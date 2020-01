FULL STANS: Slik så flytrafikken ut over Norge klokken 12.01. Det var fortsatt noen fly som fløy over Nord-Norge. De får lov til å lande, men ingen fly får ta av. Foto: Flight radar

Full stopp i all flytrafikk nord for Røros

Ingen fly får ta av fra flyplasser nord for Røros. For systemet som brukes til å holde styr på flyene, er nede.

– Fly som er i luften får lande, men ingen fly får ta av nord for Røros. Vi jobber med å finne ut hva problemene skyldes, sier kommunikasjonssjef Kristian Løksa i Avinor til VG.

– VG får tips fra flere lesere som på sine flyplasser har fått beskjed om at radaren for hele Nord-Norge er nede?







– Det er det tekniske systemet som flygelederne bruker for å kontrollere luftrommet i Nord-Norge. Det er ikke helt riktig at det bare er en radar, sier Løksa.

– Hvordan fungerer dette systemet?

– Det er et system som man bruker til å ha oversikt over fly og si hvor de kan fly. Det er et stort og omfattende system, Løksa.

– Mistenker dere noen innblanding utenfra?

– Nei, det er overhodet ikke noen mistanker om det, svarer Avinor.

VENTER PÅ BAKKEN: Stig Pettersen sitter på flyet som skulle tatt av fra Trondheim til Rørvik. Foto: VG-tipser

Problemene påvirker flytrafikken i hele Nord-Norge, men kan også ha ringvirkninger for trafikken på andre flyplasser.

Det er foreløpig uvisst når flytrafikken er i gang igjen.

VG har snakket med Sven Pettersen som fikk beskjed da han satt seg på flyet fra Bodø til Oslo som skulle gå 10.30, og som allerede var litt forsinket.

– Nå har vi fått beskjed om at luftrommet er stengt i hvert fall 40 minutter, sier Pettersen.

– Vi fikk første beskjed da vi var inne på flyet. For min del er det ikke så farlig, jeg skal ikke videre, sier Pettersen som nå har fått kaffe og venter videre inne i flymaskinen.

Stig Tangen sitter på et Widerøe-fly på Trondheim lufthavn Værnes på vei til Rørvik.

– Kapteinen har fortalt at radaren er nede i hele Nord-Norge. Han sa det kunne ta fra et kvarter til en time før problemet er løst. Så nå sitter vi her, det begynner å bli litt varmt, sier han.

VG har foreløpig ikke fått bekreftet fra Avinor at det er radarene som er problemet for flytrafikken.

