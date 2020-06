Olje og energiminister Tina Bru (t.v) besøkte Klemetsrud-anlegget og CCS-direktør Jannicke Bjerkås i februar i år. Foto: Terje Bendiksby

Venstre utfordrer sin egen regjering: Vil ha to fangstanlegg for CO2

Venstre på Stortinget er ikke enig med olje- og energiminister Tina Bru (H), som har varslet Fortum på Klemetsrud og Norcem i Brevik om at regjeringen kan ende opp med å støtte bare ett fangstanlegg for CO2.

– Venstres utgangspunkt er to anlegg sier Ketil Kjenseth (V), leder i Stortingets energi- og miljøkomite, til VG.

– Denne saken er ikke avgjort. presiserer han.

Det har oppstått ny usikkerhet for de to industribedriftene som har jobbet i en årrekke sammen med staten for å utvikle teknologi for karbonfangst og lagring, CCS, i Norge.

I mai sendte olje- og energiminister Tina Bru (H) brev til både Norcem og Fortun Oslo Varme, med likelydende beskjed: For det tilfellet at staten velger å støtte bare ett og ikke to CO2-fangstprosjekt, oppfordres begge nå til å søke om penger fra EUs innovasjonsfond.

Kan bli forsinket

Jannicke Bjerkås, direktør for Fortum’s CCS-prosjekt på Klemetsrud i Oslo, sier at en søknadsprosess med EU i så fall vil kunne forsinke oppstart med minst to år, til tidligst 2027.

– Vi oppfatter det slik at regjeringen kan velge å gi positivt investeringsvedtak til kun ett fangstanlegg, og et betinget vedtak til prosjekt nummer to med forbehold om at også EU bidrar med finansieringen, sier Bjerkås til VG.

– Denne beskjeden skaper jo ny usikkerhet både for gjennomføring, for tidslinjen. og kan medføre betydelige utsettelser, legger hun til.



Viktig teknologi

Ketil Kjenseth viser til at de to norske industribedriftene gjennom flere år har utviklet konsepter for CO2-håndtering i samarbeid med myndighetene. Nå har begge levert sine søknader.

– VI har hele tiden ønsket å støtte to anlegg. Teknologien er viktig for å kunne nå de norske klimamålene, men CCS er også avgjørende for å oppfylle Paris-avtalen, sier Kjenseth.

Han håper likevel at EU kan være med på finansieringen. Kjenseth sier at karbonfangst og lagring i 2019 kom inn igjen på listen over klimatiltak som er berettiget til EU-støtte.

Ekstremt uryddig

For tre år siden var det tre anlegg som kjempet om CCS-penger over statsbudsjettet. I mellomtiden har Yara i Grenland trukket seg ut.

Nå skal beslutningen være like rundt hjørnet: Stortinget har pålagt regjeringen om en endelig avgjørelse med når statsbudsjettet for 2021 legges fram i oktober.

– Det er en ekstremt uryddig beskjed å gi etter at begge aktørene har utarbeidet og sendt sin søknad til regjeringen. Dersom regjeringen allerede har bestemt seg for kun å støtte ett anlegg, bør de si det høyt nå og ikke vente til oktober, sier Frederic Hauge i Bellona, som har jobbet med CCS-spørsmål i en årrekke.

Vil søke EU

Den andre søkeren, Norcem-Heidelbergs sementfabrikk i Brevik er innstilt på å gå til EU:

– Regjeringen vet ikke om de har nok midler til å støtte to prosjekter. Da er det ikke så dumt å varsle det på forhånd, og peke på mulig finansiering i EU. Det er viktig for oss å realisere prosjektet, og selv om det vil ta lengre tid så vil vi følge oppfordringen og planlegger å søke, sier Per Brevik, direktør i Norcem- Heidelberg.

Avgjørende bidrag

Espen Barth Eide, Aps klima og miljøtalsmann, sier at han er svært overrasket over at regjeringen nå peker på EU:

– Dette er kanskje det viktigste enkeltbidraget som skal komme fra Norge i klimakampen. Å lykkes med CCS er avgjørende, sier han.

– Vi hadde forhåpninger om at det kunne komme noe om CCS-investeringer i den fjerde krisepakken fra regjeringen. Denne beskjeden kan medfører ny usikkerhet for gjennomføringen av vårt karbonfangstprosjekt, sier Jannicke Bjerkås.

– Karbonfangst og lagring har full støtte fra det politiske miljø, fra LO og NHO, fra Norsk Olje og Gass og Bellona. Alle sier at dette er et helt nødvendig klimatiltak. Jeg utelukker ikke at et flertall på Stortinget kan instruere regjeringen til å gå videre med begge fangs-prosjektene, sier Espen Barth Eide.

Krevende å betale

Statssekretær Tony Tiller (H) i Olje og energidepartementet skriver i en epost til VG at regjeringen over tid har varslet at den økonomiske handlingsrommet er lite, og at det er krevende å finansiere prosjektet uten betydelig finansiering fra andre kilder.

– Vi arbeider med sikte på å legge fram beslutningsunderlag for Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2021. Ved investeringsbeslutning skal det tas stilling til om prosjektet bør realiseres og i så fall om det blir med ett eller to fangstanlegg, skriver Tiller.

