FUNNET: Levninger Maja Justyna Herner (25) har blitt funnet i Ørsta, etter at hun har vært savnet siden 21. november 2018. Foto: Privat / Handout fra politiet / NTB scanpix

Nytt funn i søket etter savnede Maja (25): – Et gjennombrudd

Politiet har i Ørsta gjort et nytt funn i nærheten av fjellterrenget der de tirsdag fant levninger etter savnede Maja Justyna Herner fra Polen.

Det opplyser Møre og Romsdal politidistrikt i en pressemelding.

En DNA-analyse bekreftet tidligere denne uken at levningene som ble funnet 5. juni i fjellpartiet Nivane ovenfor Ørsta sentrum, tilhørte den savnede kvinnen.

Torsdag kveld ble politiet kontaktet av en mann som hadde gjort et nytt funn av levninger like i nærheten.

Politiet mener det er en indikasjon på at dette funnet også kan knyttes til 25-åringen. I tillegg hadde mannen observert en sko av samme typen som Herner hadde på seg da hun la ut på fjelltur 21. november 2018.

– Det er grunnlag for å si at vi nå har gjort et gjennombrudd i søket etter den savnede, skriver politiet i pressemeldingen.

Søket etter Herner startet etter at hun ikke kom hjem fra fjellturen i november 2018.

Vil gjennomføre ny DNA-analyse

Det må gjennomføres en DNA-analyse av levningene som ble funnet torsdag, før politiet kan fastslå identiteten.

Politiet vil fredag gjøre undersøkelser i området der funnene gjort og videre oppover fjellsiden, og varsler helikoptertrafikk for å frakte mannskap inn og ut av terrenget.

De opplyser videre at de pårørende og den polske ambassaden er orientert om utviklingen i saken.

Publisert: 19.06.20 kl. 11:23

