– Tok Erna på ordet

Han sier at det ikke manglet på oppfordringer om at denne sommeren var det viktig å feriere hjemme i Norge.

– Vi tok Erna på ordet og gjorde som statsministeren ønsket, men 15 timers ventetid på fergen og en overnatting i bilen var aldri lagt inn i ferieplanene, sier en støl 69-åring.

– Kona og jeg er jevngamle, og når vi nærmer oss 70 år står liksom ikke det å overnatte i bilen så veldig høyt på ønskelisten, sier Nilsen og ler.

Han sier det eneste som ga grunn til å glede seg over var at resten av familien, datter, svigersønn og barnebarn kom seg med en tidligere ferge og nå venter på dem i Sandnessjøen.

– Når vi snart kommer oss over til Tjøtta skal det være 34 kilometer igjen til Sandnessjøen.

– Nå er det bare å håpe at vi har flaks og kommer oss ombord på resten av fergene vi er avhengige av, uten at vi igjen må overnatte i bilen. Vi er optimister av natur, men orker ikke en slik påkjenning igjen, sier Magnar Nilsen.

Setter opp ekstraferger tirsdag

Selskapet som drifter fergesambandet mellom Forvik og Tjøtta lover at det skal settes opp to ekstraferger tirsdag.

– Det er satt opp en ekstratur klokken 13.30 og en 17.45. Det vil bli gjennomført ekstra avganger så langt det er mulig og det er behov for det i tiden framover, sier kommunikasjonsrådgiver i Boreal Norge, Jon Kristian Fadnes til VG.

Dette er forklaringen

Nordland Fylkeskommune, som er oppdragsgiver for all fergetrafikk i fylket, gir denne forklaringen på at ekteparet fra Moss måtte tilbringe natt til tirsdag i bilen ved fergeleiet i Forvik:

– Situasjonen er spesiell i år, med betydelig flere som reiser, og når presset på fergetrafikken blir så stor som vi opplever nå. Vi har hatt møter med fergeselskapene og alle setter alt de har av mannskap og materiell inn i drift for å kunne møte den økte trafikken. Det kjøres ekstraturer ved behov, men flere avganger etter siste tur er vanskelig å få til på grunn av lovreglene om hviletid for mannskapet. Dessverre vil nok de reisende kunne oppleve forhold som det som var på fergesambandet mellom Forvik og Tjøtta mandag kveld. Men vi gjør alt vi kan for å ta unna, så raskt som mulig, sier fylkesdirektør for Transport og Infrastruktur i Nordland Fylkeskommune, Odd Inge Bardal til VG.

