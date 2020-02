USIKKER VEI VIDERE: Partileder Siv Jensen (Frp) vil ikke peke på seirer eller tap i Stortinget før valget om halvannet år. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

Frp tilbake på Stortinget – Siv Jensen lover ingen seirer

Siv Jensen ruster partiet til dragkamper både med regjeringen hun forlot og venstresiden. Men Frp-lederen vil ikke si om hun er statsministerkandidat om halvannet år.

For mindre enn 10 minutter siden

– Hvilke saker er dere redde for å tape?

– Nei, men.

– 120 kilometer i timen?….

– Nei, men nå stopper vi. Stopp! avbryter ny parlamentarisk leder i Frp, Siv Jensen og løfter armene.

I regjering kjempet Frp for høyere hastigheter på motorveiene, på tross av advarsler om flere dødsfall og høyere kostnader fra fagmiljøene. Da de gikk ut av regjering i januar, og Knut Arild Hareide (KrF) ble ny samferdselsminister, gikk trolig saken tapt.

– Poenget er at vi har akkurat kommet i opposisjon, vi må berede grunnen litt. Forberede oss litt. Forberede oss på saker som vi vet kommer fra regjeringen fremover og saker vi vil sette på dagsorden selv, sier Jensen.

Fire stjerner og seks år

På døren til stortingskontoret ut mot anleggsarbeidene på Wessels plass står det fremdeles «Hans Andreas Limi». I flere år voktet han Frps stortingsgruppe, mens sjefen var finansminister og regjeringens mektigste etter statsministeren.

Vel innenfor er det første tegnet på hvem som har flyttet tilbake, en stor pokal fra tv-programmet «Fire stjerners middag», der Siv Jensen briljerte med kokkekunstene i 2013 og vant.

POKAL: Siv Jensen er tilbake på Stortinget. Pokalen fra Fire stjerner middag i 2013 står utenfor kontordøren. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

Kort tid etter vant hun også stortingsvalget sammen med Erna Solberg (H). De dannet historiens første regjering med Frp ved roret.

Etter seks år er det slutt.

– Hvordan er det å være tilbake?

– Det er veldig inspirerende, faktisk. Det er jo sånn at Frp har jo lært veldig mye de seks og halvt årene vi har vært regjeringsparti. Vi sitter igjen med veldig mye kompetanse og mye stolthet, for vi har jo gjennomført veldig mye som vi før vi gikk i regjering bare kunne drømme om å få gjennomslag for, sier Jensen.

Hun understreker at det var rett å gå ut av regjering at partiet er «proppfullt av motivasjon».

– Hvilke seirer får dere nå, som dere ikke ville fått i regjering?

– Altså, det er spørsmål som er veldig vanskelig å svare på. Det er klart at når man sitter i regjering så påvirker man politikken fra dag til dag, men man tar også ansvar for alt som skjer. Det som var hovedproblemet ... Det er jo ikke sånn at hver enkelt statsråd er en sånn selvstendig næringsdrivende som kan gjøre akkurat det som faller en inn. Man er en del av et kollegium, og beslutninger tas av regjeringen samlet sett, sier Jensen.

Siv og Sylvi om Trygves Frp-oppgjør: – Helt villmann

KONFLIKT OM EGG?: Helseminister Bent Høie og regjeringen har lagt fram ny bioteknologilov. Den kan få trøbbel nå som Frp er i opposisjon. Foto: Fredrik Solstad, VG

Konfliktsaker i kø

De siste årene har ny bioteknologilov vært et av stridstemaene i regjeringen. KrF fikk med seg Frp og de andre regjeringspartiene på å si nei til både eggdonasjon og assistert befruktning for enslige kvinner. Da Frp trakk seg, var Arbeiderpartiet raske med å invitere dem til å sikre et nytt flertall. Lovforslaget behandles i Stortinget nå.

Andre saker der Frp kan vippe flertallet i Stortinget er blant annet:

Stanse ny strømkabel til utlandet.

Endringer i rusreformen.

Vindmølleprosjekter.

VINDMØLLESTRID?: Statsminister Erna Solberg (H) under valgkampen i 2017 på Kværners anlegg på Stord. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Men er det noen enkeltsaker? For eksempel bioteknologi er en av de sakene som ...

– Nei, men bare la meg svare og forklare dette litt grundigere. For det er noe av grunnen til at vi gikk ut: muligheten vår til å dra politikken raskt i riktig retning stoppet opp. Det ble ..., man nullet hverandre ut, partiene. I stedet for at man faktisk fikk til ting, så ble det bremset og stoppet. Ja vel, så har vi en større mulighet nå når vi sitter i opposisjon, ja i noen saker så vil vi ha det. I noen sammenhenger, sier Jensen.

– Men i hvilke saker har dere større muligheter nå?

– Den listen har ikke vi laget klar. Det er jo ikke sånn dette fungerer.

– Det er mange som er veldig nysgjerrig på dette. Fremskrittspartiet har ambisjoner om å få gjennomslag i mange viktige spørsmål, understreker Jensen.

Kan tape – advarer Solberg

Frp kjempet inn en rekke fanesaker i Granavolden-plattformen. Nå risikerer de at sakene nedprioriteres, eller droppes helt. Blant sakene er:

Kampen om «iskanten» og hvor oljeutvinning i Barentshavet kan skje.

Øke fartsgrensen til 120 km/t på motorveier.

Senke taket for eiendomsskatt i kommunene.

Statlig finansiering av eldreomsorgen.

SKAL LAGE STRATEGI: Siv Jensen og resten av Frp vil bruke tid på å planlegge veien videre. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

– Hvis støtten til for eksempel statlig finansiering av eldreomsorg i statsbudsjettet kuttes i eller reduseres kraftig, vil det være en rød klut for Frp?

– Som jeg sa i mitt innlegg i debatten, så var jeg veldig tydelig på at det ikke ville være veldig lurt av Erna Solberg å trekke politikken mot venstre.

– Det er statsministerens fremtidige klokskap som avgjør dette. Hvis de vil gå i konfrontasjon med Fremskrittspartiet på område etter område etter område hvor de reverserer våre gjennomslag, så er det en strategi. Men veldig klok er den ikke.

Personer og politikk

Frustrasjonen over at Frp ble «grått» i regjering ulmet blant sentrale Frp-ere i flere år. Nå skal partiet dyrke kjernesakene og har allerede steget raskt på meningsmålingene.

Om halvannet år er det stortingsvalg og nye muligheter for å styre landet.

– Hva må på plass for å danne en ny, ikke-sosialistisk regjering for Frp?

– Det ligger også ganske langt frem i tid.

– Er det politikken? Er det menneskene? Er det begge deler?

– Selvfølgelig er det begge deler.

– Hva slags endringer er det du ser for deg?

– Dette er en strategi som Frps landsstyre skal trekke opp fremover. Vi jobber jo nå med å forberede strategiarbeidet inn mot landsstyremøtet i mars. Det handler om den lange veien fram mot valget i 2021.

– Så det er ingen kravliste for å gå inn i et nytt ikke-sosialistisk regjeringssamarbeid etter neste valg?

– Nei. Nå skal vi først lage et nytt partiprogram. Vi går ikke til valg som en blokk, eller som et regjeringsprosjekt, vi går til valg på Fremskrittspartiets politikk.

Tviler på ny firepartiregjering

Jensen tviler på en ny regjering sammen med Venstre og KrF.

– Er det sannsynlig at Fremskrittspartiet går i en regjering igjen med de samme tre partiene? Jeg tror ikke det. Men det må Fremskrittspartiets organer bestemme. Alle disse tingene må vi ta opp til diskusjon på nytt. Vi driver et demokratisk parti hvor det å lytte til synspunkter og erfaringer etter at vi har høstet erfaringer gjennom seks og et halvt år, det må vi gjøre på ordentlig og skikkelig måte.

– Det er ikke sånn at jeg bare trekker opp dette alene. Jeg har masse meninger om dette, men det har jeg tenkt å dele med partiet først.

– Hvorfor tror du ikke det er sannsynlig å gå i regjering med disse tre partiene på nytt?

– Det var en av årsakene til at vi til syvende og sist trakk oss ut. De første fire årene satt vi i en mindretallsregjering med Høyre. Og selv om det ikke bare var solskinnsdager, så fikk vi til mye mer i løpet av den fireårsperioden enn vi har fått etter at regjeringen ble utvidet med både Venstre og KrF.

EN AV TRE, TAKK: Frp-leder Siv Jensen er klar på at hun tviler på et regjeringssamarbeid med alle partiene på borgerlig side. Foto: Frode Hansen

Statsministerkandidat?

Siv Jensen har tidligere ledet partiet til valg der Frp ble langt større enn Høyre. I 2009 stilte Jensen som statsministerkandidat for Frp, fikk 22,9 prosent av stemmene og ble Stortingets nest største parti.

Høyre fikk 17,2 prosent. De rødgrønne beholdt flertallet.

VALGVINNER: Frp var klart største på ikke-sosialistisk side i 2009. Her på Stortinget i samtale med Erna Solberg. Venstres og Lars Sponheims (t.v.) nederlag kostet dem trolig regjeringsmakten. KrF-leder Dagfinn Høybråten sittende. FOTO: SIMEN GRYTØYR Foto: Simen Grytøyr, VG

– Dersom Frp blir større enn Høyre på meningsmålingene, er du da statsministerkandidat?

– Alle disse spørsmålene er det naturlig at dere stiller etter at vi har lagt strategien vår.

– Men akkurat det går det vel kanskje an å si noe om?

– Frem til vi gikk i regjering i 2013, så hadde vi noen stolper satt ned. Det ene var at vi ikke støttet en regjering vi ikke var en del av. Det andre var at det var naturlig at det største partiet hadde statsministeren.

– Er det fortsatt naturlig at det største partiet skal ha statsministeren?

– Kan du la meg få lov å snakke ferdig? Vi hadde noen sånne stolper da. Og vi hadde en tredje stolpe, eller som ble utviklet egentlig da vi begynte å jobbe oss opp til å erklære at vi kunne være et regjeringsparti. Det var at vi ville søke regjeringsmakt sammen med Høyre og om nødvendig med KrF og Venstre. Nå skal jo våre organer diskutere hva som skal være stolpene fremover, sier Jensen.

KLEM: Da Siv Jensen tok Fremskrittspartiet ut av regjering var Arbeiderpartiet raske med å søke enighet i Stortinget. F.v. Jonas Gahr Støre, Siv Jensen og Erna Solberg. Foto: Helge Mikalsen

Åpen for venstresiden

Med en gang Frp var tilbake som opposisjonsparti i Stortinget, rant det inn med forslag fra partier på venstresiden. Frp avviste alle.

– Vårt utgangspunkt er at det er ikke Arbeiderpartiet, Senterpartiet eller SV som setter dagsorden for hva Frp skal stemme for eller mot. Det er det Frp som gjør, sier Jensen til VG.

Hun understreker at Frp i hovedsak vil fremme egne forslag og påvirke det regjeringen legger frem.

– Det betyr ikke at vi ikke vil vurdere initiativ fra de andre partiene når det er naturlig.

Publisert: 06.02.20 kl. 07:16

